Sport

Suporterii FCSB, primele reacții după antrenamentele incendiare ale lui Reghecampf: „Scoate ficații din ei!” / „Doar la Barcelona am mai văzut așa ceva”

Suporterii FCSB au luat cu asalt secțiunea de comentarii a unei postări cu fotografii de la antrenamentele fizice ale lui Reghecampf! Care a fost cea mai mare dorință a fanilor
Ciprian Păvăleanu
01.10.2026 | 05:40
Suporterii FCSB primele reactii dupa antrenamentele incendiare ale lui Reghecampf Scoate ficatii din ei Doar la Barcelona am mai vazut asa ceva
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Reacții savuroase ale suporterilor la antrenamentele făcute de Reghecampf la FCSB. Foto: Facebook FCSB
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În timp ce naționala României suferă, FCSB încearcă să iasă dintr-o pasă proastă alături de Laurențiu Reghecampf. Noul antrenor al roș-albaștrilor face pregătiri intense cu fotbaliștii ce nu au fost convocați la națională, iar mai multe poze din timpul pregătirii au fost postate pe rețelele de socializare. Suporterii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, iar mulți dintre ei cer cu ardoare ca Aymen Boutoutaou să rămână sub comanda lui Reghecampf.

Cele mai tari reacții ale suporterilor după ce au văzut antrenamentele lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Înainte ca Reghecampf să fie prezentat oficial la FCSB, Gigi Becali a recunoscut pentru FANATIKantrenorul i-a transmis despre fotbaliștii echipei sale că nu sunt pregătiți din punct de vedere fizic, iar din momentul în care el va ajunge la cârmă lucrurile se vor schimba.

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Zis și făcut, Reghe i-a pus la treabă pe roș-albaștri încă din prima zi, iar recent FCSB a postat mai multe fotografii pe Facebook din timpul antrenamentelor fizice. Suporterii au reacționat și s-au arătat extrem de încrezători în treaba pe care Reghecampf o va face la echipa lor de suflet: „Scoate ficații din ei, să vadă la ce echipă au ajuns!”; „Chestia aia cu alergat prin nisip am văzut la Barcelona! Tot așa, într-un video de antrenament”; „Sper să scoată untul din ei, să le sară figurile din cap!”; „Se muncește frumos, nu se poate să nu apară și rezultatele!”; „Băi, dar ce supărați sunt! Se vede că au dat de greu”; „În sfârșit, văd și eu băieții ăștia că muncesc și nu le mai arde de caterincă”, au fost doar câteva dintre zecile de comentarii lăsate de suporteri.

Aymen Boutoutaou, vedeta din comentariile fanilor! Ce mesaj au suporterii pentru Gigi Becali

Gigi Becali este nemulțumit de Aymen Boutoutaou, fotbalist adus la FCSB de MM Stoica, și ar dori să-l dea la schimb, plus o sumă consistentă de bani, pentru a-l lua pe Steven Nsimba de la Universitatea Craiova. Totuși, algerianul pare că le-a câștigat inimile suporterilor, care sunt siguri că fotbalistul venit în această vară va arăta mult mai bine fizic sub comanda lui Reghecampf, mai ales după această pregătire de trei săptămâni.

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Printre zecile de comentarii care lăudau antrenamentele lui Reghecampf, foarte mulți fani și-au exprimat dorința ca Aymen Boutoutaou să rămână la FCSB: „Abia așteptăm să-l vedem pe Aymen după pregătirea cu REGHE! Aymen = Mitriță mai tânăr!”; „Nu faceți greșeala să-l dați pe Boutoutaou! Este prea bun băiatul”; „Aymen rămâne la Steaua (n.r. – FCSB)! Nu dați cel mai bun playmaker din România!”; „Haideți să ne exprimăm mai vehement dorința să rămână Aymen! Trebuie să țină cont și de noi”; „Dacă nu-l păstrați pe Aymen, veți avea parte de multe reacții ‘prietenoase’”, au fost mesajele suporterilor în legătură cu Boutoutaou.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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