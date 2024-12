Primele reacții după Agricola Borcea – FCSB 1-2. Vlad Chiricheș: „E important să le oferi fanilor puțin din timpul tău”

FCSB a câștigat mai greu decât mulți se așteptau partida cu Agricola Borcea din Cupa României. . La finalul partidei, jucătorii campioanei României s-au declarat mulțumiți de victorie și au vorbit și despre atmosfera cu care erau mai puțin obișnuiți.

FCSB, victorie cu emoții la Borcea. Vlad Chiricheș a fost luat cu asalt de fani pentru autografe

Partida dintre Agricola Borcea și FCSB a fost una cu totul atipică. Autoritățile locale au depus eforturi uriașe ca meciul să se joace la ei acasă, la Borcea, deși

Jucătorii de la FCSB au vorbit mai puțin despre starea gazonului și au lăudat fanii gazdelor, care au avut șansa să vadă campioana României la ei în comună. Atmosfera a fost una frumoasă, iar la final fotbaliștii de la FCSB au fost luați cu asalt pentru autografe.

„Un suporter a zis: Ori luăm bătaie, ori ne bat. Nu știu dacă am avut emoții. Terenul a fost unul greu. A fost greu să construim ceva. Am jucat cu mingi lungi. E bine că am câștigat. Mă bucur pentru cei care au debutat. Au avut curaj, e important să facă totul cu pasiune. Să fie conștienți de valoarea lor.

Eu joc acolo unde este nevoie. Mă simt bine peste tot. Important e să am minute. Sper să continui să am meciuri. Cumva, după meciul de la Cluj au fost 10 zile până la cel cu Botoșani. M-am antrenat foarte puțin. Am intrat o repriză cu Slobozia pe un post diferit și mi-a fost mai greu să mă readaptez. Am început să mă simt și mai bine.

Noi ne-am obișnuit cu programul. Putem să jucăm fără probleme din 3 în 3 zile. Am demonstrat asta. Suntem la un punct de lider și avem 10 puncte în Europa League. Cred că suntem pe un drum foarte bun.

Cu timpul am înțeles că e extraordinar să le oferi oamenilor o bucurie. Sunt sigur că au venit pentru noi. E important să le oferi puțin din timpul tău”, a declarat Vlad Chiricheș la finalul partidei.

Marius Ștefănescu: „Au fost condițiile care au fost. Suprafața e de liga a treia”

Marius Ștefănescu a fost, în premieră, căpitan la FCSB. Jucătorul adus în această vară de la Sepsi Sfântu Gheorghe s-a descurcat bine cu banderola pe braț și a deschis scorul în minutul 12. La fel ca și colegul său, el a declarat că se bucură că le-a putut oferi o bucurie oamenilor din Borcea.

„În vestiar, antrenorul a decis. Atmosfera a fost foarte frumoasă. Știam că FCSB e iubită peste tot. În seara asta i-am mulțumit și pe spectatorii de aici. Cred că noi ne-am adaptat foarte bine. E o diferență clară față de meciurile din Europa League. Noi am făcut ceea ce a trebuit.

Nu am intrat cu frica accidentărilor, dar e clar că, în subconștientul tău, te gândești. Au fost condițiile care au fost. Suprafața e de liga a treia. Până la urmă, ambele echipe au jucat pe același gazon. Noi ne dorim să o ținem tot așa. Victoriile aduc victorii”, a spus Marius Ștefănescu după meciul de la Borcea.