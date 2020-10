Primele reacţii după Barcelona – Real Madrid 1-3. Cum a comentat Ramos faza penalty-ului

Real Madrd a câştigat derby-ul cu Real Madrid, scor 3-1, în etapa a 7-a din La Liga. La finalul partidei, eroii partidei de pe “Camp Nou” au oferit primele reacţii. Sergio Ramos, căpitanul madrilenilor şi autor al unui gol, a fost primul care a vorbit după succesul în faţa rivalei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sergio Ramos a înscris în Barcelona – Real Madrid 1-3, după ce a executat perfect un penalty obţinut la mijlocul celei de-a doua reprize din El Clasico.

“A fost o săptămână dificilă pentru noi, iar un astfel de meci este unic. Am venit cu multe speranţe. Nu avem timp să ne plângem de ceea ce s-a întâmplat în ultimele meciuri, mai ales că suntem un grup unit. Suntem foarte fericiţi că am obţinut cele trei puncte şi sper să continuăm forma în următoarele partide. Este foarte frumos să câştigi pe terenul rivalei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primele reacţii după Barcelona – Real Madrid 1-3. Sergio Ramos: “Penalty clar”

Ei suferă atunci când nu au mingea. După pauză am jucat mult mai bine. Am fost mai buni. Penalty-ul a fost clar, arbitrajul video ajută mult în astfel de momente. Trebuie să câştigăm următoarele meciuri şi să continuăm să avem o energie bună. Echipa asta a câştigat multe trofee şi trebuie să repetăm totul”, a declarat Sergio Ramos la finalul meciului.

Thibaut Courtois a avut câteva parade salvatoare în faţa Barcelonei şi a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Real Madrid din El Clasico.

ADVERTISEMENT

“Nu a fost o săptămână prea uşoară. Azi am făcut o partidă foarte bună şi am obţinut o victorie mare. Am ieşit ca o echipă unită. Suntem fericiţi, dar ne gândim deja la următorul meci, din Liga Campionilor”, a spus portarul lui Real Madrid.

Ce a spus Sergino Dest după Barcelona – Real Madrid 1-3

Sergino Dest a devenit primul fotbalist american care joacă într-un El Clasico. Jucătorul nu a avut prea multe motive de sărbătoare după ce Barcelona fost învinsă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“A fost un meci dificil. Am jucat primul meu El Clasico. Nu pot spune dacă a fost fault la faza dintre Lenglet şi Sergio Ramos. Pot spune că a fost un debut frumos în derby, chiar dacă nu am învins-o pe Real Madrid”, a explicat Sergino Dest.