Primele reacții după înfrângerea lui Dinamo cu Flensburg, scor 38-32. Vladimir Cupara: „O greșeală te dă afară. Trebuia să dăm mai mult“

Final Four de handbal masculin este în plină desfășurare, iar Dinamo se află în lupta pentru o clasare bună. Înfrânți de Flensburg, „dulăii“ se vor duela în finala mică cu Rhein-Neckar sau Fuchse Berlin.

Vladimir Cupara, regrete după meci

Vladimir Cupara a discutat despre . Sârbul regretă scorul, întrucât obiectivul românilor era accederea în finala turneului.

“Nu ne-am impus jocul, iar colegii mei s-au luptat din primul minut, au fost excelenți. Partea care ne-a lipsit astăzi a fost norocul portarului (n.r. adversarilor). Îmi iau și eu responsabilitatea pentru asta. Uneori e bine, uneori e rău, dar azi am ratat.

Îmi pare rău că nu am oferit mai mult pentru club, pentru fani. Azi a fost rău, dar data viitoare vom da mai mult, vom lupta până la sfârșit. A fost dificil, n-am reușit mai mult. Flensburg joacă multe meciuri dificile de-a lungul sezonului.

Partea portarului n-a fost prezentă astăzi, și nici defensiv. Asta e tot, sunt mândru de prietenii mei, cum au jucat astăzi. Trebuie să știm că asta e prima ocazie de a juca un Final Four pentru unii jucători. Îți trebuie timp, să te organizezi pentru aceste turnee.

O greșeală te dă afară. Cum am spus la început, portarul și colegii mei, sunt mândru de ei și de suporteri. E un succes pentru club în acest sezon. Nu am venit aici să ne bucurăm de Final Four, ci să luptăm. Mâine o să ne dăm sufletul pentru a câștiga, e ca o finală pentru noi.

Să fim ca Flensburg? Nu ne putem compara, stil diferit, antrenor diferit. Nu suntem atât de departe, asta e. Am jucat și trebuia să dăm mai mult. E obiectivul nostru. Primul obiectiv era să fim primii, dar acum obiectivul e să fim pe locul 3. E că o finală pentru noi”, a spus Vladimir Cupara pentru FANATIK.

Lazar Kukic, cu mintea la finala mică

Lazăr Kukic a declarat că este cu mintea la finala mică, întrucât este singuurl obiectiv rămas pentru club. Dinamo se va înfrunta cu Rhein-Neckar sau Fuchse Berlin pentru a obține bronzul în turneul final.

„Bineînțeles, nu mă așteptăm că o să jucăm atât de jos, mai ales în prima repriză. A fost o decizie în joc, iar primele 30 de minute am ratat mult din 6 metri. Unele greșeli în pase, dar contraatacuri am avut multe. I-am ținut să nu înscrie multe goluri, să alerge.

Portarul, dar și defensiva, n-au fost la nivelul la care ne-am pregătit și pe care-l așteptam. Asta e, Flensburg merita să câștige și trebuie să îi felicităm. E greu, sunt o echipă bună, și împotriva acestor echipe ca Flensburg nu putem să jucăm la acel nivel.

Ei înscriu majoritatea șanselor pe care le creează, iar agresivitatea n-a fost suficientă. În a două repriză am făcut multe greșeli, iar în prima repriză trebuia să jucăm mai bine. Sigur, e un turneu, nu e timp.

Suntem triști că nu suntem în finală, dar mâine suntem obligați să câștigăm pentru fani. Ei , cu autobuzul, datorită clubului. În acest sezon, pentru mine, trebuie să mergem pe teren și să dăm 100% pentru a încerca să câștigăm”, a declarat Lazar Kukic.