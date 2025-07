Primele reacții după plecarea lui Andrei Ivan de la Universitatea Craiova. „S-a întâmplat ceva cu Rădoi în vestiar”

După un start bun de sezon, în care a marcat în prima etapă, Andrei Ivan s-a despărțit brusc de Universitatea Craiova. Anunțul oficial a fost făcut pe paginile de socializare ale clubului, iar invitații din platoul FANATIK SUPERLIGA au analizat plecare atacantului.

ADVERTISEMENT

Primele reacții după plecarea lui Andrei Ivan de la Universitatea Craiova

Marius Șumudică a abordat primul : „Nu știu ce s-a întâmplat… Dar de ce l-ai mai primit? De ce l-ai adus? De ce îl bagi titular? El reușește să marcheze în primul meci, dar după cred că s-a întâmplat ceva”.

Dănuț Lupu consideră că totul a plecat de la o discuție cu Rădoi: „Eu cred că s-au certat după prima etapă. A avut vreo discuție cu Rădoi”. Robert Niță intervine și amintește de : „El face unul dintre cele mai bune meciuri ale lui în prima etapă. Chiar dacă ratează, el revine și reușește să marcheze. A avut un joc bun”.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică revine asupra discuției: „Pentru că are viteză și când joci în 3-5-2 ai nevoie de jucători care să joace în profunzime, iar el este un jucător care pleacă foarte bine în spații. El la golul pe care l-a marcat are exact mișcarea pe care a avut-o Pașcanu ieri, pleacă în dreapta, se eliberează pe piciorul drept și marchează la colțul lung.

De ce să fie o surpriză? Pentru că anul trecut a plecat și a jucat la ultima clasată din liga a 2-a din Turcia. Anul trecut a fost o surpriză pentru mine, cum să pleci la ultima clasată din liga a 2-a din Turcia? A plecat la ultima clasată, care era deja retrogradată!”

ADVERTISEMENT

„E clar că s-a întâmplat ceva cu Rădoi”

Moderatorul Horia Ivanovici e de părere că ceva s-a întâmplat după ultimul meci: „Șumi, ce a fost anul trecut, a fost anul trecut. Acum începi cu el titular, l-am avut în direct a 2-a zi pe Mihai Rotaru și a zis că este mulțumit de cum a arătat Andrei Ivan. Așa și Rădoi, a zis că e mulțumit de cum a arătat Andrei Ivan. În meciul următor a jucat puțin și brusc Universitatea Craiova a anunțat încetarea drepturilor contractuale de comun acord”.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică e în asentiment cu Dănuț Lupu și crede că totul a plecat de la o discuție cu Rădoi: „Așa cum a zis Dănuț Lupu, s-a întâmplat ceva cu Rădoi. Păi cine crezi că ia decizii? Dacă domnul Rotaru a intrat în direct și a zis că toate deciziile sunt la Rădoi, că el răspunde de tot ce înseamnă partea sportivă”.

ADVERTISEMENT

„A avut un dialog cu Rădoi, după care Mirel a mers la conducere”

Dănuț Lupu și-a întărit punctul de vedere: „Știm foarte bine că el are un cuvânt și a încercat mereu să se impună la echipă. A fost și căpitan la echipă atâția ani… Probabil că a avut un dialog cu Rădoi, după care Rădoi s-a dus la conducere și a spus ‘Eu sau el?’. Era normal, conducerea a mers pe mâna lui Rădoi. Probabil că nici cu aducerea lui înapoi nu a fost de acord 100% Rădoi. A zis Rădoi ‘Bine, îi dau și eu eu șansă’”.

Adrian Ilie a intervenit: „I-a dat o șansă până la următorul meci. Cine știe ce s-a întâmplat la antrenamente sau între ei doi și au decis să se despartă de el. E foarte ciudat, mai bine îl dădeau împrumut”.

Robert Niță a conchis: „E clar că Rădoi taie și spânzură acum acolo. Am văzut toate deciziile care au fost luate și în staff-ul echipei și absolut peste tot. Rădoi are mână liberă și e clar că s-a întâmplat ceva. Dacă decizia asta venea înainte de prima etapă, nu era atât de surprinzătoare. Venea din liga a 2-a din Turcia, unde nu rupsese gura târgului. Rădoi spusese în sezonul trecut că nu are nevoie de el, deci era o decizie normală”.