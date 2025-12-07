Marcel Ciolacu, noul președinte al Consiliului Județean Buzău: „va veni o perioadă de mari provocări”. Câte voturi a obținut fostul premier PSD

ADVERTISEMENT

După alegerile pentru Primăria Capitalei, al doilea punct de interes în alegerile locale parțiale de duminică 7 decembrie au fost la Buzău, acolo unde locuitorii s-au organizat alegeri pentru conducerea Consiliului Județean. Asta după ce Lucian Romașcanu a renunțat la mandatul obținut în iunie 2024, pentru un mandat bine plătit la Curtea de Conturi a UE. Pe postul său s-a înscris în cursa electorală chiar fostul premier PSD, Marcel Ciolacu, care pleca cu prima șansă.

După centralizarea voturilor din 99% din secțiile de vot din județul Buzău, la alegerile pentru președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu a obținut peste 43.500 de voturi. În total, fostul premier PSD are peste 52% din voturile exprimate.

Pe locul secund se află Ștefăniță Avrămescu, candidatul AUR, care are însă doar 22.700 de voturi. Răzvan Moraru, candidatul Alianței PNL-USR are doar 9.100 de voturi, reprezentând 10,9% din voturile exprimate.

Cu peste 90% din totalul proceselor verbale centralizate, Marcel Ciolacu a obținut peste 50% din voturile exprimate la Buzău, pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean. Cu peste 38.000 de voturi, fostul premier a obținut un scot aproape dublu față de candidatul AUR, Ștefăniță Avrămescu, care este pe locul secund.

„Aș dori să le mulțumesc colegilor din secțiile de vot și să rămână până se numără ultimul vot. Va veni o perioadă de mari provocări. Voi ține foarte mult la parteneriatul cu Primăria Buzău și voi continua să fac parteneriate cu mai multe UAT-uri, cu mai multe primării, pentru o viziune echitabilă de dezvoltare în județ. Mulțumesc buzoienilor care m-au votat”, a declarat Marcel Ciolacu după numărarea majorității voturilor din Buzău.

Alegeri locale parțiale la Buzău. Numărătoarea voturilor

La o oră după închiderea urnelor, fuseseră centralizate 314 procese verbale dintr-un total de 424. Vorbim de un procent de 75% din totalul secțiilor de votare din județ. Rezultatele, după centralizarea unui sfert din numărul total al proceselor verbale din secțiile de votare, arată un scor foarte bun pentru Marcel Ciolacu și Partidul Social Democrat.

Mai exact, fostul premier social-democrat are peste 28.600 de voturi, reprezentând 52% din totalul voturilor exprimate. Marcel Ciolacu este urmat, la mare distanță, de către candidatul AUR, Alin Ștefăniță Avrămescu, care are peste 14.000 de voturi, sau 28%.

Mihai Răzvan Moraru, candidatul Alianței PNL-USR pentru CJ Buzău, are 5800 de voturi, sau 10%. Următorii candidați sunt Silviu Iordache, candidat independent, și Aurel Dogaru, candidat din partea SOS, ultimul cu mai puțin de 2% din voturile exprimate.

Marcel Ciolacu despre candidatura la CJ Buzău

Fostul premier PSD a declarat duminică, după ce a votat în alegerile pentru CJ Buzău, . „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”, a spus Marcel Ciolacu.

„Cred că este timpul de a clădi împreună un viitor mai bun. Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău, cu Primăria Municipiului Buzău, pentru că trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al județului Buzău și, dacă vrem să aducem schimbări majore de formă și reformă în județul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât într-un parteneriat real cu Municipiul Buzău și, normal, cu celelalte autorități”, a mai declarat fostul premier.

Marea luptă de la Primăria Capitalei

Victoria probabilă a lui Marcel Ciolacu, care era considerat favorit și în sondaje, este umbrită în interiorul PSD de înfrângerea categorică de la Primăria Capitalei suferită de Daniel Băluță. Dat favorit înaintea alegerilor, candidatul PSD apare cu peste cinci procente în spatele lui Ciprian Ciucu.

De altfel, de pe urma exit poll-urilor. „Exit Poll-ul este unul neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor. Îi rog pe toți colegii mei din secțiile de votare să fie extrem de atenți și îi somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele. Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă”, a spus Băluță.

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu și-a asumat deja victoria în cursa pentru Primăria Capitalei și a anunțat că vrea să reclădească unitatea în cadrul coaliției, în ceea ce privește partidele de dreapta. „Am vrut să dau un mesaj de unitate. O să avem mult de muncă la Primăria Municipiului București, o să avem multe proiecte de trecut și așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele și asta nu pe termen scurt, ci pe termen lung”, a spus Ciucu.