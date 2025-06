Primele scântei inter-continentale la Mondialul Cluburilor. Trei cartonașe roșii și o răsturnare de scor în ciocnirea dintre Benfica și Boca Juniors

Benfica a revenit de la 2-0, în fața lui Boca Juniors, Meciul a fost cu scântei, dictându-se trei cartonașe roșii, pe fondul unor nervozități.

Boca Juniors a condus cu 2-0 în minutul 28

Deși Benfica a dominat clar și Renato chiar a lovit bara, portughezii s-au văzut conduși pe tabelă cu 2-0. Sud-americanii au marcat prin Merentiel (1-0) și Battaglia (2-0). În minutul 28 era 2-0 pentru Boca și nebunie în tribune.

Între timp, spaniolul Ander Herrera (ex Bilbao și Manchester United), acum om de bază la Boca, a părăsit terenul accidentat. El avea să primească roșu pentru proteste la faza din minutul 45, când Benfica primit un penalty.

Herrera era în afara terenului și nu și-a lăsat echipa în zece, dar va lipsi la următoarele meciuri ale celor de la Boca.

Argentinienii au recunoscut superioritatea europenilor

Benfica a atacat în valuri în repriza secundă, dar n-a reușit decât egalarea. Același Otamendi (37 ani), fotbalist cu 126 de selecții la naționala Argentinei, a egalat, în minutul 84. S-a terminat 2-2, nu înainte ca Belotti (72) de la Benfica și Figal (89), de la Boca, să fie și ei eliminați. Ambii pentru proteste.

„Sincer, e un sentiment ciudat. Rămâne un gust amar, dar acum trebuie să mergem mai departe. Ne vom concentra pe încrederea în noi, în resursele noastre, și vom da totul în următorul meci”, a declarat Miguel Merentiel, căpitanul echipei Boca Juniors.

„Cred că, cel puțin pentru noi, argentinienii, diferența față de echipele europene este încă foarte mare. Poate că într-o zi se va estompa, dar nu încă. Trebuie să continuăm să muncim, să luptăm, să căutăm soluții”, a spus și Miguel Ángel Russo, antrenorul echipei Boca Juniors.

„Am început bine meciul, am fost echipa mai bună, dar am primit două goluri și este greu de acceptat. Primul nostru gol a fost important, apoi am avut mai multe incursiuni în careu și am fi putut câștiga partida”, a declarat Bruno Lage, antrenorul Benficăi.

În următoarea etapă a competiției, Benfica va juca contra celor de la Auckland City, iar Boca Juniors va întâlni Bayern Munchen.

Flamengo a învins fosta echipă a lui Reghecampf

Într-un meci din altă grupă, brazilienii de la Flamengo au învins Esperance Tunis (fosta echipă a lui Laurențiu Reghecampf), scor 2-0. Giorgian de Arrascaeta a marcat în minutul 17, iar Luiz Araujo a stabilit scorul final în minutul 70. Italianul Jorginho a debutat la Flamengo, unde s-a transferat de la Arsenal Londra. În această grupă, Chelsea a trecut de FC Los Angeles cu 2-0.