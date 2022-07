Primele șicane la Vocea României. Denis Roabeș, de la The Motans, ținta ironiilor lui Tudor Chirilă. Nici Irina Rimes nu a scăpat

FANATIK a aflat, în exclusivitate, ce se petrece la filmările de la Vocea României, show-ul fiind acum în faza de înregistrări. Iar din informațiile noastre, Tudor Chirilă nu își pune deloc lacăt la gură și, cu umor, își ”înțeapă” colegii de juriu.

Au apărut primele discuții la Vocea României! Tudor Chirilă, dur cu colegii de juriu

FANATIK a aflat în exclusivitate cum decurg filmările pentru show-ul propus de Pro TV pentru această toamnă. Cu un juriu schimbat, Denis Roabeș de la The Motans și Theo Rose fiind noile figuri de pe scaunele emisiunii, Tudor Chirilă pare decis să devină, la nivel psihologic, câștigător încă de pe acum.

Așa că, de-a lungul audițiilor, pe când antrenorii jurați trebuie să își stabilească echipele, s-a întâmplat, în repetate rânduri, ca Tudor Ckirilă să fie în situația de a se confrunta cu colegii săi, pentru a convinge vreun concurent să se alăture echipei sale.

Acelea, susțin informațiile noastre, sunt și momentele în care, cu umor, Tudor Chirilă pare să își dorească să se impună în fața mai tinerilor săi colegi. Și o face, de fiecare dată altfel, dar, pare-se, Denis Roabeș ”i-a luat” frica deja. Și, puțin, chiar și delicata Irina Rimes.

De fapt, Irina Rimes și Denis Roabeș sunt ”victimele” favorite ale lui Tudor Chirilă când vine vorba de disputele legate de concurenți. Dar, pe Irina Rimes a și anunțat-o, pe conturile sale de socializare, că o are în vizor. ”A început Vocea României și m-am gândit să-i fac o poza Irinei înainte să ne certam prea tare”, a notat Tudor Chirilă pe contul său de socializare alături de o fotografie alb-negru cu colega sa de juriu provenită din Republica Moldova.

Cum îi ironizează Tudor Chirilă pe Irina Rimes și pe Denis Roabeș de la The Motans

De curând, într-un moment în care și Tudor Chirilă, și Irina Rimes și Denis Roabeș și-au întors scaunele la audițiile pe nevăzute, se pare că rockerul a decis să convingă concurentul printr-o metodă mai puțin ortodoxă. Și, spun informațiile FANATIK, el i-a luat în răspăr pentru accentul pe care îl au în momentul în care vorbesc, accent provenit din Republica Moldova.

”Voi ați văzut vreun prezentator de la BBC să vorbească altfel decât o engleză perfectă, să vorbească cu accent? Nu există așa ceva…”, ar fi fost vorbele pe care Tudor Chirilă le-ar fi spus colegilor săi din juriul de la Vocea României. Evident, nici tonul, nici formularea nu a fost de natură să jignească, iar cu toții s-au amuzat de felul în care Chirilă și-a dorit să tranșeze disputa.

Pavel Bartoș este cel care se amuză cel mai mult pe seama replicilor pe care Tudor Chirilă le dă colegilor săi de juriu, având însă grijă ca, de fiecare dată, să ”îndulcească” mesajul și să echilibreze situația în dispute.

Vocea României a reînceput filmările după trei ani

Unul dintre cele mai iubite show-uri de divertisment de la noi, Vocea României, a reînceput filmările după trei ani de pauză, prezentând o nouă formulă de jurați – antrenori. Astfel, cel de-al zecelea sezon al show-ului de la Pro TV, a aliniat la start 5 vedete care ocupă scaunele din fața scenei.

Mai mult, Smiley ocupă acum același scaun cu seducătoarea Theo Rose, iar din sezoanele anterioare au fost păstrați Tudor Chirilă și Irina Rimes. Lor li s-a alăturat și , iar prezentatorul emisiunii care va debuta în grila de toamnă a televiziunii a rămas carismaticul Pavel Bartoș.

”Trebuie să recunosc că Vocea este cel mai mare, cel mai greu, dar și cel mai frumos proiect. Scoate din noi toți talente și aptitudini unice. Mi-a lipsit mult acest antrenament. Recunosc că mi-a fost dor și de colegii mei, Tudor și Smiley. Abia aștept să-i revăd în acțiune”, spunea Irina Rimes înainte de a fi ținta ironiilor lui Tudor Chirilă.

„Sunt fericit că fac parte din echipa Vocea României. E o provocare pe care am așteptat-o cu nerăbdare și mă bucur că am oportunitatea de a da mai departe ce am învățat eu în ultimii ani. Pentru mine, ideea de mentorat este ceva foarte special. De-a lungul vieții, am avut noroc să întâlnesc persoane care m-au ajutat să mă formez atât ca om, cât și ca artist. Iar acum mă aflu în ipostaza în care să sper că și eu, la rândul meu, îi voi influența pozitiv pe cei pe care-i voi întâlni”, spunea și cântărețul Denis Roabeș.

Care este marele premiu de la Vocea României

Conform informațiilor date publicității până acum, marele premiu al show-ului Vocea României este în valoare de 100.000 de euro. Printre cei mai cunoscuți câștigători ai show-ului Vocea României se numără Ștefan Stan, Julie Mayaya, Mihai Chițu și Cristina Bălan.

Printre cei care au luat trofeul de-a lungul tulttimelor sezoane se numără și Tiberiu Albu, Teodora Buciu, Ana Munteanu, Bogdan Ioan și Dragoș Moldovan.

Tudor Chirilă, ”vinovatul” pentru plecarea Andrei de la Vocea României

că unul dintre principalele motive pentru care a părăsit poziția de antrenor și jurat la Vocea României a fost relația pe care a avut-o cu Tudor Chirilă.

”Nu era despre mine acolo. Eu m-am dus să-mi pun pe tavă toate informațiile pe care eu le adunasem în cariera mea și să ajut oamenii din echipa mea să fie buni. Pentru mine, antrenor bun însemna ca oamenii să rămână cu ceva din experiența Vocea României. Și eu m-am dus acolo și m-am lovit, efectiv, de o competiție între antrenori, cine să spună nu știu ce, care să-l atace pe celălalt, iar eu nu pot să zic că sunt genul ăla de om care nu face față. Fac față, pot să răspund provocărilor de genul, dar nu vreau să trăiesc astfel de momente. (…)

Sigur că mă zbat să-l am pe ăla la mine în echipă, dar nu cu mici cuțite aruncate spre un alt antrenor, pentru că, practic, asta se întâmpla. Eu trebuia să fiu rea, că ăsta era show-ul. Intri într-un joc în care nu-ți face plăcere. (…) Făceam un moment cu cineva, venea Tudor Chirilă și îmi spunea ați stricat piesa, pentru că nu era în viziunea lui”, a povestit Andra despre relația cu Tudor Chirilă, pentru sursa citată.