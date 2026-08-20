Primele tensiuni la Universitatea Craiova! Conducerea îl acuză pe Coelho: „Să răspundă el! Avem bulevarde în apărare”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova nu a obținut rezultatul așteptat împotriva lui Ararat-Armenia. Oltenii speră să rezolve calificarea la Erevan, însă pentru acest lucru ar trebui să-și ridice nivelul. Pe „Ion Oblemenco”, elevii lui Coelho au făcut un joc modest, însă speră să se revanșeze. Pavel Badea a aruncat câteva „săgeți” la adresa portughezului.

Pavel Badea, săgeți către Filipe Coelho. Cum a comentat prestația Craiovei din meciul cu Ararat

La fel ca în marea majoritate a meciurilor din acest sezon, Universitatea Craiova și-a arătat din nou carențele defensive în meciul contra armenilor. Ambele echipe au avut ocazii mari, dar scorul final a fost 1-1. Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, a comentat jocul de joi seară și l-a scos vinovat pe Coelho, despre care spune că ar trebui să regleze cumva problemele din apărare.

ADVERTISEMENT

Foarte subtil, el a criticat faza defensivă, apărarea la fazele fixe, modul în care portughezul și-a conturat primul 11, dar și schimbările, care, din punctul său de vedere, au venit mult prea târziu pentru modul în care arăta meciul. după ce acesta s-a arătat mulțumit de plasa de siguranță Conference League: „A fost o echipă modestă care putea să fie depăşită, dar, azi, trebuie să recunoaştem că noi am făcut un joc mai slab. Am văzut probleme în defensivă, avem nişte bulevarde de mă mir că n-am luat mai multe goluri. E preocupant. (n.r. golurile primite din faze fixe) La întrebarea asta ar trebui să răspundă Coelho, că el este antrenor.

Contează şi cum alegi primul 11, e clar că dacă vezi că nu îţi iese trebuie să faci şi schimbări şi să nu aştepţi minutul 60. E un rezultat rău, dacă nu vom face un rezultat de excepţie în Armenia nu ne vom califica. E o preocupare majoră să iei mereu goluri din faze fixe, e clar că e lipsa de concentrare, anumite situaţii nu le tratăm cu seriozitate. Sezonul trecut nu se întâmplă asta. Dacă nu te aperi bine nu poţi să câştigi un meci.

ADVERTISEMENT

(n.r. despre declaraţiile de la conferinţa de presă premergătoare partidei) Dacă Coelho se mulţumeşte doar cu atât, să fie sănătos. Nu sunt mulţumit când cineva se mulţumește cu ce are, mereu trebuie să fii dornic să ai performanţe. Eu cred că Filipe Coelho are şi el dorinţa asta dar probabil că a ascuns-o sub anumite declaraţii”, a declarat Pavel Badea, la

ADVERTISEMENT

Legenda Universității Craiova a scos în față principalele probleme ale echipei

după remiza cu Ararat-Armenia de pe „Ion Oblemenco”. Făcând o analiză pe baza mai multor meciuri din acest sezon, fostul atacant este de părere că marea problemă a echipei este la pregătirea fizică.

ADVERTISEMENT

De asemenea, el a semnalat și forma slabă a jucătorilor de bază de la mijlocul terenului: „Echipa nu stă bine fizic. După minutul 70, echipa a coborât foarte mult nivelul. Sunt aceeași oameni care au dus greul în sezonul trecut. Bancu și Mora au fost la un nivel foarte bun, dar în rest echipa mi se pare la limită. De la Assad și Nsimba mă așteptam la mai mult. Parcă Nsimba nu mai are foamea de sezonul trecut. Eu altă explicație nu găsesc.

Câteodată o iau razna și mă gândesc noaptea, caut motive, dar nu găsesc. Echipa nu mai are răutate pozitivă de sezonul trecut, nici foamea de sezonul trecut și nici inspirația de anul trecut. Poate o să spuneți că sunt nebun, dar Anzor și Cicâldău nu sunt în forma lor cea mai bună. Am avut 10 minute bune în repriza secundă, în rest nu am văzut răutatea tipică oltenească, pe care am văzut-o în trecut”, a explicat Craioveanu, la