Sport

Primele tensiuni la Universitatea Craiova! Conducerea îl acuză pe Coelho: „Să răspundă el! Avem bulevarde în apărare”

Universitatea Craiova nu a reușit să câștige meciul cu Ararat-Armenia de pe „Ion Oblemenco”, iar acest lucru a scos deja la iveală primele tensiuni. Ce spune conducerea despre antrenorul portughez
Ciprian Păvăleanu
21.08.2026 | 00:10
Primele tensiuni la Universitatea Craiova Conducerea il acuza pe Coelho Sa raspunda el Avem bulevarde in aparare
ULTIMA ORĂ
Primele tensiuni la U Craiova după remiza cu Ararat-Armenia. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova nu a obținut rezultatul așteptat împotriva lui Ararat-Armenia. Oltenii speră să rezolve calificarea la Erevan, însă pentru acest lucru ar trebui să-și ridice nivelul. Pe „Ion Oblemenco”, elevii lui Coelho au făcut un joc modest, însă speră să se revanșeze. Pavel Badea a aruncat câteva „săgeți” la adresa portughezului.

Pavel Badea, săgeți către Filipe Coelho. Cum a comentat prestația Craiovei din meciul cu Ararat

La fel ca în marea majoritate a meciurilor din acest sezon, Universitatea Craiova și-a arătat din nou carențele defensive în meciul contra armenilor. Ambele echipe au avut ocazii mari, dar scorul final a fost 1-1. Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, a comentat jocul de joi seară și l-a scos vinovat pe Coelho, despre care spune că ar trebui să regleze cumva problemele din apărare.

ADVERTISEMENT

Foarte subtil, el a criticat faza defensivă, apărarea la fazele fixe, modul în care portughezul și-a conturat primul 11, dar și schimbările, care, din punctul său de vedere, au venit mult prea târziu pentru modul în care arăta meciul. Nici mentalitatea lusitanului nu l-a mulțumit pe Pavel Badea, după ce acesta s-a arătat mulțumit de plasa de siguranță Conference League: „A fost o echipă modestă care putea să fie depăşită, dar, azi, trebuie să recunoaştem că noi am făcut un joc mai slab. Am văzut probleme în defensivă, avem nişte bulevarde de mă mir că n-am luat mai multe goluri. E preocupant. (n.r. golurile primite din faze fixe) La întrebarea asta ar trebui să răspundă Coelho, că el este antrenor.

Contează şi cum alegi primul 11, e clar că dacă vezi că nu îţi iese trebuie să faci şi schimbări şi să nu aştepţi minutul 60. E un rezultat rău, dacă nu vom face un rezultat de excepţie în Armenia nu ne vom califica. E o preocupare majoră să iei mereu goluri din faze fixe, e clar că e lipsa de concentrare, anumite situaţii nu le tratăm cu seriozitate. Sezonul trecut nu se întâmplă asta. Dacă nu te aperi bine nu poţi să câştigi un meci. 

ADVERTISEMENT
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp...
Digi24.ro
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea

(n.r. despre declaraţiile de la conferinţa de presă premergătoare partidei) Dacă Coelho se mulţumeşte doar cu atât, să fie sănătos. Nu sunt mulţumit când cineva se mulţumește cu ce are, mereu trebuie să fii dornic să ai performanţe. Eu cred că Filipe Coelho are şi el dorinţa asta dar probabil că a ascuns-o sub anumite declaraţii”, a declarat Pavel Badea, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am...
Digisport.ro
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”

Legenda Universității Craiova a scos în față principalele probleme ale echipei

Nici Gică Craioveanu nu i-a menajat pe olteni după remiza cu Ararat-Armenia de pe „Ion Oblemenco”. Făcând o analiză pe baza mai multor meciuri din acest sezon, fostul atacant este de părere că marea problemă a echipei este la pregătirea fizică.

ADVERTISEMENT

De asemenea, el a semnalat și forma slabă a jucătorilor de bază de la mijlocul terenului: „Echipa nu stă bine fizic. După minutul 70, echipa a coborât foarte mult nivelul. Sunt aceeași oameni care au dus greul în sezonul trecut. Bancu și Mora au fost la un nivel foarte bun, dar în rest echipa mi se pare la limită. De la Assad și Nsimba mă așteptam la mai mult. Parcă Nsimba nu mai are foamea de sezonul trecut. Eu altă explicație nu găsesc.

Câteodată o iau razna și mă gândesc noaptea, caut motive, dar nu găsesc. Echipa nu mai are răutate pozitivă de sezonul trecut, nici foamea de sezonul trecut și nici inspirația de anul trecut. Poate o să spuneți că sunt nebun, dar Anzor și Cicâldău nu sunt în forma lor cea mai bună. Am avut 10 minute bune în repriza secundă, în rest nu am văzut răutatea tipică oltenească, pe care am văzut-o în trecut”, a explicat Craioveanu, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Vladimir Screciu, dezamăgit de golul primit de Laurențiu Popescu în Craiova – Ararat:...
Fanatik
Vladimir Screciu, dezamăgit de golul primit de Laurențiu Popescu în Craiova – Ararat: „Abia scăpasem de povara asta”
Pavel Badea a erupt la adresa fanilor: „Transmit un mesaj public. Lăsați-l în...
Fanatik
Pavel Badea a erupt la adresa fanilor: „Transmit un mesaj public. Lăsați-l în pace!”
Jucătorul de la Craiova pe care Mihai Bobonete era gata să-l pună naș...
Fanatik
Jucătorul de la Craiova pe care Mihai Bobonete era gata să-l pună naș la nunta de aur: „Mă bucur mult”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
'Am văzut români prinși, bătuți'. Legenda Stelei, amintiri tulburătoare de la granița cu...
iamsport.ro
'Am văzut români prinși, bătuți'. Legenda Stelei, amintiri tulburătoare de la granița cu Iugoslavia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!