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Moartea lui Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României, ridică tot mai multe semne de întrebare! Fostul atacant al lui Dinamo s-a stins din viață la 76 de ani, în Canada, în circumstanțe misterioase. După cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de la prânz, există suspiciuni că dublul câștigător al Ghetei de Aur ar fi fost găsit înjunghiat. Acum, ies la iveală noi detalii tulburătoare despre tragedia care a zguduit fotbalul românesc.

Noi detalii despre moartea lui Dudu Georgescu! Poliția anchetează tragedia din Canada

Dudu Georgescu a fost găsit fără viață în apartamentul din Toronto în care locuia alături de soția sa, Mariana. Gheorghe Turda a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că a aflat despre tragedie de la Șandor Gavrilă, un prieten stabilit în Canada.

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Între timp, au apărut noi informații despre circumstanțele tragediei. Potrivit , poliția canadiană investighează decesul, iar apartamentul fostului fotbalist ar fi rămas sub sechestru, cu un ofițer de poliție la ușă. Mai mult, soția lui Dudu Georgescu le-ar fi spus anchetatorilor că plecase să ducă gunoiul în momentul în care s-ar fi produs tragedia. Deocamdată, împrejurările exacte ale morții nu au fost stabilite oficial.

Fiul unui apropiat al lui Dudu Georgescu rupe tăcerea! Ce spune despre tragedie

Cătălin Șandor, fiul lui Șandor Gavrilă, omul care a administrat clădirea în care locuia Dudu Georgescu, a oferit noi detalii despre tragedie. Acesta îl cunoștea pe de peste două decenii și susține că a aflat informațiile de la persoane care păstrau legătura cu familia. Bărbatul a vorbit despre ancheta autorităților canadiene și a precizat că există suspiciuni potrivit cărora fostul fotbalist ar fi fost înjunghiat.

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„Ce știm acum este că apartamentul rămâne în continuare sub sechestru, cu ofițerul de poliție la ușă, până când se află detaliile concrete. Sunt câteva zvonuri. Deocamdată se investighează. Este un necaz destul de neclar. Încercăm să descoperim ce s-a întâmplat. Avem detaliile de la niște persoane care țineau legătura mai des. Așa am înțeles… că ar fi fost găsit înjunghiat. Din ce știu, s-ar fi întâmplat zilele trecute. Soția ar fi făcut o declarație că s-a dus să ducă gunoiul și că s-a întâmplat asta… nenorocirea asta cât timp a coborât să ducă gunoiul”, a declarat Cătălin Șandor, potrivit sursei citate.

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Ce a dezvăluit fostul administrator al clădirii în care a murit Dudu Georgescu: „Nici comunitatea de aici nu știe ce s-a întâmplat”

Între timp, Șandor Gavrilă, fostul administrator al clădirii în care locuia Dudu Georgescu, a oferit noi informații pentru . Acesta a povestit că îl cunoștea pe fostul atacant încă din România și că l-a ajutat să se stabilească în Toronto. Gavrilă, care a administrat clădirea timp de 27 de ani, i-a pus la dispoziție un apartament de lux. Bărbatul a vorbit și despre ultimii ani din viața fostului internațional, precizând că soția sa, Mariana, lucra ca asistentă medicală și i-a fost alături până la final.

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„Situația domnului Georgescu este extrem de dificilă. El a decedat săptămâna trecută, acum câteva zile. Poliția investighează. Eu nu pot oferi mai multe detalii pentru că este o anchetă. Clădirea respectivă s-a aflat sub managementul meu vreme de 27 de ani. De câțiva ani se ocupă o altă firmă. Însă eu am fost anunțat cu privire la ceea ce s-a întâmplat [n.r. – moartea lui Dudu Georgescu]. Soția lui Dudu Georgescu, asistentă medicală, i-a fost alături până la sfârșit. A avut o viață normală.

Traiul aici în Canada nu e lapte și miere. Trebuie să fii o stâncă. Nici comunitatea de aici nu știe ce s-a întâmplat. Suntem câteva persoane care am aflat de situația asta. Eu am fost cel care l-a ajutat când a venit în Canada. I-am dat un apartament de lux, pentru că îl cunoșteam din țară și știam cine este. Îmi pare rău de el, a fost un om extraordinar și un sportiv mare”, a explicat Șandor Gavrilă.

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Cine a fost Dudu Georgescu. Legenda lui Dinamo a câștigat de două ori Gheata de Aur

Dudu Georgescu a fost unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc. A scris istorie în tricoul lui Dinamo, pentru care a înscris 207 goluri în 260 de meciuri de campionat. A câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 și 1977. În sezonul 1976-1977, fostul atacant a marcat nu mai puțin de 47 de goluri în campionat.

Dudu Georgescu deține și recordul de goluri marcate în prima ligă a României, cu 252 de reușite. A fost de patru ori consecutiv golgheterul campionatului, între 1975 și 1978, și a îmbrăcat de 40 de ori tricoul echipei naționale, pentru care a înscris 21 de goluri. După încheierea carierei, fostul mare fotbalist s-a stabilit în Canada, în anul 2000, alături de soția sa. Acolo și-a petrecut ultimii 26 de ani din viață.