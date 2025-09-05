Primii adversari ai lui FCSB din Europa League se întăresc serios! Olandezii de la Go Ahead Eagles au transferat din Anglia și de la fosta echipă a lui Adrian Mazilu

Go Ahead Eagles pare cel mai accesibil adversar al campioanei României din seria de meciuri din UEFA Europa League, însă olandezii nu pierd vremea! Câștigătoarea Cupei Olandei din sezonul precedent s-a întârit în ultimele două zile cu doi fotbaliști valoroși.

Go Ahead Eagles, transferuri tari înainte de meciul cu FCSB

Olandezii de la Go Ahead Eagles nu par o echipă accesibilă doar din lipsa sonorității numelui, ci și prin cota de piață, care este una de sub 30.000.000 de euro. Cu toate acestea, formația împotriva căreia FCSB va debuta în Europa League a făcut două transferuri interesante în ultimele două zile.

Micuța echipă din Olanda a transferat în primă fază un tânăr fundaș de la Vitesse, fosta echipă a lui Adrian Mazilu. Giovanni van Zwam are 21 de ani și este cotat la doar 300.000 de euro, însă are deja un sezon și jumătate în care a adunat mii de minute pentru echipa din Arnhem.

🔴🟡 𝙒𝙚𝙡𝙠𝙤𝙢, 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢! — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles)

Al doilea transfer al olandezilor vine din Anglia, de la formația ce evoluează în Championship: Derby County. Kenzo Goudmijn este un mijlocaș cotat la 1,5 milioane de euro ce în sezonul trecut a jucat în 42 de meciuri pentru echipa din liga secundă a Angliei, timp în care a marcat de două ori și a oferit două assisturi.

De-a lungul carierei sale, olandezul de 23 de ani a mai evoluat la echipe precum AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam sau Excelsior, ultima fiind formația de unde a plecat în Marea Britanie pentru o sumă de aproape 1 milion de euro.

😍 𝐖𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦, 𝐊𝐞𝐧𝐳𝐨! — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles)

FCSB este în căutarea unui fundaș central

Imediat după remiza din derby-ul cu CFR Cluj, Gigi Becali a ajuns la concluzia că echipa sa are nevoie de încă un fundaș central, în contextul în care Mihai Popescu este într-o formă foarte slabă, Dawa este accidentat,

După ce nu a reușit să ajungă la o înțelegere cu impresarul lui Adrian Rus,

În ultimă instanță, omul de afaceri va delega oficiali ai echipei pentru a căuta un stoper din afara României, deși Gigi Becali detestă acest lucru. Ultima dată când patronul și-a pus încrederea în capacitatea lui Mihai Stoica de a transfera un fotbalist pe poziția de apărător central, „roș-albaștrii” au dat lovitura cu Siyabonga Ngezana, adus din Africa de Sud.