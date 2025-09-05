Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Primii adversari ai lui FCSB din Europa League se întăresc serios! Olandezii de la Go Ahead Eagles au transferat din Anglia și de la fosta echipă a lui Adrian Mazilu

Go Ahead Eagles își întărește lotul! Olandezii au transferat doi fotbaliști înainte de debutul în Europa League, care va fi chiar împotriva lui FCSB
Ciprian Păvăleanu
05.09.2025 | 08:00
Primii adversari ai lui FCSB din Europa League se intaresc serios Olandezii de la Go Ahead Eagles au transferat din Anglia si de la fosta echipa a lui Adrian Mazilu
ULTIMA ORĂ
Go Ahead Eagles a închis două transferuri înaintea meciului cu FCSB din prima etapă a Europa League. Foto: Colaj FANATIK

Go Ahead Eagles pare cel mai accesibil adversar al campioanei României din seria de meciuri din UEFA Europa League, însă olandezii nu pierd vremea! Câștigătoarea Cupei Olandei din sezonul precedent s-a întârit în ultimele două zile cu doi fotbaliști valoroși.

ADVERTISEMENT

Go Ahead Eagles, transferuri tari înainte de meciul cu FCSB

Olandezii de la Go Ahead Eagles nu par o echipă accesibilă doar din lipsa sonorității numelui, ci și prin cota de piață, care este una de sub 30.000.000 de euro. Cu toate acestea, formația împotriva căreia FCSB va debuta în Europa League a făcut două transferuri interesante în ultimele două zile.

Micuța echipă din Olanda a transferat în primă fază un tânăr fundaș de la Vitesse, fosta echipă a lui Adrian Mazilu. Giovanni van Zwam are 21 de ani și este cotat la doar 300.000 de euro, însă are deja un sezon și jumătate în care a adunat mii de minute pentru echipa din Arnhem.

ADVERTISEMENT

Al doilea transfer al olandezilor vine din Anglia, de la formația ce evoluează în Championship: Derby County. Kenzo Goudmijn este un mijlocaș cotat la 1,5 milioane de euro ce în sezonul trecut a jucat în 42 de meciuri pentru echipa din liga secundă a Angliei, timp în care a marcat de două ori și a oferit două assisturi.

De-a lungul carierei sale, olandezul de 23 de ani a mai evoluat la echipe precum AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam sau Excelsior, ultima fiind formația de unde a plecat în Marea Britanie pentru o sumă de aproape 1 milion de euro.

ADVERTISEMENT
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO....
Digi24.ro
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon

FCSB este în căutarea unui fundaș central

Imediat după remiza din derby-ul cu CFR Cluj, Gigi Becali a ajuns la concluzia că echipa sa are nevoie de încă un fundaș central, în contextul în care Mihai Popescu este într-o formă foarte slabă, Dawa este accidentat, iar Vlad Chiricheș a fost scos complet din lotul echipei.

ADVERTISEMENT
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la...
Digisport.ro
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!

După ce nu a reușit să ajungă la o înțelegere cu impresarul lui Adrian Rus, Mario Tudose de la FC Argeș și Leo Bolgado de la CFR Cluj au devenit doi fotbaliști interesanți pentru patronul FCSB.

În ultimă instanță, omul de afaceri va delega oficiali ai echipei pentru a căuta un stoper din afara României, deși Gigi Becali detestă acest lucru. Ultima dată când patronul și-a pus încrederea în capacitatea lui Mihai Stoica de a transfera un fotbalist pe poziția de apărător central, „roș-albaștrii” au dat lovitura cu Siyabonga Ngezana, adus din Africa de Sud.

ADVERTISEMENT
Live Video US Open 2025. Revenire spectaculoasă pentru Aryna Sabalenka în semifinale. S-a...
Fanatik
Live Video US Open 2025. Revenire spectaculoasă pentru Aryna Sabalenka în semifinale. S-a stabilit finala feminină
Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo vrea un fundaș central de la CFR...
Fanatik
Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo vrea un fundaș central de la CFR Cluj! Ajunge până la urmă Matei Ilie sub comanda lui Kopic?
Încă trei echipe calificate la Campionatul Mondial din 2026. Numărul echipelor cu bilete...
Fanatik
Încă trei echipe calificate la Campionatul Mondial din 2026. Numărul echipelor cu bilete la turneul final a ajuns la 16
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dream team! CFR Cluj vrea să mai aducă un star francez lângă Kurt...
iamsport.ro
Dream team! CFR Cluj vrea să mai aducă un star francez lângă Kurt Zouma
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!