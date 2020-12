Primii doi medici români care s-au vaccinat anti-Covid povestesc prin ce au trecut: „Neobișnuită stare de euforie”

Medicul român care s-a vaccinat anti-Covid a vorbit despre efectele secundare ale vaccinului și le transmite românilor că nu au motive de îngrijorare.

„În afară de o neobișnuită stare de euforie, nu am manifestat niciun alt efect advers”, a transmis medicul, în condițiile în care unii oameni se tem de efecte secundare.

Medicul s-a vaccinat în Marea Britanie, acolo unde a început campania de vaccinare a populației cu vaccinul anti-Covid produs de Pfizer.

Doi medici români s-au vaccinat anti-Covid și au povestit prin ce au trecut

Corina Ichim e medic chirurg și a primit prima doză de vaccin în 12 decembrie. „Dragi colegi si prieteni, As dori sa va incurajez cu privire la mult prea controversatul Vaccin anti Covid 19 produs de Pfizer-BioNTech.

Am primit prima doza pe 12 Decembrie la Ora 11.00 (acum 48 ore) si inafara de o neobisnuita stare de euforie, nu am manifestat nici un alt efect advers. Sper sa va conving ca merita consideratie si sa contrazic zvonurile mincinoase de campanie negativa. Vaccinul va fi cu adevarat eficient daca il facem cu totii si scadem incidenta transmiterii virusului”, este mesajul transmis de Corina Ichim, conform Antena 3.

Pe lângă medicul din Marea Britanie, un alte român a primit vaccinul. Tânărul în vârstă de 26 de ani este medic rezident și a răspuns unor întrebări referitoare la vaccin.

Peste 400 de oameni i-au pus întrebări, cea mai importantă fiind despre efectele secundare. „Cea mai gravă reacţie alergică este şocul anafilactic, nu s-au înregistrat cazuri de şoc anafilactic la acest vaccin şi este destul de puţin probabil sa apară efecte adverse atât de serioase, având în vedere natura vaccinului. Acestea fiind zise, au fost 4 cazuri in rândul staff-ului medical de reacţii moderat severe (reacţii anafilactoide), însă aceste persoane erau cunoscute să fi avut reacţii alergice la vaccinuri în trecut. De exemplu în cazul astmului (şi eu am astm) o formă gravă ar însemna multiple spitalizări pentru episoade grave, şederi în spital la terapie intensivă datorate astmului etc. Eu sunt o persoană cu atopie (multiple alergii la mai multe lucruri, printre care şi ambrozie) şi nu am avut niciun fel de reacţie alergică sau înrăutăţire a alergiilor pe care le am”, a transmis bărbatul.

Vaccinul anti-Covid interzice consumul de alcool?

Referitor la consumul de alcool, medicul rezident a anunțat că nu știe despre nicio restricție în acest sens. Un alt internaut l-a întrebat pe bărbat despre „protecția” pe care vaccinul o oferă. „Raspunsul oficial Pfizer este minimum 6 luni însa realitatea este că este dificil să estimezi cât timp un pacient vaccinat cu kit-ul Pfizer va ramane imun. Exista posibilitatea să trebuiasca alte doze de rapel (încă altă doza pe lângă a doua care urmeaza) pentru a mentine imunitatea. Exista de asemenea dovezi promiţătoare că vaccinul antreneaza anumite celule implicate în sistemul imunitar care au memorie, lucru care ar putea duce la imunitate de lungă durată”, a completat românul.

Bărbatul a prezentat dovada că s-a vaccinat și a transmis un mesaj scepticilor și anti-vacciniștilor care refuză acest tip de ajutor.

„Vaccinurile de acest tip (cu ARN mesager, un fel de ADN mai mic, că un floppy disc pe care celula îl citeşte, iar informaţia respectiva determina corpul să facă anticorpii care iţi dau imunitate) s-au dovedit să fie deosebit de sigure şi cu efecte adverse resduse mai ales prin pricina mecanismului pe care l-am menţionat, şi pot detalia daca este nevoie”, a concluzionat cel considerat a fi primul român care s-a vaccinat anti-Covid.