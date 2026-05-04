Primii suveraniști care nu votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. Ce soartă va avea premierul României: „Se joacă”. Va renunța la măsurile nepopulare dacă rămâne?

Marți, 5 mai 2026, este o zi decisivă pentru soarta lui Ilie Bolojan. Au loc mutări pe ultima sută de metri pe tabla de șah și, dacă până săptămâna trecută mai toți parlamentarii puteau garanta că premierul pică, cu 24 de ore înainte de vot lucrurile nu mai par atât de sigure.

24 de ore înainte de votarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Mutări pe ultima sută de metri

PSD și AUR, inițiatorii moțiunii de cenzură împotriva lui Bolojan, au strâns peste 250 de semnături, însă, analiștii politici sunt de părere că nu toate acele semnături se vor transformat automat în voturi. Șase parlamentari ai partidului UNIT (intrați pe listele POT în Parlament), care folosesc o copie a logo-ului , au declarat că nu vor vota moțiunea, deși au semnat-o.

Aceștia motivează faptul că PSD și AUR nu au propus o alternativă de guvernare, un plan economic în cazul debarcării lui Bolojan. De asemenea, Ciprian Ciucu, un apropiat al lui Bolojan și primarul Bucureștiului, a mărturisit într-o emisiune de la , duminică, pe 3 mai, că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca moțiunea să pice.

Se joacă fiecare vot. Analiza făcută de un politolog pentru FANATIK

FANATIK a stat de vorbă cu analistul politic Adrian Zăbavă, iar acesta ne-a spus că în clipa de față e posibil orice. Așadar, șansele ca Bolojan să continue în fruntea guvernului nu sunt epuizate, în ciuda entuziasmului PSD-AUR de la

„Oricum, numărul semnăturilor a fost semnificativ peste pragul necesar de trecere a moțiunii. Și fără aceste noi știri, pare că există un freamăt cu privire la momentul de mâine, nefiind un episod deja antamat de o parte și de alta. Pare că există o bătălie și nu avem un deznodământ clar, încă. Momentul depunerii moțiunii cu un număr semnificativ de semnături a dat un semnal cu privire la existența unei probabilități mari ca moțiunea să treacă.

Nu orice semnătură se va traduce în vot efectiv. De partea cealaltă, știm că PSD se bazează nu doar pe cei care au semnat moțiunea, ci și pe nemulțumiții din partea PNL care ar putea să voteze moțiunea. E greu să analizăm cu 24 de ore șansele exacte, dar cert este că încă se joacă”, a declarat Zăbavă, pentru FANATIK.

Șansele ca moțiunea să treacă sunt mai mari, însă orice e posibil. Ce i-ar putea face pe parlamentari să se răzgândească, dincolo de negocierile din culise

Întrebat dacă dincolo de negocierile care se poartă în toate partidele există vreun eveniment care i-ar putea face pe parlamentari să se răzgândească cu câteva ore înainte de vot, Zăbavă spune că e puțin probabil. Dacă ar fi așa, ar fi nevoie de ceva uriaș, la nivel internațional, care ar avea efecte imediate asupra țării noastre.

„Lucruri se pot întâmpla, bineînțeles, dar țin de natura imposibilului mai degrabă. Mă gândesc la orice chestiune de nivel internațional cu foarte mare impact inclusiv pentru România, care ar putea schimba radical situația din țara noastră, dar cred că sunt șanse mici.

Cred că o intervenție decisivă și într-o altă notă decât cea obișnuită a lui Nicușor Dan pe această speță ar putea să încline balanța, dar nimic din ce a făcut președintele nu anunță chestia asta. Poziția lui a fost clară până în momentul de față și ar fi ceva ieșit din comun ca în ultimele 24 de ore să schimbe strategia și poziționarea”, ne-a spus Zăbavă.

FANATIK a stat de vorbă cu politologul Zăbavă și despre numărul oamenilor ieșiți în stradă pe 3 mai pentru susținerea lui Bolojan. Deși în mediul online a fost mare forfotă cu privire la mitingul pro-Bolojan, au fost doar câteva mii în total, în toată țara.

Mitingul pro-Bolojan nu oferă o fotografie clară despre câtă susținere populară are

Adrian Zăbavă ne-a spus că nu putem trage o concluzie dacă mitingul a fost un eșec sau un succes, asta deoarece Ilie Bolojan nu le-a cerut românilor să facă vreun gest pentru el. Trebuie să punctăm, totuși, că printre susținătorii care au ieșit pentru Bolojan s-au numărat și foarte mulți membri de partid, în special la Oradea, motiv pentru care e greu de cuantificat câtă lume îl susține cu adevărat.

„Cred că trebuie să ținem cont e faptul că a fost o manifestație pentru susținerea cuiva, ceea ce în România se întâmplă foarte rar. În general, mitingurile sunt împotriva cuiva sau a ceva, acelea suscită cel mai mare interes. Din alte timpuri, tacticile de campanie au fost și mitingurile de partid, organizate, cu mulți oameni, cu bani investiți, dar limitele acelor modalități de propagandă politică s-au văzut și mai toată lumea a renunțat la ele.

Dacă Ilie Bolojan ar fi ieșit să spună că doar în stradă își pot arăta susținerea pentru un mod în care România trebuie să fie condusă, da, exista o asumare de mesaj. În urma unui astfel de apel puteam să spunem că dacă vedem doar 1.000 de oameni în stradă era un eșec. Nu cred că numărul de oameni de aseară dă o măsură a susținerii lui Ilie Bolojan sau a lipsei unei susțineri”, a completat politologul.

Va renunța Ilie Bolojan la măsurile care îi afectează pe cei defavorizați?

În ipoteza în care Ilie Bolojan rămâne, își va schimba acesta modul de comunicare și va dialoga altfel, cu alte cuvinte, cu categoriile sociale pe care le-a supărat? În opinia lui Zăbavă, Bolojan nu se va schimba deloc, însă discursul lui s-ar putea să fie ceva mai politic cu privire la măsurile pe care le va lua de marți încolo.

„Dacă Ilie Bolojan își va schimba comportamentul sau modul de comunicare, cred că nu. Ilie Bolojan a luat măsuri care au afectat multiple categorii sociale. Nu cred că a existat o comunicare neapărat, deși se puteau face mult mai multe lucruri. E vorba de un stil al acestui tip de lider și de credibilitatea măsurilor. Nu am motiv să cred că se va schimba. E posibil ca după ce trece acest hop, abordarea lui să fie mai politică decât până acum.

La adăpostul stabilității coaliției de guvernare, s-a concentrat mult pe chestiunile executive și tocmai din cauza asta a lăsat în planul doi raportarea politică la anumite categorii sociale. A fost ca un chirurg. E posibil ca odată trecut prin episodul ăsta, dacă îi va supraviețui, să devină un pic mai mult politician și asta să ducă la niște schimbări, dar intransigența va fi aceeași”, a încheiat Zăbavă.