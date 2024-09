Primii ”tricolori” convocați de Mircea Lucescu au ajuns la Mogoșoaia. Mesaj clar înainte de startul în Liga Națiunilor. Foto

. O parte dintre ”tricolori” au ajuns deja la baza din Mogoșoaia.

”Tricolorii” au ajuns la Mogoșoaia

România vine după un Campionat European reușit. Echipa națională are un nou selecționer. Mircea Lucescu a convocat un lot de 25 de jucători pentru partidele cu Kosovo și Lituania din Nations League. Din grupă mai face parte și Cipru, iar ”tricolorii” speră să termine pe primul loc.

Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Florinel Coman, Florin Niță, Cristi Manea, Darius Olaru sau Nicușor Bancu au fost cei care și-au făcut deja apariția la baza de pregătire din Mogoșoaia. Urmează ca în zilele următoare să ajungă și Radu Drăgușin și duo-ul de la Parma: Dennis Man și Valentin Mihăilă.

„Ne-am întors și suntem gata de noua provocare!”, a fost mesajul transmis de Federația Română de Fotbal pe canalele oficiale de comunicare.

Mircea Lucescu: „Am mare încredere în acești jucători”

Mircea Lucescu are ca obiectiv principal calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Până atunci, ”tricolorii” trebuie să facă o figură frumoasă în Nations League.

„Multe sentimente m-au încercat, în primul rând nostalgia perioadei trecute. Am avut momente extraordinare și ca jucător al naționalei, și ca antrenor. Eu plec cu un handicap, în ultimii ani am lipsit din fotbalul românesc. De când m-am întors, am urmărit meciurile.

Nu m-am gândit că mi se va propune. Eu am făcut tot ce a depins de mine să nu vin la echipa națională. Voiam să le dau șanse antrenorilor tineri să vină. Am spus Federației că este foarte important să dea continuitate (n.r. lui Edi Iordănescu), s-a făcut tot ce a fost posibil ca să îl convingă, dar nu s-a reușit.

Am spus să vorbească apoi cu Gică Hagi, el își dorește atât de mult și a făcut atât de multe. Nu s-a ajuns la niciun fel de înțelegere. Le-am spus: ‘În momentul în care nu mai aveți nicio soluție, eu am obligația pentru fotbalul românesc să mă întorc’.

Eu sunt un produs 100% al fotbalului românesc, care a făcut furori pe stadioanele din Europa. Știu că mă angajez la un lucru atât de dificil, dar am mare încredere în acești jucători. Au format un grup de învingători”, au fost cuvintele lui Mircea Lucescu la prezentarea oficială.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din Nations League:

PORTARI : Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0);

: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0); FUNDAȘI : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6); MIJLOCAȘI : Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Mihai LIXANDRU (FCSB, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3);

: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Mihai LIXANDRU (FCSB, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3); ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5).