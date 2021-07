Primire de gală pentru Jose Mourinho la AS Roma. A fost adus chiar de patronul echipei. Video

Deși nu traversează cel mai bun moment al carierei, Jose Mourinho se bucură de susținerea totală a fanilor Romei. Stau mărturie imaginile surprinse chiar în momentul în care tehnicianul portughez a ajuns în capitala Italiei pentru a-și începe oficial .

Sute de oameni s-au înghesuit, joi dimineață, pe Aeroportul Ciampino, în așteptarea avionului pilotat chiar de Dan Friedkin, nimeni altul decât patronul american al clubului. Primul antrenament va avea, însă, loc abia după cinci zile de izolare.

În sezonul viitor, capitolinii speră ca „Mou” să repete performanțele istorice din perioada 2008-2010. Sub comanda sa, Inter Milano reușea atunci să cucerească titlul în Serie A, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

„Da, fani ai Romei, ne vedem curând“, a transmis Jose Mourinho, prin intermediul unui videoclip publicat pe contul său de Twitter. A fost de ajuns ca sutele de suporteri ai clubului să ia cu asalt Aeroportul Ciampino din Roma, joi, la ore amiezii, în așteptarea lui.

It’s about to go down .

— AS Roma Unofficial (@UnofficialRoma)