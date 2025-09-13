Primire ostilă pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev! Cum l-au numit fanii care au aruncat cu obiecte spre el. Video

După , Vladislav Blănuță a bifat și primele minute oficiale pentru echipa din Ucraina în campionat. Cum a fost primit de suporteri după scandalul, , în meciul cu Obolon Kiev.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță, debut oficial la Dinamo Kiev

Etapa a 5-a din campionatul Ucrainei a reprezentat pentru Dinamo Kiev meciul din deplasare cu Obolon Kiev. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, gazdele punctând prin Nesterenko (40) și Ustymenko (90+1), în timp ce oaspeții au lovit prin Karavaev (25) și Mykhavko (44).

Această partidă a însemnat de asemenea și debutul oficial al lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev. Tânărul atacant, adus pe finalul ferestrei de mercato, a intrat pe teren în minutul 78 în locul lui Andriy Yarmolenko.

ADVERTISEMENT

Primire ostilă pentru Vladislav Blănuță din partea fanilor lui Dinamo Kiev

Tânărul vârf încă nu a dat-o la pace cu suporterii echipei sale. Fanii l-au fluierat puternic în momentul în care și-a făcut apariția pe teren, și, de parcă nu a fost de ajuns, aceștia au afișat și un banner pentru atacant.

Mai exact, suporterii alb-albaștrilor au scos la vedere mesajul „Diavolul Blănuță” și au aruncat ulterior cu obiecte spre banca de rezerve, înainte ca fotbalistul de 23 de ani să intre pe teren.

ADVERTISEMENT

Here’s Blanuta coming on at Obolon Arena for his Dynamo debut to Whistles and boos 📹: — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk)

Vladislav Blănuță, somat de fanii lui Dinamo Kiev. Ce i-au cerut în schimbul iertării

La scurt timp după ce Vladislav Blănuță a fost prezentat oficial în calitate de jucător al lui Dinamo Kiev, fanii echipei din capitala Ucrainei au căutat informații despre noul jucător al clubului iubit. Aceștia au descoperit propaganda pro-rusă pe profilurile de social media ale fotbalistului și de aici a izbucnit un adevărat scandal.

ADVERTISEMENT

Presa din Marea Britanie a reușit să stea de vorbă cu un reprezentant al galeriei lui Dinamo Kiev. Jurnaliștii au aflat de la suporter că fotbalistul va fi iertat cu adevărat dacă își va dona primul salariu armatei ucrainene.

„Cuvintele nu sunt de ajuns. Trebuie să vedem acțiuni care să demonstreze că este sincer. Ar fi o idee bună dacă Blănuță și-ar dona primul salariu către armata ucraineană”, le-a mărturisit Oleksandr Popov, un suporter al lui Dinamo Kiev, celor de la