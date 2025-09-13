Sport

Primire ostilă pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev! Cum l-au numit fanii care au aruncat cu obiecte spre el. Video

Vladislav Blănuță a debutat oficial pentru Dinamo Kiev. Cum a fost primit de fanii echipei sale la meciul contra Obolon Kiev.
Mihai Dragomir
13.09.2025 | 18:36
Cum a fost primit Blănuță de fanii lui Dinamo Kiev la debutul oficial pentru echipă. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

După prima apariție în tricoul lui Dinamo Kiev în amicalul cu Lesniki, Vladislav Blănuță a bifat și primele minute oficiale pentru echipa din Ucraina în campionat. Cum a fost primit de suporteri după scandalul, în care a fost protagonist, în meciul cu Obolon Kiev.

Vladislav Blănuță, debut oficial la Dinamo Kiev

Etapa a 5-a din campionatul Ucrainei a reprezentat pentru Dinamo Kiev meciul din deplasare cu Obolon Kiev. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, gazdele punctând prin Nesterenko (40) și Ustymenko (90+1), în timp ce oaspeții au lovit prin Karavaev (25) și Mykhavko (44).

Această partidă a însemnat de asemenea și debutul oficial al lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev. Tânărul atacant, adus pe finalul ferestrei de mercato, a intrat pe teren în minutul 78 în locul lui Andriy Yarmolenko.

Primire ostilă pentru Vladislav Blănuță din partea fanilor lui Dinamo Kiev

Tânărul vârf încă nu a dat-o la pace cu suporterii echipei sale. Fanii l-au fluierat puternic în momentul în care și-a făcut apariția pe teren, și, de parcă nu a fost de ajuns, aceștia au afișat și un banner pentru atacant.

Mai exact, suporterii alb-albaștrilor au scos la vedere mesajul „Diavolul Blănuță” și au aruncat ulterior cu obiecte spre banca de rezerve, înainte ca fotbalistul de 23 de ani să intre pe teren.

Vladislav Blănuță, somat de fanii lui Dinamo Kiev. Ce i-au cerut în schimbul iertării

La scurt timp după ce Vladislav Blănuță a fost prezentat oficial în calitate de jucător al lui Dinamo Kiev, fanii echipei din capitala Ucrainei au căutat informații despre noul jucător al clubului iubit. Aceștia au descoperit propaganda pro-rusă pe profilurile de social media ale fotbalistului și de aici a izbucnit un adevărat scandal.

Presa din Marea Britanie a reușit să stea de vorbă cu un reprezentant al galeriei lui Dinamo Kiev. Jurnaliștii au aflat de la suporter că fotbalistul va fi iertat cu adevărat dacă își va dona primul salariu armatei ucrainene.

„Cuvintele nu sunt de ajuns. Trebuie să vedem acțiuni care să demonstreze că este sincer. Ar fi o idee bună dacă Blănuță și-ar dona primul salariu către armata ucraineană”, le-a mărturisit Oleksandr Popov, un suporter al lui Dinamo Kiev, celor de la The Guardian.

