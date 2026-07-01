A fost haos total la aeroport! Fanii l-au înjurat pe selecționer și l-au amenințat cu moartea. Ce au pățit și jucătorii după eliminarea de la CM 2026

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Coreea de Sud este una dintre deziluziile turneului final. Eliminarea din faza grupelor Cupei Mondiale nu a fost deloc bine primită de fani, iar selecţionerul Hong Myung-bo, precum şi mai mulţi jucători ai echipei naţionale, au fost huiduiţi intens la sosirea lor acasă.

Selecționerul Coreei de Sud a fost a fluierat la aeroport

A învins Cehia, dar apoi a pierdut cu Mexic și, surprinzător, cu Africa de Sud. Cu doar trei puncte în clasament, asiaticii au fost eliminați, generând critici dure la adresa lor.

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Selecţionerul Coreei de Sud, Hong Myung-bo, şi o parte din echipă au aterizat marţi dimineaţă devreme pe aeroportul din Incheon. Jucătorii şi selecţionerul sperau să evite furia mulţimii, dar strategia lor nu a funcţionat cu adevărat, întrucât zeci de fani îi aşteptau şi i-au huiduit copios la sosire.

Hong Myung-bo a fost ţinta principală a fluierăturilor celor prezenţi la aeroport, care au scandat: „Hong Myung-bo! Pleacă!” Un suporter l-a şi apostrofat violent pe selecţioner, adresându-i chiar insulte.

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Hong Myung-bo, amenințat cu moartea

Hong Myung-bo şi-a anunţat demisia a doua zi după eliminare şi a fost chiar ţinta criticilor din partea preşedintelui sud-coreean. Un grup de suporteri ai echipei naţionale a cerut, de asemenea, ca acesta să nu mai poată antrena în Coreea de Sud.

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Mai grav însă, fostul selecţioner a fost ţinta unor ameninţări cu moartea, iar o anchetă este încă în curs în această privinţă. Toate acestea în condițiile în care Hong este unul dintre jucătorii emblematici ai Coreei de Sud, fost căpitan al echipei, cu 136 de selecții la națională. El a condus naționala în ultimii doi ani, ducând-o în finala Cupei Asiei.

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Coreea de Sud are 12 prezențe la Cupa Mondială, de la care nu a lipsit niciodată din 1986 încoace. Are 11 participări consecutive, după ce anterior fusese prezentă la CM 1954. Cea mai bună clasare a echipei este locul patru, la ediția din 2002, pe care a găzduit-o împreună cu Japonia.

Au avut lot evaluat la 140 de milioane de euro

La CM 2022, Coreea de Sud a ieșit din grupe, fiind eliminate în optimi de Brazilia. Eliminarea din acest an este socotită una dintre cele mai rușinoase din istoria naționalei, deoarece Coreea de Sud a avut la competiție un lot evaluat la 140 de milioane de euro.

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Vedeta echipei a fost Son (Los Angeles FC), fostul coleg al lui În lot s-au mai aflat fotbaliști de la Bayern Munchen, PSG, Celtic, Feyenoord sau Beșiktaș.