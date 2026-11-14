Primul „11” al celor mai frumoase iubite și soții ale fotbaliștilor din Polonia. Galerie foto

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aduce pe Arena Națională nume importante din fotbalul european, însă internaționalii lui Jan Urban atrag atenția și prin poveștile din afara terenului. Alături de ei sunt femei care și-au construit propriile cariere în sport, modeling, dans sau afaceri

Anna Lewandowska, vedeta primului „11” al soțiilor și iubitelor adversarilor României

este numele de referință din naționala Poloniei, iar soția sa se bucură, la rândul ei, de o popularitate uriașă. Anna Lewandowska a practicat karate, iar după cariera sportivă s-a orientat spre fitness, nutriție și afaceri. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2013 și au două fiice, Klara și Laura. Mai mult, Anna este cea care se ocupă de planul de nutriție și alimentație al starului de 38 de ani.

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Julia Bednarek, soția fundașului Jan Bednarek, vine din lumea modelingului. Povestea lor a început pe Snapchat, iar prima întâlnire a avut loc după un meci Polonia – Kazahstan. Fotbalistul a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe în Mykonos.

În schimb, Laura Zielinska are o pregătire profesională diferită de cea a multor partenere de fotbaliști: a absolvit studii de analiză medicală la Universitatea de Medicină din Wrocław. Ea și Piotr Zielinski s-au căsătorit în 2019.

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Emily Pallini și Claudia Kiwior, cunoscute și în afara Poloniei

Nicola Zalewski formează un cuplu cu Emily Pallini, o influenceriță italiană urmărită de peste 1 milion de oameni pe Instagram. Cei doi publică fotografii împreună, iar relația lor a atras atenția presei din ambele țări. Doar că, Emily era deja cunoscută în mediul online înainte ca povestea de dragoste cu internaționalul polonez să devină publică.

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Claudia Kiwior, cunoscută și sub numele Claudia Kowalczyk, este o altă prezență remarcată de publicațiile internaționale. Soția lui Jakub Kiwior este dansatoare și instructoare de twerk, iar presa britanică a prezentat-o drept „regina twerkului”. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2023.

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Aleksandra Frankowska, soția lui Przemysław Frankowski, completează selecția. Provine dintr-o familie cu origini în fotbal. Este sora jucătorului Mateusz Machaj. Pe rețelele sociale publică atât fotografii din călătorii, cât și momente petrecute alături de familie.

Cerere în căsătorie pe Bosfor și logodnă în Bora Bora

Sebastian Szymanski a pregătit un moment special pentru partenera sa, Daria, cunoscută pe Instagram drept Dariane Row. În iunie 2026, internaționalul polonez a cerut-o în căsătorie la Istanbul, pe malul Bosforului. Decorul a inclus trandafiri roșii și lumini, iar o violonistă a completat atmosfera. Modelul originar din Ucraina a publicat apoi, pentru a-și surprinde fanii, fotografii cu inelul de logodnă.

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Michał Skoras a ales o destinație exotică pentru cererea în căsătorie. Fotbalistul s-a logodit cu Ada Mizgalska în Bora Bora, în vara lui 2024. Pasionată de călătorii, partenera sa publică frecvent imagini din vacanțe.

Martyna Swiderska, soția lui Karol Swiderski, se află și ea în primul „11”. Cei doi au făcut cununia civilă în decembrie 2020, iar ceremonia religioasă a avut loc în mai 2022.

Două soții de internaționali polonezi vin din lumea modelingului

Tomasz Kędziora și-a cunoscut soția în perioada în care evolua în Ucraina. Wiktoria Stecyk, cunoscută și drept Wiktoria Kędziora, este model, iar relația lor a început la Kiev. Tot în capitala Ucrainei au organizat nunta, în septembrie 2021, într-un hotel de lux.

Agnieszka Drągowska închide selecția. Soția portarului Bartłomiej Drągowski a avut activitate în modeling și a participat în trecut la un concurs de frumusețe pentru adolescente. Cei doi sunt împreună de mulți ani și s-au căsătorit în 2022. Agnieszka este foarte activă pe rețelele sociale fotografii din călătorii și momente de familie.