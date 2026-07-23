Sport

Primul „11” al FCSB cu Auda. Decizia în privința lui Boutoutaou. Exclusiv

Știm deja primul „11” cu care FCSB va aborda primul meci din noua campanie europeană, în care roș-albaștrii primesc vizita lui FK Auda. Ce se întâmplă cu nou-venitul Aymen Boutoutaou
Cristi Coste, Cristian Măciucă
23.07.2026 | 17:16
Primul 11 al FCSB cu Auda Decizia in privinta lui Boutoutaou Exclusiv
breaking news
Primul „11” al FCSB cu Auda. Decizia în privința lui Boutoutaou. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB debutează în turul 2 preliminar din Conference League împotriva lui FK Auda. Meciul tur se joacă în Ghencea, joi, 23 iulie, de la ora 20:45. Cel mai scump transfer al verii, Aymen Boutoutaou va fi titular!

Aymen Boutoutaou, titular în FCSB – FK Auda

FANATIK a aflat în exclusivitate primul „11” pe care Marius Baciu (51 de ani) îl va folosi la primul meci din noua campanie europeană a roș-albaștrilor. FCSB va înfrunta FK Auda în turul 2 preliminar din Conference League, iar pe teren se vor regăsi trei dintre transferurile făcute în această vară.

ADVERTISEMENT

Pentru Aymen Boutoutaou (25 de ani) și Eddy Gnahore (32 de ani), partida contra letonilor va marca debutul în tricoul roș-albastru. Din primul minut va începe și Ronny Labonne, fotbalist care și-a făcut deja debutul la FCSB în victoria din campionat, scor 2-0, cu FC Argeș.

Echipa de start a FCSB-ului cu FK Auda

  • Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore, Fl. Tănase, Cisotti – Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu

Mijlocașul algerian de la FCSB e comparat de Mihai Stoica cu Eden Hazard

Aymen Boutoutaou este în acest moment cel mai scump transfer al verii pe care l-a făcut FCSB. Mijlocașul venit de la Sochaux a costat aproximativ 1.350.000 de euro. Conducerea roș-albaștrilor este extrem de încântată de mijlocașul algerian. Mihai Stoica l-a comparat pe Boutoutaou cu fostul superstar de la Chelsea sau Real Madrid, belgianul Eden Hazard.

ADVERTISEMENT
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în...
Digi24.ro
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia

„Eu zic că nu mi-am asumat un risc mare. O să vă spun de ce. Noi în ianuarie am primit o listă cu jucători. El a fost jucătorul care s-a remarcat din acea listă. Eu lucrez cu un mare scouter din Franța. Toți care l-au văzut au zis că e cel mai bun. Noi am încercat să îl luăm de atunci, dar Sochaux nu voia să îl vândă pentru că era cel mai bun. De atunci, eu am urmărit toate meciurile lor. Mi-aș fi dorit să joace mai prost, să avem o șansă să îl luăm. Între timp Sochaux a promovat, iar el a fost protagonist la toate meciurile. Inițial am abandonat pista, dar printr-o conjunctură am reluat-o și am făcut toate eforturile să îl aducem. Atunci Gigi mi-a zis ‘Ia-l! Fă tot ce poți și ia-l!’.

ADVERTISEMENT
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată:...
Digisport.ro
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”

Este cel mai complicat transfer pe care l-am făcut vreodată. Au fost multe obstacole. Acum nimeni nu poate garanta, dar eu zic că o să fie. Aymen e gen Hazard, seamănă cu Eden Hazard. Are stângul, are dreptul, poate ocupa toate pozițiile din spatele vârfului. Azi s-a antrenat prima dată cu echipa și af ăcut o impresie bună tuturor. Acum nu știi, una e Liga 2, Liga 3 Franța, alta e SuperLiga. Dar prioritate pentru noi e Europa. Dacă el va fi sănătos, eu zic că poate să facă față lejer în naționala Algeriei și o să i se plătească și clauza de reziliere, pe care nu am să o dezvăluit. Noi l-am urmărit și credem că e jucătorul care va face diferența”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
  • 1 selecție și 1 gol are Aymen Boutoutaou pentru Algeria U23
  • 800 de mii de euro e cota de piață a mijlocașului de la FCSB
1,37 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - FK Auda
Giovanni Becali anunță transferul lui Andrei Borza în Turcia la Corumspor: „Pleacă în...
Fanatik
Giovanni Becali anunță transferul lui Andrei Borza în Turcia la Corumspor: „Pleacă în seara asta”. Ce salariu va avea. Exclusiv
Apare prima arenă olimpică de canotaj în România! Suma uriașă alocată construcţiei. Video
Fanatik
Apare prima arenă olimpică de canotaj în România! Suma uriașă alocată construcţiei. Video
Universitatea Craiova a avut o „mână moartă” cu Levski! Ce jucători au dezamăgit...
Fanatik
Universitatea Craiova a avut o „mână moartă” cu Levski! Ce jucători au dezamăgit și greșeala pe care și-a asumat-o Filipe Coelho
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
E sigur că Ionuț Chirilă va fi demis după două luni de CS...
iamsport.ro
E sigur că Ionuț Chirilă va fi demis după două luni de CS Dinamo: 'Un dobitoc care bea și fumează pe stadion!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!