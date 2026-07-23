Primul „11” al FCSB cu Auda. Decizia în privința lui Boutoutaou. Exclusiv

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FCSB debutează în turul 2 preliminar din Conference League împotriva lui FK Auda. Meciul tur se joacă în Ghencea, joi, 23 iulie, de la ora 20:45. Cel mai scump transfer al verii, Aymen Boutoutaou va fi titular!

Aymen Boutoutaou, titular în FCSB – FK Auda

FANATIK a aflat în exclusivitate primul „11” pe care Marius Baciu (51 de ani) îl va folosi la primul meci din noua campanie europeană a roș-albaștrilor. FCSB va înfrunta iar pe teren se vor regăsi trei dintre transferurile făcute în această vară.

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Pentru . Din primul minut va începe și Ronny Labonne, fotbalist care și-a făcut deja debutul la FCSB în victoria din campionat, scor 2-0, cu FC Argeș.

Echipa de start a FCSB-ului cu FK Auda

Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore, Fl. Tănase, Cisotti – Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu

Mijlocașul algerian de la FCSB e comparat de Mihai Stoica cu Eden Hazard

Aymen Boutoutaou este în acest moment cel mai scump transfer al verii pe care l-a făcut FCSB. Mijlocașul venit de la Sochaux a costat aproximativ 1.350.000 de euro. Conducerea roș-albaștrilor este extrem de încântată de mijlocașul algerian. Mihai Stoica l-a comparat pe Boutoutaou cu fostul superstar de la Chelsea sau Real Madrid, belgianul Eden Hazard.

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„Eu zic că nu mi-am asumat un risc mare. O să vă spun de ce. Noi în ianuarie am primit o listă cu jucători. El a fost jucătorul care s-a remarcat din acea listă. Eu lucrez cu un mare scouter din Franța. Toți care l-au văzut au zis că e cel mai bun. Noi am încercat să îl luăm de atunci, dar Sochaux nu voia să îl vândă pentru că era cel mai bun. De atunci, eu am urmărit toate meciurile lor. Mi-aș fi dorit să joace mai prost, să avem o șansă să îl luăm. Între timp Sochaux a promovat, iar el a fost protagonist la toate meciurile. Inițial am abandonat pista, dar printr-o conjunctură am reluat-o și am făcut toate eforturile să îl aducem. Atunci Gigi mi-a zis ‘Ia-l! Fă tot ce poți și ia-l!’.

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Este cel mai complicat transfer pe care l-am făcut vreodată. Au fost multe obstacole. Acum nimeni nu poate garanta, dar eu zic că o să fie. Aymen e gen Hazard, seamănă cu Eden Hazard. Are stângul, are dreptul, poate ocupa toate pozițiile din spatele vârfului. Azi s-a antrenat prima dată cu echipa și af ăcut o impresie bună tuturor. Acum nu știi, una e Liga 2, Liga 3 Franța, alta e SuperLiga. Dar prioritate pentru noi e Europa. Dacă el va fi sănătos, eu zic că poate să facă față lejer în naționala Algeriei și o să i se plătească și clauza de reziliere, pe care nu am să o dezvăluit. Noi l-am urmărit și credem că e jucătorul care va face diferența”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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