Primul 11 al FCSB cu Hermannstadt. Surpriza din atac: cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Exclusiv

FCSB joacă la Sibiu într-o formulă surprinzătoare, cu Bîrligea lăsat în afara primului 11. Pentru postul de atacant, Elias Charalambous l-a ales pe Mamadou Thiam.
09.11.2025 | 14:29
Primul 11 al FCSB cu Hermannstadt Surpriza din atac cine joaca varf in locul lui Birligea Exclusiv
Primul 11 al FCSB cu Hermannstadt. Surpriza din atac: cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Sursa: sportpictures.eu
FCSB are un program foarte aglomerat și joacă duminică al patrulea meci consecutiv în deplasare, pe terenul celor de la Hermannstadt. Este un joc extrem de important în perspectiva luptei pentru locul 6, iar campioana nu își permite pași greșiți. Elias Charalambous a fost nevoit să facă unele modificări din cauza indisponibilităților și programului încărcat.

Cum arată primul 11 al FCSB pentru partida cu Hermannstadt. Mamadou Thiam intră în atac în locul lui Daniel Bîrligea

FANATIK a aflat că Daniel Bîrligea și Adrian Șut nu vor fi în primul 11 la partida de la Sibiu. Primul acuză o stare de oboseală după ritmul foarte solicitant din al doilea perioadă, iar al doilea a avut prestații sub așteptări în ultima perioadă. La FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali chiar anunțase că îl va scoate din primul 11 pe Adrian Șut.

De asemenea, Alexandru Pantea este indisponibil pentru această partidă, iar locul său în banda dreaptă va fi luat de Graovac. În aceste condiții, în centrul defensivei va juca din nou Ionuț Cercel, la fel cum s-a întâmplat și în partida cu Universitatea Cluj. Cercel acoperă astfel și poziția de U21, obligatorie în SuperLiga.

Mamadou Thiam va juca în centrul ofensivei, în vreme ce Mihai Lixandru va acoperi poziția pe care evolua Adrian Șut. Miculescu, Olaru și Cisotti sunt cei trei jucători care vor evolua în spatele lui Thiam. Un alt aspect important, Târnovanu rămâne între buturi pentru meciurile din SuperLiga, așa cum a anunțat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, în ciuda erorii pe care a comis-o la Basel.

Târnovanu – Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam.

FCSB are nevoie de victorie la Sibiu cu Hermannstadt, pentru a se apropia la doar 3 puncte de zona de play-off

FCSB are nevoie de victorie pentru a ține aproape de zona de play-off în SuperLiga și pentru a le răspunde rivalelor Dinamo și Rapid, care s-au impus în această rundă. Partida cu Hermannstadt este a patra consecutivă în deplasare, după duelurile cu U Cluj, în campionat, Gloria Bistrița, în Cupa României, și Basel, în Europa League.

În tur, la primul meci al campioanei în acest sezon de SuperLiga, FCSB nu reușea să se impună pe propriul teren în fața sibienilor, scor 1-1. Înaintea partidei de la Sibiu, FCSB are 19 puncte acumulate în primele 15 etape disputate. Și este la 6 puncte în spatele celor de la Farul, ocupanta locului 6, ultimul care duce în play-off. Și la 16 puncte în spatele liderului Rapid.

Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
