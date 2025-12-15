Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă număr 9. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB are numeroase absențe pentru partida cu Unirea Slobozia. În aceste condiții, Gigi Becali a precizat la FANATIK SUPERLIGA că le-a dat mână liberă lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii să facă primul 11.

Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia

Deși a explicat că decizia alegerii titularilor pentru întâlnirea programată luni, 15 decembrie, de la ora 20:30, este la staff-ul tehnic, deoarece nici prea multe soluții nu sunt, Gigi Becali nu s-a putut abține și a dat primul 11.

ADVERTISEMENT

”Echipa cu Slobozia o să fie aia care e. I-am lăsat pe ei să facă, o să-i întreb astăzi. (n.r. – Marius Șumudică: ‘E groasă dacă i-ai lăsat pe ei’) Nu e groasă, nici nu ai. Nu avem jucători, de aia i-am lăsat.

Nu o să lipsească Olaru, Tănase, Șut, Toma, Cisotti. Ăștia 5 nu vor lipsi, ceilalți ce or putea să facă. Atacant nu-l ai decât pe Thiam, gata sunt 6. De aia i-am lăsat pe ei că nici nu am opțiuni. Apărarea e aia care e. Ce rost avea să mă apuc eu să fac când nici nu există opțiuni. În dreapta Crețu. În centru o să joace Lixandru cu Graovac”, a declarat Becali, la .

ADVERTISEMENT

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia va arăta astfel:

ADVERTISEMENT

Târnovanu – V. Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea – Șut, Fl. Tănase – Cisotti, Olaru, Toma – Thiam

Becali e deja cu gândul la derby-ul cu Rapid

Patronul ”roș-albaștrilor” este mai degrabă focusat pentru derby-ul cu Rapid din etapa următoare, deoarece își dorește o victorie înainte de pauza de iarnă când va întări lotul pentru lupta la titlu.

”Ce meci important să fie ăsta. Toate meciurile până la final sunt importante. Bine, important e ăla cu Rapid. Cum să nu-i bați când ești disperat de puncte? Trebuie să-i spulberi. Trebuie să bați pentru că după aia eu întăresc echipa, mă pregătesc de Champions League și de Europa League. Încerc să fac echipă, știu ce-mi trebuie, știu ce e nevoie, știu ce scârțâie.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Lista cu plecări ați făcut-o?) Se știu ăia care pleacă. Nu e nicio problemă și dacă nu pleacă vreunul, oricum nu-l pun pe listă. Eu nu mai stau pe gânduri, ce mai contează că mai ia salariu 2-300.000, treaba lor”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, numeroase absențe pentru duelul cu Unirea Slobozia

Vestea bună pentru campioana României este că a reușit să-l recupereze pe Mihai Lixandru pentru partida cu Unirea Slobozia, din etapa a 20-a a SuperLigii. Însă, chiar și așa, lista absenților este una numeroasă.

, iar Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Ionuț Cercel, Denis Alibec, Daniel Bîrligea și Alexandru Stoian sunt accidentări mai vechi. Mai mult, Dennis Politic acuză dureri și nu va putea juca.

Pe lista absenților se adaugă și cei trei jucători care au plecat la Cupa Africii pe Națiuni. Este vorba de Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin) și Baba Alhassan (Uganda).