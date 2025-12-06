Sport

Primul 11 al FCSB în derby-ul cu Dinamo. Marea surpriză din atac după accidentările lui Bîrligea și Miculescu. Exclusiv

Mai sunt doar câteva ore până la marele derby al fotbalului românesc dintre FCSB și Dinamo. Cum arată echipa de start a ”roș-albaștrilor” și cine joacă atacant central.
Cristi Coste, Traian Terzian
06.12.2025 | 14:16
Primul 11 al FCSB in derbyul cu Dinamo Marea surpriza din atac dupa accidentarile lui Birligea si Miculescu Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Atacant surpriză pentru FCSB la derby-ul cu Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
Campioana FCSB se confruntă cu numeroase absențe din cauza problemelor medicale, astfel că există schimbări importante în primul 11 pentru meciul cu Dinamo. FANATIK a aflat cum va arăta echipa de start și cine va juca atacant.

Atacant surpriză pentru FCSB la derby-ul cu Dinamo

Jurnalistul Cristi Coste a anunțat încă de joi, 4 decembrie, la emisiunea FANATIK SUPERLIGAechipa de start pe care ”roș-albaștrii” o vor alinia la partida cu Dinamo. Însă, de atunci a mai apărut o problemă de lot.

Dacă despre accidentările lui Daniel Bîrligea și Denis Alibec se știa, FCSB spera că va putea să-l recupereze la timp pe David Miculescu. Însă, acesta nu va fi apt pentru derby-ul programat sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30.

În aceste condiții, FANATIK a aflat că ”roș-albaștrii” au decis să-l folosească în postura de vârf fals pe Florin Tănase, iar la închidere va juca Mihai Lixandru alături de Adrian Șut. Pentru regula U21, Mihai Toma i-a luat fața lui Alexandru Stoian și va evolua în banda stângă.

Așadar, echipa de start a FCSB-ului pentru jocul cu Dinamo va fi următoarea: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru, Toma – Fl. Tănase.

Arbitru de top la FCSB – Dinamo

Partida de pe Arena Națională va fi condusă de o brigadă de arbitri avându-l la centru pe Marian Barbu, considerat de mulți la acest moment unul dintre cei mai în formă cavaleri ai fluierului din țara noastră.

În vârstă de 37 de ani, ”centralul” va fi doar al doilea ”Derby de România” pe care îl arbitrează în carieră. El a condus duelul Dinamo – FCSB 0-2, disputat pe 20 octombrie 2024. Atunci, golurile lui Daniel Bîrligea și Alexandru Musi au adus victoria ”roș-albaștrilor”.

Marian Barbu va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu, iar Florin Andrei va fi arbitrul de rezervă. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Valentin Porumbel.

Clasament SuperLiga

Întâlnirea din etapa a 19-a a SuperLigii este una extrem de importantă. Pe lângă rivalitatea uriașă dintre cele două echipe, FCSB se află încă în afara locurilor de play-off după un start de sezon modest și orice rezultat negativ ar îngreuna și mai mult situația.

De partea cealaltă, Dinamo este pe podium și vrea să țină aproape de formațiile aflate în fruntea clasamentului. În plus, o victorie ar putea însemna scoaterea din Top 6 la finalul sezonului regulat al unei adversare de temut.

FCSB Dinamo atac clasament SuperLiga

3.00 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul ”2 solist” la meciul FCSB - Dinamo
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
