Primul 11 al FCSB în derby-ul cu Dinamo. Marea surpriză din atac după accidentările lui Bîrligea și Miculescu. Exclusiv

Campioana FCSB se confruntă cu numeroase absențe din cauza problemelor medicale, astfel că există schimbări importante în primul 11 pentru meciul cu Dinamo. FANATIK a aflat cum va arăta echipa de start și cine va juca atacant.

Atacant surpriză pentru FCSB la derby-ul cu Dinamo

Jurnalistul Cristi Coste a anunțat încă de joi, 4 decembrie, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, la partida cu Dinamo. Însă, de atunci a mai apărut o problemă de lot.

Dacă despre accidentările lui Daniel Bîrligea și Denis Alibec se știa, FCSB spera că va putea să-l recupereze la timp pe David Miculescu. Însă, pentru derby-ul programat sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30.

În aceste condiții, FANATIK a aflat că ”roș-albaștrii” au decis să-l folosească în postura de vârf fals pe Florin Tănase, iar la închidere va juca Mihai Lixandru alături de Adrian Șut. Pentru regula U21, Mihai Toma i-a luat fața lui Alexandru Stoian și va evolua în banda stângă.

Așadar, echipa de start a FCSB-ului pentru jocul cu Dinamo va fi următoarea: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru, Toma – Fl. Tănase.

Arbitru de top la FCSB – Dinamo

Partida de pe Arena Națională va fi condusă de o , considerat de mulți la acest moment unul dintre cei mai în formă cavaleri ai fluierului din țara noastră.

În vârstă de 37 de ani, ”centralul” va fi doar al doilea ”Derby de România” pe care îl arbitrează în carieră. El a condus duelul Dinamo – FCSB 0-2, disputat pe 20 octombrie 2024. Atunci, golurile lui Daniel Bîrligea și Alexandru Musi au adus victoria ”roș-albaștrilor”.

Marian Barbu va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu, iar Florin Andrei va fi arbitrul de rezervă. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Valentin Porumbel.

Clasament SuperLiga

Întâlnirea din etapa a 19-a a SuperLigii este una extrem de importantă. Pe lângă rivalitatea uriașă dintre cele două echipe, FCSB se află încă în afara locurilor de play-off după un start de sezon modest și orice rezultat negativ ar îngreuna și mai mult situația.

De partea cealaltă, Dinamo este pe podium și vrea să țină aproape de formațiile aflate în fruntea clasamentului. În plus, o victorie ar putea însemna scoaterea din Top 6 la finalul sezonului regulat al unei adversare de temut.