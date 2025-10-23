Primul „11” al FCSB în meciul cu Bologna. Cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat în exclusivitate primul „11” cu care . Niciunul dintre cei doi „9-ari” autentici ai campioanei nu este titular!

FCSB, alegere surpriză în echipa de start cu Bologna. Cine joacă vârf

Deși Gigi Becali a declarat că îi va da ocazia lui fotbalistul venit de la Farul nu va începe titular meciul cu italienii. În locul lui Daniel Bîrligea, pe postul de vârf împins a fost preferat Mamadou Thiam. O alegere destul de surprinzătoare, având în vedere că francezul se descurcă mult mai bine în benzi.

Echipa de start a FCSB-ului cu Bologna: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Alhassan, Șut, Olaru – Miculescu, Thiam, Cisotti.

De ce nu e titular Denis Alibec

După rezultatul rușinos din weekend, Metaloglobus – FCSB, Denis Alibec a intrat în conflict cu suporterii campioanei României. .

Din acest motiv, Gigi Becali a lăsat la latitudinea ultrașilor soarta lui Denis Alibec. Latifundiarul din Pipera voia să îl joace din primul minut al meciului cu Bologna pe Alibec, dar se pare că el nu va figura în formula de start.

Decizia Peluzei Nord în cazul lui Alibec

În exclusivitate pentru FANATIK, liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață a dezvăluit că va exista o împăcare între galerie și Alibec. Cu toate acestea, fotbalistul venit gratis de la Farul nu va prinde primul „11” pentru confruntarea cu

„Am avut o ședință, este adevărat. Așteptăm să vedem reacția lui Denis. Mingea este la el. În funcție de reacția lui, de gestul pe care-l face înainte de meci, de comportamentul lui, noi vom reacționa în consecință. Am vorbit cu el miercuri și evident mi-a spus că regretă tot ceea ce s-a întâmplat. Vedem ce se întâmplă și ce face, totul depinde de el”, a spus Gheorghe Mustață, exclusiv pentru FANATIK.

FCSB, decimată la nivelul fundașilor centrali

Din nefericire pentru Elias Charalambous, antrenorul cipriot va fi din nou nevoit să improvizeze la nivelul fundașilor centrali. Din 5 stoperi, Charalambous îl are valid doar pe Ngezana. Lângă sud-african va juca Mihai Lixandru, care n-a mai evoluat din 19 septembrie, de la FC Botoșani – FCSB 3-1.

„Închizătorul” în vârstă de 24 de ani Fundașii centrali indisponibili ai FCSB-ului din cauza problemelor medicale sunt: Joyskim Dawa, Daniel Graovac, Vlad Chiricheș și Mihai Popescu.