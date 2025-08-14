Primul 11 al FCSB în returul cu Drita. Marea surpriză Darius Olaru! Cine e titular în locul căpitanului! Exclusiv

FCSB va evolua joi, de la ora 21:00, în returul cu Drita, în manşa secundă din turul trei preliminar al Europa League. , dar tremură în faţa kosovarilor, după startul dezastruos de sezon.

Primul 11 al FCSB în returul cu Drita. Marea surpriză Darius Olaru! Cine joacă în locul căpitanului

FANATIK a aflat echipa pe care o va trimite în teren Elias Charalambous, una cu câteva surprize. Darius Olaru, deşi a fost anunţat titular, . În schimb o va face Malcom Edjouma, cel care a intrat excelent în manşa tur.

Echipa FCSB-ului cu Drita (4-3-3): Târnovanu – Crețu, Ngezana, Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Miculescu, Edjouma, Cisotti – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

şi în locul său va fi folosit Pantea. Pe linia de fund revine Ngezana, cel care în tur a fost suspendat şi va face cuplu cu Mihai Popescu. Pe postul de fundaş dreapta va fi Vali Creţu.

La închidere vor evolua Şut şi Chiricheş, în timp ce Miculescu, Edjouma şi Cisotti vor evolua în linia de trei din spatele vârfului Bîrligea. Atacantul a marcat o „dublă” în meciul tur, fiind principalul om în remontada FCSB-ului.

FCSB are nevoie de un egal pentru calificarea în play-off!

Campioana României are nevoie de un rezultat de egalitate pentru a se califica în play-off. Acolo o aşteaptă Aberdeen, dar şi siguranţa că e calificată în faza principală din Conference League. Lucrurile se complică în cazul ratării calificării.

FCSB ar urma să joace împotriva învingătoarei din duelul Levadia Tallin – Differdange, pentru un loc în a treia competiţie intercluburi. În partida tur, campioana Estoniei s-a impus cu 3-2 în Luxemburg.

