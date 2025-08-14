Sport

Primul 11 al FCSB în returul cu Drita. Marea surpriză Darius Olaru! Cine e titular în locul căpitanului! Exclusiv

Drita - FCSB este meciul decisiv pentru play-off-ul Europa League şi se va disputa joi, de la ora 21:00. FANATIK a aflat echipa de start a campioanei în Kosovo, una cu surprize.
Cristi Coste, Marian Popovici
14.08.2025 | 15:23
Primul 11 al FCSB in returul cu Drita Marea surpriza Darius Olaru Cine e titular in locul capitanului Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Primul 11 al FCSB în returul cu Drita. Marea surpriză Darius Olaru! Cine e titular în locul căpitanului. Sursa: sportpictures.eu

FCSB va evolua joi, de la ora 21:00, în returul cu Drita, în manşa secundă din turul trei preliminar al Europa League. Campioana României a revenit de la 0-2 la 3-2 în tur, dar tremură în faţa kosovarilor, după startul dezastruos de sezon.

ADVERTISEMENT

Primul 11 al FCSB în returul cu Drita. Marea surpriză Darius Olaru! Cine joacă în locul căpitanului

FANATIK a aflat echipa pe care o va trimite în teren Elias Charalambous, una cu câteva surprize. Darius Olaru, deşi a fost anunţat titular, nu va evolua din primul minut cu Drita. În schimb o va face Malcom Edjouma, cel care a intrat excelent în manşa tur.

Echipa FCSB-ului cu Drita (4-3-3): Târnovanu – Crețu, Ngezana, Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Miculescu, Edjouma, Cisotti – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous 

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic s-a accidentat înaintea manşei tur şi în locul său va fi folosit Pantea. Pe linia de fund revine Ngezana, cel care în tur a fost suspendat şi va face cuplu cu Mihai Popescu. Pe postul de fundaş dreapta va fi Vali Creţu.

La închidere vor evolua Şut şi Chiricheş, în timp ce Miculescu, Edjouma şi Cisotti vor evolua în linia de trei din spatele vârfului Bîrligea. Atacantul a marcat o „dublă” în meciul tur, fiind principalul om în remontada FCSB-ului.

ADVERTISEMENT
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost...
Digi24.ro
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein

FCSB are nevoie de un egal pentru calificarea în play-off!

Campioana României are nevoie de un rezultat de egalitate pentru a se califica în play-off. Acolo o aşteaptă Aberdeen, dar şi siguranţa că e calificată în faza principală din Conference League. Lucrurile se complică în cazul ratării calificării.

ADVERTISEMENT
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată...
Digisport.ro
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice

FCSB ar urma să joace împotriva învingătoarei din duelul Levadia Tallin – Differdange, pentru un loc în a treia competiţie intercluburi. În partida tur, campioana Estoniei s-a impus cu 3-2 în Luxemburg.

ADVERTISEMENT
  • 6 înfrângeri a suferit FCSB în acest sezon
  • 2 goluri a marcat Bîrligea în turul cu Drita
Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este...
Fanatik
Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este postul de televiziune străin care transmite partida
Fostul căpitan al lui CFR Cluj visează la remontada cu Sporting Braga: ”Nu...
Fanatik
Fostul căpitan al lui CFR Cluj visează la remontada cu Sporting Braga: ”Nu este o super echipă!”
Continuă coșmarul pentru fostul jucător de la FCSB! S-a accidentat grav la campioana...
Fanatik
Continuă coșmarul pentru fostul jucător de la FCSB! S-a accidentat grav la campioana României și acum a rămas liber de contract
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!