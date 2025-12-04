Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Primul 11 al FCSB la derby-ul cu Dinamo! Echipă total schimbată față de meciul cu UTA Arad. Exclusiv

FCSB a sacrificat meciul de Cupa României cu UTA, pe care l-a pierdut cu 0-3. Toate energiile campioanei sunt îndreptate spre derby-ul cu Dinamo. Primul „11” pe care roș-albaștrii îl vor utiliza în „Eternul Derby”
Cristi Coste, Cristian Măciucă
04.12.2025 | 11:25
EXCLUSIV FANATIK
FCSB se pregătește pentru derby-ul din SuperLiga cu Dinamo. Campioana en-titre a sacrificat partida de cupă de la Arad, în speranța că va lua toate cele 3 puncte în confruntarea cu rivala de moarte. FCSB va folosi cel mai bun prim „11” pe care îl are la dispoziție.

FCSB, cu cel mai bun prim „11” în derby-ul cu Dinamo

FCSB a lăsat la București cei mai buni 11 jucători, motiv pentru care nu a avut nicio șansă în meciul de cupă cu UTA. Campioana en-titre a folosit o echipă experimentală și a pierdut la scor de neprezentare în fața „Bătrânei Doamne”.

Meciul cu Dinamo este de o importanță capitală pentru echipa lui Elias Charalambous. Înaintea duelului programat pe Arena Națională, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, roș-albaștrii sunt pe locul 9, cu 24 de puncte, la două lungimi de play-off.

„Nu știu dacă din cei de aseară intra cineva în primul 11 cu Dinamo. Poate Pantea, dar cred că va juca Crețu. În rest, Târnovanu, Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic, Șut, Tănase, Cisotti, Olaru, under-ul, Toma sau Stoian, și Miculescu”, a transmis jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Echipa de start a FCSB-ului la derby-ul cu Dinamo

  • Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Tănase – Cisotti, Olaru, Toma/Stoian – Miculescu

În tur, Dinamo a câștigat cu 4-3. A fost primul succes al „câinilor”, după o serie de 10 victorii consecutive pentru FCSB. Înaintea capului de afiș din etapa a 19-a, echipa lui Zeljko Kopic este pe locul 3, cu 34 de puncte, la 10 lungimi de rivala de moarte.

FCSB, Rapid si Dinamo, REZULTATE DEZASTRUOASE in Cupa Romaniei. ANALIZA FARA PERDEA dupa etapa 2

