Primul 11 al FCSB la derby-ul cu Dinamo! Echipă total schimbată față de meciul cu UTA Arad. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII FCSB, cu cel mai bun prim „11” în derby-ul cu Dinamo

ADVERTISEMENT

FCSB se pregătește pentru derby-ul din SuperLiga cu Dinamo. în speranța că va lua toate cele 3 puncte în confruntarea cu rivala de moarte. FCSB va folosi cel mai bun prim „11” pe care îl are la dispoziție.

FCSB, cu cel mai bun prim „11” în derby-ul cu Dinamo

motiv pentru care nu a avut nicio șansă în meciul de cupă cu UTA. Campioana en-titre a folosit o echipă experimentală și a pierdut la scor de neprezentare în fața „Bătrânei Doamne”.

ADVERTISEMENT

Meciul cu Dinamo este de o importanță capitală pentru echipa lui Elias Charalambous. Înaintea duelului programat pe Arena Națională, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, roș-albaștrii sunt pe locul 9, cu 24 de puncte, la două lungimi de play-off.

„Nu știu dacă din cei de aseară intra cineva în primul 11 cu Dinamo. Poate Pantea, dar cred că va juca Crețu. În rest, Târnovanu, Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic, Șut, Tănase, Cisotti, Olaru, under-ul, Toma sau Stoian, și Miculescu”, a transmis jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Echipa de start a FCSB-ului la derby-ul cu Dinamo

Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Tănase – Cisotti, Olaru, Toma/Stoian – Miculescu

În tur, Dinamo a câștigat cu 4-3. A fost primul succes al „câinilor”, după o serie de 10 victorii consecutive pentru FCSB. Înaintea capului de afiș din etapa a 19-a, echipa lui Zeljko Kopic este pe locul 3, cu 34 de puncte, la 10 lungimi de rivala de moarte.

ADVERTISEMENT