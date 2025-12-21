Primul „11” al FCSB pentru derby-ul cu Rapid. Marea surpriză din apărare și ce se întâmplă cu Bîrligea. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB și Rapid se duelează în această seară pe Arena Națională. Elias Charalambous s-a decis asupra formulei de start cu câteva ore bune înainte de lovitura de start, iar FANATIK a aflat primul 11 ales de cipriot. Din atac nu lipsește Daniel Bîrligea.

Cum va arăta echipa de start a celor de la FCSB pentru duelul cu Rapid de pe Arena Națională

. Meci de meci, Elias Charalambous este nevoit să facă improvizații în echipa de start, iar acest lucru se va întâmpla și la derby-ul cu Rapid. Roș-albaștrii nu vor juca cu doi fundași centrali de bază.

Mai mult, din echipa de start lipsește și Risto Radunovic. În locul său, antrenorul cipriot al celor de la FCSB a ales să îl arunce în luptă pe Alexandru Pantea. De asemenea, Mihai Toma va fi jucătorul care îndeplinește regula U21, și nu

Primul 11 al celor de la FCSB pentru meciul cu Rapid: Târnovanu – Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea – Șut, Tănase – Cisotti, Olaru, Toma – Bîrligea.

Vestea bună pentru suporterii campioanei este aceea că Daniel Bîrligea s-a recuperat și va începe titular meciul cu rivalii din Giulești. și poate fi aruncat în luptă de Elias Charalambous.

Derby de foc pe Arena Națională pe final de an

Campioana României vrea cu orice preț o victorie în derby-ul cu Rapid, pentru a se apropia cât mai mult de locurile care garantează prezența în play-off-ul României înainte de finalul anului. În partida din turul sezonului regular, cele două rivale au dat-o la pace. Scorul final a fost 2-2.

Roș-albaștrii vor începe meciul de pe Arena Națională cu moralul ridicat, după rezultatele bune din ultimele săptămâni. Nu același lucru se poate spune însă despre giuleșteni. Rapid a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie, iar suporterii încep să își facă griji.

