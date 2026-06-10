Primul „11” al marilor mize ale Mondialului. Andrei Vochin, analiză despre „experimentul” din SUA, Mexic și Canada

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Mâine începe cel mai mare Campionat Mondial din istoria fotbalului. Primul cu 48 de echipe, primul organizat simultan în trei țări și primul care va depăși bariera de 100 de meciuri. Va dura 39 de zile, va programa 104 partide și va transforma America de Nord în centrul lumii sportive. Dar dincolo de rezultate și clasamente, există un prim „11” al mizelor care îl fac interesant chiar și pentru telespectatorul neutru.

1. Cel mai mare eveniment sportiv organizat vreodată

Niciun Campionat Mondial nu s-a apropiat de dimensiunile acestuia. într-o singură lună și jumătate. Vor participa 48 de naționale, cu 16 mai multe decât la ediția precedentă, iar meciurile se vor desfășura în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic.

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2. Mondialul de 80 de miliarde de dolari

Potrivit estimărilor realizate pentru FIFA, Campionatul Mondial din 2026 ar putea genera peste 80 de miliarde de dolari în activitate economică globală. Este o sumă comparabilă cu produsul intern brut anual al Belarusului și reprezintă aproximativ o șesime din întreaga economie a României, al cărei PIB nominal este estimat de FMI la circa 481 de miliarde de dolari în 2026.

Cu alte cuvinte, impactul economic al celor 39 de zile de competiție va echivala cu aproape 17% din tot ceea ce produce România într-un an. Pentru a înțelege dimensiunea fenomenului, Mondialul nu mai este doar o competiție sportivă. A devenit un actor economic de talia unui stat mediu al lumii.

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Această ediție are toate șansele să devină și cea mai profitabilă din istoria FIFA, cu venituri totale estimate la peste 13 miliarde de dolari în ciclul comercial 2023-2026, aproape dublu față de perioada precedentă.

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Asta oferă și o perspectivă interesantă pentru telespectatorul neutru: în timp ce pe teren se luptă Messi, Mbappé, Vinicius sau Haaland, în afara lui se desfășoară cea mai mare operațiune economică pe care a produs-o vreodată fotbalul.

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3. Ultimul dans al lui Messi și Ronaldo

Pentru prima dată în istoria fotbalului, doi jucători care au dominat două decenii participă la a șasea Cupă Mondială. Lionel Messi și Cristiano Ronaldo sunt deja personaje mai mari decât sportul pe care îl practică. Mondialul din America poate deveni ultimul capitol al celei mai mari rivalități individuale din istoria jocului.

4. Cine preia coroana?

Dacă Messi și Ronaldo ies din scenă, cine intră definitiv în lumină? Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinicius Junior, Jude Bellingham sau Erling Haaland folosesc acest turneu ca pe o rampă de lansare către următorul deceniu al fotbalului mondial.

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5. Recorduri financiare fără precedent

FIFA va distribui cele mai mari premii din istoria competiției. , mai mult decât orice campioană mondială din trecut. Distribuția totală către federațiile participante se apropie de 900 de milioane de dolari.

6. Va funcționa formatul cu 48 de echipe?

Este marele pariu al lui Gianni Infantino. FIFA susține că noul sistem democratizează accesul la turneul final. Criticii spun că produce mai multe meciuri și mai puțină calitate. Mondialul din 2026 este primul test real al acestei revoluții.

7. Pot apărea noi puteri?

Marocul nu mai este o surpriză. Norvegia vine cu Haaland. Uzbekistan, Iordania, Curacao și Capul Verde debutează la Cupa Mondială. Extinderea competiției oferă șansa apariției unor povești pe care vechiul format le-ar fi blocat din fașă. Din păcate, Europa rămâne cea mai defavorizată, atât timp cât numărul echipelor a crescut doarde la 13 la 16.

8. America însăși este o miză

Acest Mondial este și un test pentru Statele Unite. Nu doar pentru infrastructură și organizare, ci pentru imaginea unei țări care încearcă să rămână centrul economic și cultural al lumii. Multe dintre dezbaterile din jurul competiției au depășit deja granițele fotbalului și au intrat în zona politică și socială.

9. Cel mai scump Mondial pentru suporteri

Niciodată nu a fost atât de costisitor să urmărești o Cupă Mondială la fața locului. Costurile de transport între orașele gazdă, hotelurile și pachetele premium au atins niveluri record. Unele bilete VIP pentru finală au depășit pragul de 30.000 de dolari, transformând turneul într-un produs premium fără precedent.

10. Poate Argentina să rupă un blestem de 64 de ani?

Argentina începe turneul ca deținătoare a trofeului. Însă nicio echipă nu și-a apărat titlul mondial după Brazilia lui Pelé, în 1962. Messi și compania au șansa de a intra într-o categorie rezervată exclusiv legendelor absolute ale jocului.

11. Se poate prăbuși recordul lui Klose?

Există și o miză statistică pe care puțini o urmăresc înaintea startului turneului, dar care ar putea deveni una dintre poveștile Mondialului. Din 2014, recordul de goluri marcate la turneele finale este deținut de germanul Miroslav Klose, cu 16 reușite.

Timp de un deceniu, performanța lui Klose a părut imposibil de atins. Dar Mondialul cu 48 de echipe și cu până la 8 meciuri pentru finaliste schimbă radical datele problemei.

Primul pretendent este Lionel Messi, care a ajuns la 13 goluri și are nevoie de doar patru reușite pentru a deveni lider absolut. Dacă Argentina va avea din nou un parcurs lung, recordul este perfect realizabil.

Și mai amenințător pare însă Kylian Mbappé. Francezul are deja 12 goluri la doar 27 de ani și participă la abia al treilea Mondial. Dacă va marca cinci goluri în această ediție, îl va depăși pe Klose. Dacă nu va reuși acum, va avea aproape sigur încă o șansă în 2030.

În plus, noul format favorizează astfel de recorduri. Cu mai multe meciuri și cu adversari mai accesibili în primele faze, golgheterii marilor puteri vor avea oportunități pe care generațiile anterioare nu le-au avut niciodată.

Paradoxal, într-un turneu care marchează începutul unei noi ere, una dintre cele mai interesante întrebări este dacă va supraviețui unul dintre ultimele mari recorduri ale vechii Cupe Mondiale. Iar dacă acesta va cădea, favorit să-l doboare nu este omul care a definit ultimii 20 de ani de fotbal, Messi, ci cel care ar putea defini următorii 10: Mbappé.

Concluzie

Dincolo de favoriți, tactici și pronosticuri, Mondialul care începe mâine este un experiment. Cel mai mare, cel mai bogat și cel mai ambițios din istoria fotbalului. Va genera miliarde, va bate recorduri de audiență și va încerca să demonstreze că un turneu cu 48 de echipe poate fi la fel de captivant ca unul cu 32. În următoarele șase săptămâni nu vom afla doar cine este cea mai bună echipă a lumii. Vom afla și cum va arăta fotbalul următorilor 20 de ani.