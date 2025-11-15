Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a decis asupra echipei de start pe care o va folosi sâmbătă seară în Bosnia – România, cel mai important meci al anului pentru tricolori. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Daniel Bîrligea va fi titular în atac, în timp ce cuplul de fundași centrali va fi format din Virgil Ghiță și Bogdan Racovițan.

Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis!

România are nevoie de victorie pentru a menține în viață speranțele de a prinde cel puțin locul 2 în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Calificarea la baraj de pe locul 2 în grupă ne va aduce în față un adversar mai facil, cel puțin pe hârtie.

FANATIK a aflat pentru echipa de start a României la meciul cu Bosnia. Ionuț Radu este titular în poartă, în timp ce Andrei Rațiu și Alexandru Chipciu vor fi trimiși în benzile defensivei încă din primul minut. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă de vineri la miezul nopții, .

Echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia: Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – M. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

Mircea Lucescu, ședință cu jucătorii la prânz! Ce decizie a luat selecționerul înainte de Bosnia – România

Sâmbătă la prânz, cu doar câteva ore înaintea fluierului de start al meciului Bosnia – România, Mircea Lucescu a ținut o ședință cu jucătorii. Selecționerul nu i-a anunțat pe tricolori care va fi echipa de start pe care o va folosi în meciul cu Bosnia.

Din informațiile FANATIK, echipa de mai sus este cea pe care Mircea Lucescu o va alinia în meciul crucial de la Zenica. Astfel, Bogdan Racovițan, fundașul lui Rakow, va bifa prima apariție în tricoul echipei naționale după o pauză de un an și 4 luni.

Fundașul central, revenit după o accidentare groaznică, nu a mai jucat pentru echipa națională de pe 2 iulie 2024 (Olanda – România 3-0 la EURO 2024). În schimb, Racovițan a fost rezervă neutilizată la meciurile cu Canada (0-3) și Moldova (2-1).

Mircea Lucescu, două modificări! Cum a arătat echipa de start a României cu Austria

Pe 12 octombrie, România a obținut o victorie fabuloasă pe teren propriu cu Austria. Astfel, tricolorii și-au relansat șansele în Grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026. La meciul cu Bosnia, „Il Luce” a efectuat două modificări în echipa de start în comparație cu meciul cu Austria.

Virgil Ghiță și Bogdan Racovițan le-au luat locurile lui Mihai Popescu, accidentat, respectiv Andrei Burcă. Cel din urmă este suspendat. Înaintea meciului cu Bosnia, România ocupă locul 3 în Grupa H, cu 10 puncte după 6 meciuri.