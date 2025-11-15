Sport

Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv

Cum arată primul 11 al tricolorilor pentru meciul pe care România îl dispută la Zenica cu Bosnia. Mircea Lucescu s-a hotărât și a luat decizia finală sâmbătă la prânz.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
15.11.2025 | 15:05
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia Romania Mircea Lucescu sa decis la pranz Exclusiv
breaking news
Cum arată echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a decis asupra echipei de start pe care o va folosi sâmbătă seară în Bosnia – România, cel mai important meci al anului pentru tricolori. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Daniel Bîrligea va fi titular în atac, în timp ce cuplul de fundași centrali va fi format din Virgil Ghiță și Bogdan Racovițan.

Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis!

România are nevoie de victorie pentru a menține în viață speranțele de a prinde cel puțin locul 2 în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Calificarea la baraj de pe locul 2 în grupă ne va aduce în față un adversar mai facil, cel puțin pe hârtie.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat alegerile lui Mircea Lucescu pentru echipa de start a României la meciul cu Bosnia. Ionuț Radu este titular în poartă, în timp ce Andrei Rațiu și Alexandru Chipciu vor fi trimiși în benzile defensivei încă din primul minut. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă de vineri la miezul nopții, Bîrligea va fi titularul din atac în detrimentul lui Denis Drăguș.

Echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia: Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – M. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

ADVERTISEMENT
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Digi24.ro
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk

Mircea Lucescu, ședință cu jucătorii la prânz! Ce decizie a luat selecționerul înainte de Bosnia – România

Sâmbătă la prânz, cu doar câteva ore înaintea fluierului de start al meciului Bosnia – România, Mircea Lucescu a ținut o ședință cu jucătorii. Selecționerul nu i-a anunțat pe tricolori care va fi echipa de start pe care o va folosi în meciul cu Bosnia.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp...
Digisport.ro
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată

Din informațiile FANATIK, echipa de mai sus este cea pe care Mircea Lucescu o va alinia în meciul crucial de la Zenica. Astfel, Bogdan Racovițan, fundașul lui Rakow, va bifa prima apariție în tricoul echipei naționale după o pauză de un an și 4 luni.

Fundașul central, revenit după o accidentare groaznică, nu a mai jucat pentru echipa națională de pe 2 iulie 2024 (Olanda – România 3-0 la EURO 2024). În schimb, Racovițan a fost rezervă neutilizată la meciurile cu Canada (0-3) și Moldova (2-1).

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, două modificări! Cum a arătat echipa de start a României cu Austria

Pe 12 octombrie, România a obținut o victorie fabuloasă pe teren propriu cu Austria. Astfel, tricolorii și-au relansat șansele în Grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026. La meciul cu Bosnia, „Il Luce” a efectuat două modificări în echipa de start în comparație cu meciul cu Austria.

Virgil Ghiță și Bogdan Racovițan le-au luat locurile lui Mihai Popescu, accidentat, respectiv Andrei Burcă. Cel din urmă este suspendat. Înaintea meciului cu Bosnia, România ocupă locul 3 în Grupa H, cu 10 puncte după 6 meciuri.

  • 2 modificări a făcut Mircea Lucescu în echipa de start a României 
  • 3 puncte este diferența dintre Bosnia și România în Grupa H înaintea meciului direct
Legăturile neștiute între România și Zenica. Ajutorul studenţilor comunişti, sărmăluţele bosniace şi câinele...
Fanatik
Legăturile neștiute între România și Zenica. Ajutorul studenţilor comunişti, sărmăluţele bosniace şi câinele Limbă
LIVE VIDEO Bosnia – România, preliminarii CM 2026. Două absențe importante pentru Sergej...
Fanatik
LIVE VIDEO Bosnia – România, preliminarii CM 2026. Două absențe importante pentru Sergej Barbarez
Atmosfera înainte de Bosnia – România! Ce a apărut în fața hotelului, unde...
Fanatik
Atmosfera înainte de Bosnia – România! Ce a apărut în fața hotelului, unde stau tricolorii și intervenții în forță ale Poliției. Foto
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el...
iamsport.ro
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el n-am văzut. Odată a driblat 11 jucători'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!