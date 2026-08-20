Primul „11” al Universității Craiova cu Ararat-Armenia! Singura dilemă a lui Filipe Coelho. Exclusiv

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Filipe Coelho (45 de ani) are un singur semn de întrebare pentru turul cu Ararat-Armenia din play-off-ul UEFA Europa League. În rest, antrenorul portughez știe formula de star cu care va aborda partida contra campioanei Armeniei.

Cum va arăta echipa de start a Universității Craiova împotriva lui Ararat-Armenia

Prima manșă a „dublei” dintre Europa League are loc În privința primului „11” pe care U Craiova îl va folosi la duelul de pe „Ion Oblemenco”, FANATIK a aflat că Filipe Coelho are un singur dubiu. Antrenorul lusitan nu s-a hotărât încă în privința extremei dreapta. Coelho are de ales între David Matei și Monday Etim.

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„Apropos de primul 11, din informațiile noastre, e cam aceeași echipă cre a jucat cu KuPS săptămâna trecută. O singură dilemă este acolo la partea dreaptă, dacă va începe cu Matei sau va intra Etim. În rest, formula e cea pe care deja și copiii au început să o învețe la Craiova”, a transmis jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Primul „11” al Universității Craiova cu Ararat-Armenia

Din informațiile FANATIK, echipa de start a Universității Craiova pentru turul cu Ararat-Armenia va arăta în felul următor: L. Popescu – Rus, Romanchuk, Screciu – Mora, Cicâldău, Mekvabișvili, Bancu – Matei/Etim, Nsimba, Baiaram

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Presiune pe umerii lui Filipe Coelho

Presiunea este uriașă pe umerii lui Filipe Coelho, antrenor care are obiectiv calificarea în grupa principală de UEFA Europa League. În cazul în care nu va trece de Ararat-Armenia, Universitatea Craiova se va afla oricum pe tabloul principal al unei competiții europene. Este vorba despre „faza Ligii” Conference League. Returul dintre Ararat și Craiova se va juca săptămâna viitoare, joi, 27 august, de la ora 19:00.

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