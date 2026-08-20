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Primul „11” al Universității Craiova cu Ararat-Armenia! Singura dilemă a lui Filipe Coelho. Exclusiv

U Craiova se pregătește de meciul sezonului, prima manșă a dublei cu Ararat-Armenia din play-off-ul UEFA Europa League. Cum va arăta echipa de start a lui Filipe Coelho
Cristi Coste, Cristian Măciucă
20.08.2026 | 10:43
Primul 11 al Universitatii Craiova cu AraratArmenia Singura dilema a lui Filipe Coelho Exclusiv
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Primul „11” al Universității Craiova cu Ararat-Armenia! Singura dilemă a lui Filipe Coelho. FOTO: Fanatik
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Filipe Coelho (45 de ani) are un singur semn de întrebare pentru turul cu Ararat-Armenia din play-off-ul UEFA Europa League. În rest, antrenorul portughez știe formula de star cu care va aborda partida contra campioanei Armeniei.

Cum va arăta echipa de start a Universității Craiova împotriva lui Ararat-Armenia

Prima manșă a „dublei” dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League are loc joi, 20 august, de la ora 20:00. În privința primului „11” pe care U Craiova îl va folosi la duelul de pe „Ion Oblemenco”, FANATIK a aflat că Filipe Coelho are un singur dubiu. Antrenorul lusitan nu s-a hotărât încă în privința extremei dreapta. Coelho are de ales între David Matei și Monday Etim.

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„Apropos de primul 11, din informațiile noastre, e cam aceeași echipă cre a jucat cu KuPS săptămâna trecută. O singură dilemă este acolo la partea dreaptă, dacă va începe cu Matei sau va intra Etim. În rest, formula e cea pe care deja și copiii au început să o învețe la Craiova”, a transmis jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Primul „11” al Universității Craiova cu Ararat-Armenia

Din informațiile FANATIK, echipa de start a Universității Craiova pentru turul cu Ararat-Armenia va arăta în felul următor: L. Popescu – Rus, Romanchuk, Screciu – Mora, Cicâldău, Mekvabișvili, Bancu – Matei/Etim, Nsimba, Baiaram

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Presiune pe umerii lui Filipe Coelho

Presiunea este uriașă pe umerii lui Filipe Coelho, antrenor care are obiectiv calificarea în grupa principală de UEFA Europa League. În cazul în care nu va trece de Ararat-Armenia, Universitatea Craiova se va afla oricum pe tabloul principal al unei competiții europene. Este vorba despre „faza Ligii” Conference League. Returul dintre Ararat și Craiova se va juca săptămâna viitoare, joi, 27 august, de la ora 19:00.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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