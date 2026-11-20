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Denis Drăguș a intrat în galeria fotbaliștilor de la FCSB care au apelat la celebra Marijana Kovacevic! Atacantul roș-albaștrilor a ajuns la Belgrad după o nouă accidentare musculară, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Sârboaica supranumită „vraciul fotbaliștilor” a devenit, de-a lungul anilor, o soluție de recuperare pentru numeroși jucători ai lui Gigi Becali. Pe mâinile sale au ajuns inclusiv vedete de la Liverpool, Chelsea sau Real Madrid.

Denis Drăguș, trimis la „vraciul” Marijana după o nouă accidentare!

Denis Drăguș traversează o perioadă complicată la FCSB. Atacantul în vârstă de 27 de ani, remunerat cu un milion de euro pe sezon, a fost măcinat de probleme medicale încă de la sosirea în lotul roș-albaștrilor. Internaționalul român a adunat doar 174 de minute în patru apariții, fără să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă. O nouă problemă musculară i-a dat peste cap planurile chiar înaintea reluării SuperLigii.

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FANATIK a anunțat în exclusivitate că Ulterior, atacantul rimele informații indicau o leziune care nu era gravă, însă recuperarea sa rămâne o preocupare pentru Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a recunoscut că refacerea lui Drăguș reprezintă una dintre urgențele sale înaintea confruntării cu FC Argeș, programată duminică, 22 noiembrie.

Cine este Marijana Kovacevic, femeia care promite recuperări spectaculoase în doar câteva ore

Marijana Kovacevic este unul dintre cele mai controversate personaje din medicina sportivă. Născută în Serbia, aceasta a absolvit Facultatea de Farmacie din Belgrad și s-a specializat în tratarea leziunilor musculare. Nu este medic, însă și-a construit o reputație internațională datorită metodelor proprii de recuperare. La cabinetul său au ajuns sute de sportivi.

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Metoda sârboaicei presupune utilizarea unor preparate a căror compoziție exactă nu este făcută publică, în combinație cu proceduri de fizioterapie. Kovacevic susține că poate reduce la câteva ore o perioadă de recuperare estimată inițial la câteva săptămâni. Medicul ortoped Ion Codorean a avertizat însă că există și fotbaliști care au suferit recidive după tratamentele din Serbia.

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FCSB poate face o echipă întreagă cu fotbaliștii trimiși la Marijana! Nume grele în primul „11”

Denis Drăguș este departe de a fi primul fotbalist al FCSB-ului care a apelat la Marijana Kovacevic. Dennis Man și Florin Tănase au mers împreună în Serbia încă din 2020, iar lista a continuat să crească. Florinel Coman, Risto Radunovic, Malcom Edjouma, Luis Phelipe, Adrian Șut și Daniel Bîrligea se numără printre jucătorii care au urmat tratamentele sârboaicei. În 2026, la Belgrad au ajuns inclusiv Juri Cisotti, Daniel Graovac, Dylan Batubinsika și Aymen Boutoutaou.

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Gigi Becali s-a opus inițial tratamentelor, pe care le considera suspecte, dar ulterior și-a schimbat poziția. Mihai Stoica a devenit unul dintre cei mai vocali susținători ai farmacistei din Serbia. Oficialul a explicat că metoda presupune utilizarea unui gel special, care ar facilita transmiterea impulsurilor electrice în țesuturile musculare.

Primul „11” al fotbaliștilor de la FCSB care au trecut pe la Marijana Kovacevic în ultimii ani, fără portar: Daniel Graovac – Dylan Batubinsika – Vlad Chiricheș – Risto Radunovic – Adrian Șut – Florin Tănase – Juri Cisotti – Dennis Man – Denis Drăguș – Florinel Coman.

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Cristiano Ronaldo, Gerrard și Lampard, printre vedetele mondiale care s-au tratat la Marijana

Faima Marijanei Kovacevic a depășit de mult granițele Serbiei. Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, Robin van Persie, Diego Costa și Luka Modric sunt doar câteva dintre numele importante care au apelat la serviciile sale. Cristiano Ronaldo a fost, de asemenea, asociat cu tratamentele sârboaicei după accidentarea suferită în finala EURO 2016.