Primul antrenament la Rapid, primele critici pentru Marius Șumudică! ”Nu se învață minte! Vedem la prima comisie”

și au scandat împreună cu acesta împotriva eternei rivale FCSB, dar acest lucru nu a fost pe placul celor de la FRF.

Au apărut primele critici după instalarea lui Marius Șumudică la Rapid

Gestul lui Marius Șumudică de la primul antrenament la Rapid a fost criticat dur de Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu, care a precizat faptul că astfel de ieșiri îi pot aduce suspendări.

”Vedem la prima comisie dacă e bine. Ce face el nu e ok și nu se învață minte să termine cu asta, încă nu pricepe. Când vorbești cu el în particular îți spune că nu e ok. Pentru că Pancu nu a făcut la fel l-au scos suporterii Rapidului de la inimă?

Doar că pentru fiecare gest pe care îl faci în viață, într-un moment sau altul vei avea o notă de plată și atunci probabil că Șumudică acceptă lucrurile astea, doar că nu trebuie să se întrebe de ce nu se întâmplă ceva ce el și-ar dori foarte tare”, a declarat Vochin, la .

Jurnalistul Cosmin Băleanu consideră că tehnicianul este iubit în Giulești tocmai pentru că se identifică cu fanii. ”În momentul ăsta este suporter, e ultras! Nu poate să își scoată din sânge chestia asta, de asta îl iubesc suporterii, dar să vedem cu rezultatele”, a spus el.

Șumudică, aclamat de suporteri la antrenament

După despărțirea de Neil Lennon, Dan Șucu s-a orientat către Marius Șumudică. Tehnicianul a fost la care a fost prezent și acționarul majoritar al Rapidului, dar și președintele Viorel Moldovan.

Apoi, antrenorul de 53 de ani a mers la Baza Constructorul unde a condus prima ședință de pregătire și a fost aclamat la scenă deschisă de suporterii veniți să-l întâmpine la întoarcerea acasă.

Fostul președinte al Rapidului, Dinu Gheorghe, pentru experimentul eșuat cu Neil Lennon și crede că Șumudică nu va putea redresa corabia, deoarece lotul de jucători este modest.

Noul tehnician din Giulești va avea parte de un debut extrem de greu înainte de pauza competițională. Rapid va juca în deplasare, vineri, 23 august, cu Poli Iași, urmând ca pe 31 august să meargă la Craiova pentru duelul cu liderul Universitatea.