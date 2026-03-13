Primul antrenor care iese la atac după haosul declanșat de LPF: „Ne-a dat peste cap!”

ADVERTISEMENT

Prima etapă din play-off-ul și play-out-ul sezonului 2025-2026 al Superligii are loc în acest final de săptămână, însă programul rundei a suferit nu mai puțin de patru modificări după anunțul inițial, din varii motive. Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA, și-a exprimat nemulțumirea, deoarece meciul arădenilor cu Hermannstadt, programat iniţial duminică, se va disputa vineri, de la ora 17:30.

Cum a reacţionat Adrian Mihalcea după reprogramarea meciului UTA – Hermannstadt

Adrian Mihalcea a subliniat faptul că echipa a fost afectată de reprogramare, mai mulți jucători cu probleme medicale neputând fi recuperați pentru duelul cu Hermannstadt. „Faptul că jucăm cu două zile mai devreme ne-a cam dat peste cap, iar jucătorii care au ceva probleme medicale nu o să poată să revină.

E aceeași problemă și pentru cei de la Sibiu, iar ei au jucat după noi, duminică, deci au o zi în minus. Acum, ce să zic, nu contează lucrul acesta, până la urmă trebuie să fim pregătiți și mâine (n.r. vineri) cum am fi fost duminică”, a declarat tehnicianul la conferința de presă. .

Adrian Mihalcea a prefațat partida cu Hermannstadt

, a prefațat partida contra sibienilor. „Începe un nou campionat, întâlnim o echipă în revenire, întâlnim o echipă cu jucători cu mare experiență, și, bineînțeles, un antrenor (n.r. Dorinel Munteanu) cu aceeași experiență, ca și echipa, poate și mult mai mare.

Acum orice meci contează, dacă reușești și legi două-trei victorii, practic, poziția pe care ești este consolidată. După evoluțiile din ultimele partide, din ultima lună, Hermannstadt este o echipă în revenire, este o echipă care, într-adevăr, poate să pună probleme oricărei echipe din play-out. Noi am reușit anul acesta să câștigăm împotriva lor de două ori, dar cu un alt antrenor, într-un alt context”, a spus Adrian Mihalcea.

UTA, duel cu FCSB în etapa a doua din play-out

După meciul de la Arad contra lui Hermannstadt, UTA se va pregăti pentru cel mai dificil duel din play-out, cel din deplasare cu FCSB. Partida se va disputa vineri, 20 martie, de la ora 19:00. Adrian Mihalcea se va reîntâlni cu Mirel Rădoi, tehnician pe care l-a învins în noiembrie, când acesta se afla pe banca Universității Craiova.