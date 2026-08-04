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Primul antrenor care refuză să-i ia locul lui Marius Baciu la FCSB: „Nu voi ajunge niciodată acolo!”

Cine este primul antrenor care refuză să-i ia locul lui Marius Baciu la FCSB. Anunț mai mult decât ferm în acest sens: „Nu se pune problema! Nu voi ajunge vreodată acolo”
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.08.2026 | 23:54
Primul antrenor care refuza sai ia locul lui Marius Baciu la FCSB Nu voi ajunge niciodata acolo
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Primul antrenor care refuză să-i ia locul lui Marius Baciu la FCSB. Foto: Sport Pictures
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Marius Măldărășanu (51 de ani) este primul antrenor care refuză să-i ia locul lui Marius Baciu (51 de ani) la FCSB, bineînțeles dacă se va pune problema de așa ceva în viitorul apropiat. Fostul antrenor de la Hermannstadt, în prezent liber de contract, deși a transmis că are o relație bună cu Mihai Stoica, a susținut pe de altă parte că nu ar putea vreodată să lucreze la clubul roș-albastru.

Marius Măldărășanu, primul antrenor care refuză să-i ia locul lui Marius Baciu la FCSB

Iar în acest sens a invocat în mod special trecutul său ca fotbalist la rivala Rapid. „Nu vreau să spun niște lucruri… Nu se pune problema cu FCSB, că asta e situația. Nu voi ajunge vreodată acolo antrenor. Nu vreau să zică lumea că mă autopropun sau ceva. Eu și MM ne respectăm. Ne-am întâlnit tot timpul. Ultima dată, din păcate, la înmormântarea sau priveghiul lui nea Mircea (n.r. Lucescu).

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Stăm și discutăm, ne apreciem, dar nu se pune problema. Toți mă cunosc. Știu cum sunt ca antrenor vizavi de anumite lucruri. Am jucat 10 ani la Rapid. Nu am cum să dezamăgesc atâția oameni vreodată”, a spus Marius Măldărășanu la „SportCast cu Sile”.

Marius Măldărășanu
Marius Măldărășanu, antrenor liber de contract în acest moment. Foto: Sport Pictures

Care este în prezent situația lui Marius Baciu la FCSB

Despre antrenorul echipei roș-albastre se crede în prezent că ar fi intrat în conflict cu unii dintre jucători, în special cu vedeta Florin Tănase. Chiar și în aceste condiții însă, după egalul cu Farul Constanța de luni seară, scor 2-2, patronul Gigi Becali a reiterat că pentru moment nu ia în calcul posibilitatea demiterii lui Baciu. 

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„Nu se pune problema demiterii antrenorului acum. Cred că sunt probleme și acolo, dar nu se pune problema. aciu nu este în pericol. E posibil… Dacă îmi dau seama că asta este problema, bineînțeles că voi lua măsuri. A bătut Dinamo, ne-a dus în Europa. Nu e vina lui că nu ne-am calificat. Au fost niște minuni acolo”, a spus Gigi Becali în direct la Prima Sport.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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