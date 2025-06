Primul cap care cade după ce FC Voluntari a ratat promovarea în Superligă. Un dublu campion al României e out!

FC Voluntari a ratat promovarea în Superligă, după o dublă de promovare/menținere cu Unirea Slobozia.

Panțîru a venit pe un salariu mult peste media ligii secunde

FC Voluntari va încerca promovarea în sezonul viitor, tot cu Florin Pîrvu pe banca tehnică, dar cu un lot de jucători schimbat. Nucleul de bază va fi păstrat, vor veni și câțiva fotbaliști noi, dar și fotbaliști care vor pleca.

În capul listei este un dublu campion al României. Ionuț Panțîru (29 ani), fotbalist venit în iarnă de la FCSB, va fi pus pe liber. El a fost unul dintre privilegiații lotului, fiind adus cu un salariu de 15.000 de euro pe lună.

Panțîru, fotbalist care a lipsit din fotbal mai bine de doi ani, din cauza unor accidentări urâte, a jucat 15 meciuri la FC Voluntari. În ultima parte a sezonului a fost rezervă, iar la barajul cu Unirea Slobozia a intrat în ultimele minute ale timpului regulamentar.

A ratat un penalty la barajul cu Unirea Slobozia

Din păcate pentru el și pentru echipa lui, fotbalistul a ratat un penalty la loviturile de departajare. El a șutat pe lângă poartă, într-un moment în care echipa lui era în avantaj. Ulterior, soarta barajului a zâmbit celor de la Slobozia.

Panțîru și-a pus cenușă în cap pentru ratarea lui. „Oameni buni, îmi pare sincer rău ca am ratat și că din vina mea mai stăm un an în Liga 2… poate dacă dădeam eu gol era alta situația. Îmi cer mii de scuze tuturor fanilor celor de la FC Voluntari și vă rog să mă iertați! Consider ca la experiența mea nu trebuia să ratez…”, a scris Panțîru pe Instagram, la câteva minute după meci.

O accidentare l-a ținut doi ani departe de fotbal

Jucătorul originar din Iași a venit la FCSB în 2020. În primele două sezoane, el a jucat 57 de meciuri pentru actuala campioană a României. Apoi a venit acea accidentare cruntă, care l-a scos din circuit doi ani.

Ionuț Panțîru a făcut parte din planul grandios al lui Gigi Nețoiu de a readuce FC Voluntari în prima ligă și a face din echipa ilfoveană una de top. Lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit omul de afaceri, care s-a retras de la echipă înaintea returului din play-offul ligii secunde.