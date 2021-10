Primul caz COVID la FCSB printre jucătorii accidentați! Octavian Popescu a fost depistat pozitiv. Exclusiv

La FCSB continuă să crească numărul de jucători infectați. FANATIK a aflat că Octavian Popescu este ultimul jucător intrat pe această listă, atacantul în vârstă de 18 ani fiind însă accidentat.

Primul caz COVID la FCSB printre jucătorii accidentați! Octavian Popescu a ieșit pozitiv

Din informațiile noastre, Octavian Popescu a resimțit simptome specifice infectării cu noul coronavirus de mai multe zile, iar când a fost testat a ieșit pozitiv. Însă, cei de la FCSB nu sunt afectați de această veste, în condițiile în care Popescu era ținut pe tușă de o accidentare.

Situația la echipă este una gravă din cauza infectărilor cu noul coronavirus. FCSB are doar 13 jucători valizi în momentul de față și meciul cu Farul Constanța are mari șanse de a fi amânat din cauza focarului de la echipa roș-albastră.

ADVERTISEMENT

FCSB are 13 jucători apți! Meciul cu Farul, aproape de amânare

În acest moment, cei de la FCSB au numărul minim de jucători apți (13) pentru a putea fi trecuți pe foaia de joc. Dacă se mai infectează unul dintre jucătorii valizi, conform regulamentului, meciul cu Farul nu poate avea loc.

Din informațiile FANATIK, prin care vor cere oricum amânarea confruntării cu Farul Constanța din cauza situației dificile cauzate de focarul de COVID de la club.

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii au învins Mioveni cu 13 jucători

FCSB a avut 13 jucători valizi și împotriva celor de la CS Mioveni, însă au reușit să obțină cele trei puncte după un succes cu 3-0 în fața adversarilor. Pe bancă au fost doar portarul Ștefan Târnovanu și tânărul Alexandru Musi.

și-a lăudat elevii după victoria reușită în fața celor de la Mioveni, obținută în condiții speciale. Antrenorul roș-albaștrilor este și el izolat după ce a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus:

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu: “Am avut încredere că putem câștiga și in condițiile astea”

„Victoria de sâmbătă este a băieților care au dat dovadă de caracter și solidaritate cu toți cei bolnavi. Nu este ușor când vezi cum «pică» colegii și prietenii tăi lângă tine, să te mai poți aduna și concentra pentru joc. Să gasesti forța necesară.

Băieții au ținut steagul sus pentru noi toți și au continuat seria foarte bună din ultima perioadă. Am avut încredere că putem câștiga și în condițiile astea, aproape imposbile, unice, cu 13 jucători, doar 1 rezervă de jucator de câmp, departe de casă chiar și atunci când ar trebui să jucăm la noi în București, pe condiții de ploaie și teren greu.

ADVERTISEMENT

Am trecut peste un moment foarte greu, dar vor urma altele cel puțin la fel de grele. Ce trebuie să înțeleagă lumea, este că problema mare nu o reprezintă doar absențele de la un anumit joc, sau faptul că de când am venit la echipă am avut probleme imense și continue cu jucători accidentați și covid, ci că procesul de pregătire este dat peste cap total”, a scris Edi Iordănescu pe o rețea de socializare.

Tavi Popescu, accidentat în meciul cu FC U Craiova

Octavian Popescu s-a accidentat în luna septembrie la meciul câștigat de roș-albaștrii cu FC U Craiova. În minutul 66 al confruntării, atacantul a simțit o înțepătură, diagnosticul fiind de leziune fibrilară.

ADVERTISEMENT

“Dacă îl țin 3 ani, pot să iau chiar 100 de milioane de euro. Refuz oferta pentru că e un jucător pe care poți să iei 50. Dacă îl dai pe ăla pe care poți lua 50 cu 13, atunci în România nu vom mai lua vreodată 50. Dacă pot să iau 50, și o să iau, pentru că el e titular la 18 ani și nu îl schimbă nimeni, de ce să îl dau?”, Gigi Becali despre Octavian Popescu