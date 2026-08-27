Primul club care a anunțat ferm că nu-l va vota pe Gino Iorgulescu la șefia LPF: ”Sunt cel puțin 7-8 împotriva sa”

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Deși până la alegerile pentru funcția de președinte LPF mai sunt câteva luni bune, conducătorul unui club a hotărât deja că nu-l va vota pe Gino Iorgulescu. Despre cine este vorba și ce își dorește de la viitorul conducător al Ligii.

Ce club din SuperLiga nu-l mai vrea pe Gino Iorgulescu la conducerea LPF

La o zi după ce Gino Iorgulescu a făcut public faptul că , Valeriu Iftime, a mărturisit că nu-l mai vrea pe fostul internațional în fruntea LPF. Mai mult, patronul lui FC Botoșani crede că sunt 7-8 cluburi care sunt împotriva actualului șef al Ligii.

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”Eu mi-am dorit mereu să punem un om care nu este neapărat din fotbal. Care a făcut și altceva în afară de fotbal. Unul tânăr, în primul rând, cu o altă viziune. Eu nu am nimic cu domnul Iorgulescu, poate să candideze, dar eu nu-l votez. Asta e treaba mea! Eu cred că suntem într-o groapă, iar LPF are o responsabilitate imensă.

Dacă nu facem nimic, nimic primim. Nevoia de schimbare este fundamentală. Să-l voteze alții, care vor. Eu nu aș vota o nouă candidatură a lui Iorgulescu, ca să știți. Asta e România, nu e prima dată când votăm prost. Sunt convins că sunt cel puțin 7-8 cluburi împotriva sa. Pot fi și mai multe, nu știu”, a declarat Iftime, pentru .

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Atac dur la adresa lui Gino Iorgulescu

Oficialul grupării botoșănene nu a ascuns faptul că este dezamăgit modul în care a condus Gino Iorgulescu și consideră că actualul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal nu poate veni cu nimic nou în viitorul mandat.

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”Eu nu înțeleg ce poate aduce nou domnul Iorgulescu. Ce a făcut până acum? Ce acțiuni a avut? Care este interacțiunea managerială între cluburi? Cum aducem câștiguri mai mari? Fotbalul românesc aduce bani, din fericire, dar trebuie gândit mai mult”, a spus Valeriu Iftime.

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Cum s-a poziționat FCSB pentru alegerile de la LPF

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, a recunoscut că nu ar ezita să-l voteze pe Gino Iorgulescu dacă ar avea această putere, însă a precizat că .

”Eu unul, dacă vorbesc în nume propriu, e clar că la noi Gigi decide și. Pe mine mă leagă de Gino o relație… de prietenie. Practic, din 1993, o relație de prietenie și mare, mare respect. La un moment dat vorbeam, când eram la Galați, că în ultimii ani FC Național mi se potrivește perfect.

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Eu niciodată n-aș putea să mă dezic de Gino, sunt niște chestii care contează mult prea mult, relațiile astea contează mult prea mult. Nu sunt foarte, foarte aplicat pe… mă ocup de cu totul și cu totul altceva, nu sunt foarte pasionat de ce trebuie să facă Liga pentru cluburi.

Argăseală ar fi mai în domeniu, mai aplicat în discuția asta decât mine. Să presupunem că aș merge să votez și ar candida Gino, depinde și împotriva cui… Nu știu dacă aș putea vota pe altcineva”, a afirmat MM Stoica.

Cu ce i-a supărat Iorgulescu pe dinamoviști

În schimb, Andrei Nicolescu a evitat un răspuns ferm în privința alegerilor de anul viitor, dar s-a arătat deranjat de faptul că actualul președinte al LPF nu a stat de vorbă cu oficialii lui Dinamo înainte de a-și anunța candidatura.

”Poate nu suntem în majoritatea celor cu care a discutat, nu știu, cu noi nu a vorbit. Auzisem niște lucruri cum că ar fi Justin Ștefan cel care ar candida, dar nu cred că o va face contra lui Gino. Ne trebuie o mai mare vizibilitate apropo de ce se întâmplă la Ligă, toate costurile de acolo.

Ne trebuie un sistem mult mai fiabil prin care să fie remunerată Liga în raport cu ceea ce aduce în plus față de drepturile TV, pentru că explorarea capacităților de a aduce finanțări către cluburi, bani, ar trebui să fie primordial pentru cei care conduc Liga”, a precizat Nicolescu.