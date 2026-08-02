Sport

Primul club care îi închide ușa în nas lui Dennis Politic, căzut în dizgrație la FCSB: „Nu e cazul!”

Deși a înscris în ultimul meci de campionat, Gigi Becali a dezvăluit că nu mai are încredere în Dennis Politic. Care este primul club ce are deja porțile închise pentru extrema lui FCSB
Ciprian Păvăleanu
02.08.2026 | 13:58
Primul club care ii inchide usa in nas lui Dennis Politic cazut in dizgratie la FCSB Nu e cazul
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Andrei Nicolescu a dat verdictul! 0 șanse ca Politic să revină la Dinamo. Foto: Colaj FANATIK
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Cel mai probabil, Dennis Politic nu mai are viitor la FCSB, iar Gigi Becali este gata să renunțe la serviciile sale pentru o sumă infimă, în ciuda banilor pe care i-a plătit în schimbul său, la fel cum s-a întâmplat în trecut cu Andrea Compagno, care a fost adus pentru 1,5 milioane de euro și vândut pentru 100.000 de euro. Dinamo este prima echipă care anunță cu subiect și predicat că are porțile închise pentru fostul ei căpitan.

Andrei Nicolescu nu ia în calcul o revenire a lui Dennis Politic la Dinamo. Ce a spus despre fostul căpitan al echipei

Deși a fost un jucător important pentru formația din „Ștefan cel Mare”, fostul căpitan al „câinilor” nu mai are loc în prezent în echipa lui Nuno Campos. Andrei Nicolescu a explicat că portughezul are o anumită viziune și nu îl vede pe Politic drept o variantă ce ar putea ajuta echipa pe care el dorește să o construiască la Dinamo.

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„(n.r. Se poate întoarce Politic la Dinamo?) Nu, nu e cazul. Construim ceva care are un concept al lui Nuno și care are nevoie de jucători așa cum îi vede el eficienți, nu e vorba de calitatea intrinsecă a jucătorului, ci cât de eficient poate fi în ce vrea să creeze”, a spus Andrei Nicolescu la VOYO Sport 1.

Gigi Becali nu a fost convins nici de golul marcat de Dennis Politic în Csikszereda – FCSB 0-2

Deși nu este văzut drept o variantă pentru echipă, Dennis Politic a început ambele meciuri din campionat din postura de titular. Fostul căpitan al lui Dinamo a fost schimbat la pauză atât cu FC Argeș, cât și cu Csikszereda, însă în partida contra ciucanilor a reușit să-și pună numele pe tabelă în puținul timp pe care l-a avut la dispoziție.

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Cum cu o floare nu se face primăvară, Gigi Becali nu a fost impresionat de reușita împotriva formației din Miercurea Ciuc, fiind nemulțumit de evoluția sa în general, dar și de teama pe care o arată în timpul jocului: „Așa s-a stabilit, să joace fiecare câte o repriză. Doar Politic a fost scos pentru că nu e… Lasă-mă cu golul. A pierdut toate mingile. Nu bagă piciorul. Îi e frică, nu știu. (n.r. Îl dați pe Politic?) Păi îl ia cineva pe Politic? Mergem înainte, ce să facem? De Politic mă interesează pe mine?”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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