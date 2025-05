Primul club important care îi spune pas lui Andrei Rațiu: ”Nu există nimic”

În ultima perioadă s-a vehiculat intens faptul că Andrei Rațiu este curtat de o mulțime de cluburi importante din Europa, după ce a avut evoluții foarte bune și .

Un club mare din La Liga nu e interesată de Andrei Rațiu

Conducătorii lui Rayo Vallecano vor să profite din plin de interesul mare arătat pentru Andrei Rațiu și susțin că acesta în valoare de 25.000.000 de euro.

La un moment dat , dar doar în cazul în care va prinde un loc de Champions League, lucru care nu s-a întâmplat. Însă, directorul sportiv al andaluzilor Manu Fajard a dezmințit orice fel de interes pentru Rațiu.

”În acest caz, adevărul este că nu există nimic. Avem doi fundași laterali, plus Aitor Ruibal, care are un profil foarte versatil de joc. În acest moment, nu există nimic între Rațiu și Betis. Mai presus de toate, există o relație de respect și afecțiune între Real Betis și Rayo Vallecano. Ceea ce s-a relatat nu este adevărat”, a declarat Fajard, conform .

Villarreal, favorită la transferul lui Rațiu

În ciuda faptului că s-a vorbit intens de interesul unor mari formații precum Barcelona, Manchester City, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Tottenham sau AS Roma, se pare că .

Formația pregătit de Marcelino are nevoie de întăriri după ce a obținut biletele pentru Champions League, iar internaționalul român ar fi o variantă excelentă în cazul în care Kiko Femenia nu va semna prelungirea contractului.

Villarreal deține 50% din drepturile jucătorului și are o opțiune de răscumpărare care se ridică la 7 milioane de euro. ”Internaționalul român are o reputație și este urmărit de multe echipe, iar Villarreal știe că, dacă investește în fundașul lui Rayo Vallecano, are o garanție în bandă”, a scris presa spaniolă.