Primul contract pe viață în fotbalul mondial. Cine va fi beneficiarul unui angajament până la finalul carierei

Englezul Phil Foden are șanse mari să fie primul fotbalist care va fi beneficiarul unui contract pe viață. Manchester City pregătește pentru internaționalul englez un angajament de nerefuzat, care să-l lege de club până la finalul carierei.

Manchester City îi va oferi lui Foden un contract pe viață

Foden are 25 de ani și joacă la City dintotdeauna. S-a prezentat la antrenamentele clubului în 2004, când avea doar patru ani și de atunci nu a mai jucat altundeva. Actuala sa înțelegere cu City expiră în 2027, dar șeicii pregătesc ceva unic în istoria fotbalului.

Fotbalistul va primi o ofertă pe viață, care va face să fie caz unic în istoria fotbalului. Au mai fost fotbaliști care au jucat la un singur club, precum Totti (Roma), Maldini (AC Milan), Bergomi (Inter), Giggs sau Scholes (ambii Manchester United).

Niciunul dintre ei nu a primit însă o astfel de ofertă, mergând din aproape în aproape, cu prelungirea angajamentelor. Ceea ce Manchester City nu ar vrea să mai facă și cu Foden, fiind gata să-i ofere un contract pe viață.

A jucat aproape 400 de meciuri până la 25 de ani

De când a debutat la prima echipă a celor de la Manchester City, Phil Foden a adunat în total 337 de apariții, a înscris de 108 ori și a oferit 64 de pase decisive. El are și 47 de meciuri la naționala Angliei și 4 goluri. Cifre fabuloase pentru un fotbalist de doar 25 de ani.

Cota de piață a lui Foden este de 80 de milioane de euro. El este al doilea cel mai bine cotat fotbalist al echipei, după monstrul Erling Haaland, care e evaluat cu 100 de milioane de euro mai mult.

Mijlocașul lui Manchester City este un caz atopic în fotbalul mondial. El a devenit tată la vârsta de numai 18 ani, înainte ca el să semneze primul contract important cu actuala echipă, în virtutea căruia încasa suma de 30.000 de lire sterline pe săptămână.

Din primul contract le-a cumpărat o casă părinților

Din primul contract, Foden a ales să investească două milioane de lire sterline într-o casă pe care le-a oferit-o părinților lui. Fotbalistul, , are acum trei copii.

Foden poartă tricoul cu numărul 47 și are un tatuaj pe gât, în onoarea bunicului său, Ronnie, care a murit la vârsta de 47 de ani. A fost alegerea sa în a onora amintirea celui care l-a dus la fotbal, Ronnie Foden fiind mare fan Manchester City.