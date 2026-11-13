Primul cuvânt rostit de MM Stoica la telefon cu Gigi Becali când l-a anunțat că pleacă de la FCSB

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Mihai Stoica (61 de ani) și-a încheiat în mod oficial aventura la FCSB. Cel de-al doilea mandat al lui Meme la clubul roș-albastru s-a întins pe durata a 16 ani. În această săptămână, fostul președinte al roș-albaștrilor a decis să părăsească gruparea din SuperLiga și să pună capăt unei lungi colaborări. În prima apariție publică de după încheierea colaborării cu clubul său de suflet, MM Stoica a dezvăluit, la FANATIK, când a luat decizia, ce frământări a avut și ce a discutat cu Gigi Becali (68 de ani).

MM Stoica dezvăluie filmul ultimelor sale zile la FCSB: ce i-a spus, la telefon, lui Gigi Becali

Într-o ediție eveniment „MM la FANATIK”, în care a avut prima apariție publică de după despărțirea de FCSB, Mihai Stoica a prezentat filmul ultimelor sale zile alături de clubul la care a scris numeroase pagini de istorie. Fostul oficial al roș-albaștrilor dezvăluie că gândul plecării s-a înfiripat în mintea sa încă de la începutul acestei săptămâni. Meme spune că luni și marți, mai exact pe 9 și pe 10 noiembrie, era deja decis să plece.

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A fost un moment, recunoaște MM, când prin minte i-a trecut ideea de a mai analiza o astfel de decizia radicală. S-a întâmplat miercuri. Mihai Stoica dezvăluie că se gândea ca nu cumva plecarea sa să dea satisfacție unora care ”îl așteaptă la cotitură”. Între timp, și-a pus ordine în gânduri și, joi dimineața, a revenit la decizia inițială, , informație prezentată în exclusivitate de FANATIK.

„(n.r. Când ai luat decizia de a pleca de la FCSB?) Joi (n.r. 12 noiembrie) dimineață). Luni, marți, am fost decis să plec. Miercuri am avut o reținere și m-am gândit: de ce să dau satisfacție unora care, așa cum mi-a zis un prieten, ‘nu le da satisfacție unora care te așteaptă la cotitură!’. Apoi, joi dimineață, m-am gândit: ‘eu țin cont de părerile unora de care nu ar trebui să țin cont pentru că nu mă interesează persoanele respective?’. Mi-am zis: ‘Uite ce greșeală era să fac!’”, spune Stoica.

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Tot joi, în ziua luării deciziei finale, Meme l-a sunat pe Gigi Becali. La „MM la FANATIK”, fostul oficial al roș-albaștrilor a dezvăluit cum a decurs dialogul cu patronul FCSB și care au fost primele cuvinte pe care i le-a adresat acestuia. „Joi, pe la 11:00, am vorbit cu Gigi (Becali). L-am sunat (…) El mi-a zis: ‘Du-te, bă, de aici, că nu te las!’ / Eu: ‘Stai, că nu-i vorba de lăsat aici!’. (n.r. Care au fost primele cuvinte pe care i le-ai spus?) I-am zis: ‘În normal ar trebui să ne întâlnim, că e o chestie serioasă, dar știu că nu prea ai tu răbdare să aștepți până să vin să ne întâlnim. De aia putem să vorbim și pe telefon. Uite, mă retrag!’”, dezvăluie MM.

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Gigi Becali a înțeles pasul lui Mihai Stoica: „Ai luat o decizie înțeleaptă!”

Mihai Stoica spune că, de-a lungul zilei de joi, a vorbit de câteva ori cu Gigi Becali despre decizia sa. Deși inițial nu fusese de acord, patronul FCSB a înțeles, în final, poziția fostului președinte. „După aceea am mai vorbit de câteva ori în timpul zilei. A treia oară mi-a zis: ‘Bă, acum înțeleg, ai luat o decizie înțeleaptă’. Adică a fost și el de acord cu asta”. MM mai ține să puncteze faptul că plecarea sa din 2026 nu trebuie comparată cu cea din 2007. „Am văzut că mulți consideră plecarea asta identică cu ce s-a întâmplat în 2007. Aproape 20 de ani au trecut. Nu, nu e nicio legătură, chiar nicio legătură”.

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De ce a plecat, de fapt, MM Stoica de la FCSB: „Nu era suficient să fac un pas în spate și să rămân în organigramă!”

În emisiunea de la FANATIK, doar cu numele, în organigrama clubului, pentru a se ocupa de chestii minore. MM pune decizia sa și pe seama plecării unor oameni de la club. „Era momentul să fac pasul ăsta. Nu era suficient să fac un pas în spate și să rămân în organigramă și să mă ocup de chestii minore. Deja se luaseră măsuri cu oameni la care țin și pentru care eram responsabil. Erau cumva victime colaterale. Cineva trebuia să-și asume situația în care este echipa la momentul ăsta”.