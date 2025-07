Primul festival suspendat de austeritatea lui Ilie Bolojan. Primar: ”Am refăcut calculele”. Câți bani s-au salvat la buget

Un festival de succes din România a fost suspendat anul acesta din cauza situației economice șubrede de la nivel național. Se pare că măsurile de austeritate anunțate de premierul Ilie Bolojan încep să restrângă serios din distracțiile locale, căci pușculița se cam golește mai peste tot prin țară.

Primul festival din România anulat de măsurile de austeritate

Primarul uneia dintre localitățile unde an de an se strâng zeci de mii de turiști pentru a participa la unul din cele mai inedite de la noi a făcut un anunț pe pagina personală de Facebook legat de organizarea evenimentului.

(județul Tulcea) ar fi trebuit să aibă loc la toamnă, în datele de 6 și 7 septembrie, însă edilul Eugen Ion a decis că nu mai e cazul să se țină pentru a economisi banii cetățenilor. FANATIK l-a contactat pe primar pentru a explica această decizie, având în vedere că Festivalul Borșului de la Jurilovca aduna un număr considerabil de participanți, fiind un simbol al localității tulcene.

Cheltuieli babane pentru artiștii invitați la Jurilovca. Cât ar fi costat Festivalul Borșului Lipovenesc

Primarul ne-a spus că anul trecut, festivalul a costat, în total, 1.500.000 de lei, adică aproximativ 300.000 de euro. Anul acesta suma, deși ar fi fost mai mică, de 1.000.000 de lei, s-a ajuns la concluzia că ar fi indicat să se suspende, nefiind oportun în contextul economic actual. De asemenea, primarul de la Jurilovca ne-a mai spus că 70% din cheltuielile festivalului erau pe onorariile date artiștilor invitați să cânte.

„Vă rog să mă credeți că a fost o decizie complicată, pe care am cumpănit-o îndelung și am discutat-o inclusiv cu oamenii din comunitate. Acum o săptămână încă speram că vom face festivalul, dar apoi am refăcut calculele și ne-am dat seama că este mai bine să suspendăm ediția de anul acesta. Concret, decizia a fost luată luni.

Fiecare ediție a avut costuri diferite, în creștere de la an la an, depinzând, mai ales, de onorariile artiștilor, care reprezintă aproximativ 70% din cheltuieli. Dacă ne referim punctual la ediția de anul trecut, suma a fost de aproximativ 1.500.000 de lei, din care 1.000.000 a reprezentat finanțarea de la Consiliul Județean Tulcea, iar restul sponsorizări și contribuții de la comercianți”, a declarat primarul Eugen Ion despre primul festival anulat de , pentru FANATIK.

Primarul Eugen Ion: „Vom face toate eforturile ca festivalul să se țină atât anul viitor cât și în anii ce vor urma”

Întrebat dacă există compensații cu privire la cei care s-au angrenat în acest proiect, anunțat cu surle și trâmbițe, dar care nu se mai ține, primarul ne-a precizat că nu se pune problema de așa ceva deoarece nimeni nu a angajat cheltuieli înainte de desfășurarea festivalului, cu toate că anumite persoane și-au rezervat din timp cazare acolo.

Oamenii din comunitatea noastră au înțeles că este un an greu. Și la noi, ca și pe litoral, a fost un sezon mult mai slab decât în anii trecuți. Nu se pune problema de compensații, atâta vreme cât nimeni nu a angajat cheltuieli. Nu este, însă, prima oară când festivalul este suspendat. S-a întâmplat și în perioada pandemiei, în anii 2020 și 2021.

„Festivalul a mai fost suspendat în 2020 și în 2021, din cauza pandemiei. Nu doar că sperăm, ci vom face toate eforturile ca festivalul să se țină atât anul viitor cât și în anii ce vor urma. Luăm în calcul mai multe variante de finanțare și sperăm să existe mai multă predictibilitate în economie. În cazul Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca a fost exclusiv decizia noastră de a suspenda ediția din acest an”, ne-a mai spus primarul din Jurilovca.