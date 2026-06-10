Sport

Primul fotbalist al lui Dinamo la care renunță portughezul Nuno Campos. „Vom căuta o soluție pentru el!”

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Nuno Campos nu se bazează pe un jucător care aparține de Dinamo. Președintele executiv al „câinilor” a oferit detalii și despre situația lui Eddy Gnahore.
Bogdan Mariș
10.06.2026 | 20:32
Primul fotbalist al lui Dinamo la care renunta portughezul Nuno Campos Vom cauta o solutie pentru el
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Costin Amzăr (22 de ani) revine la Dinamo după împrumutul la Al Nasr, însă nu va rămâne la echipă. FOTO: Sport Pictures
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Împrumutat în ultimele două sezoane de Dinamo la Al Nasr, formație din Emiratele Arabe Unite, Costin Amzăr (22 de ani) va reveni la gruparea „roș-albă” în această vară, însă nu va rămâne la echipă, deoarece nu face parte din planurile noului antrenor Nuno Campos. Președintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), a vorbit despre situația lui Amzăr, dar și despre viitorul lui Eddy Gnahore.

Costin Amzăr nu continuă la Dinamo

Andrei Nicolescu a confirmat că fundașul stânga Costin Amzăr, care revine după împrumutul de la Al Nasr, nu va continua la Dinamo. Fostul internațional de tineret a jucat din septembrie 2024 în Emiratele Arabe Unite, unde a strâns 33 de prezențe, oferind și o pasă decisivă. „Amzăr a revenit din împrumut, o să încercăm să îi găsim o soluție.

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Din primele estimări nu face parte din proiectul pe care vrea să îl construiască Nuno”, a spus președintele executiv al lui Dinamo, conform Digi Sport. Format în academia „câinilor”, Amzăr a evoluat în 81 de partide pentru prima echipă în perioada 2021-2024. Acesta a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 5 pase decisive. Fundașul mai are contract cu Dinamo până în 2027.

În ce situație se află Eddy Gnahore

Oficialul lui Dinamo a vorbit și despre situația mijlocașului francez Eddy Gnahore (32 de ani), al cărui contract expiră în această vară.  „În modul în care vom purta noi negocierile pentru un nou contract cu Eddy contează foarte mult și opinia lui Nuno. Mă gândesc că deja are analizate cam toate meciurile lui Dinamo în acest moment”, a spus Andrei Nicolescu.

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Președintele lui Dinamo a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre numirea lui Nuno Campos pe banca echipei. Eddy Gnahore a sosit la Dinamo în ianuarie 2024, după un an și jumătate la gruparea italiană Ascoli. Mijlocașul francez a evoluat în 96 de jocuri pentru „câini”, fiind un jucător de bază pentru Zeljko Kopic, tehnician care s-a despărțit recent de Dinamo.

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