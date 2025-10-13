Sport

Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai mică decât Bucureștiul. Ce decizie istorică a luat Guvernul

Știm primul fotbalist din Superliga României calificat la Campionatul Mondial din 2026! Performanță istorică! Decizia luată de Guvern.
13.10.2025 | 21:00
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial
Premieră în istoria țării! Statul cu o populație mai mică decât Bucureștiul merge la Mondial

Performanță uluitoare reușită de naționala Insulelor Capului Verde! Africanii au câștigat grupa din preliminarii și s-au calificat pentru prima oară în istorie la Campionatul Mondial din 2026. Joao Paulo, fotbalistul celor de la Oțelul Galați, a fost titular în meciul decisiv.

Joao Paulo, fundașul de la Oțelul, s-a calificat la Campionatul Mondial

Insulele Capului Verde au câștigat ultimul meci din grupă, jucat pe teren propriu, împotriva statului Eswatini, cu scorul de 3-0. De altfel, naționala lui Joao Paulo se putea mulțumi și cu un punct. Pe locul 2 s-a clasat Camerun, care ar putea prinde un loc la turneul final, însă mai trebuie să aștepte până se vor ști clasamentele din fiecare grupă.

Capul Verde se alătură pe lista echipelor din Africa care s-au calificat la Campionatul Mondial. De altfel, e o premieră în istoria țării. Insularii nu au mai jucat niciodată la un astfel de turneu final. Surpriza e una destul de mare, având în vedere că în grupă au evoluat și naționale mai bine cotate, precum Camerun sau Angola.

Joao Paulo, fundașul celor de la Oțelul Galați, devine astfel primul fotbalist din Superliga care merge la Campionatul Mondial. Jucătorul din Insulele Capului Verde a fost titular în victoria din ultima etapă, obținută în fața celor din Eswatini.

Știm deja aproape jumătate dintre echipele care vor juca anul viitor la Mondialul din Canada, Statele Unite și Mexic, acolo unde vrea să ajungă și România. În America de Sud, preliminariile s-au încheiat, în timp ce în Europa dramatismul se va menține până în luna martie.

Capul Verde are o populație de 3 ori mai mică decât Bucureștiul! Devine a doua cea mai mică țară calificată în istorie la Mondial

Insulele Capului Verde reprezintă un stat mic din Africa, cu o populație de trei ori mai mică decât a Bucureștiului. Țara din Oceanul Atlantic avea, în 2024, 524.877 de locuitori, în timp ce capitala României, la 1 ianuarie 2024, se putea lăuda cu 1.719.958 de locuitori.

De altfel, Capul Verde devine a doua țară cu cea mai mică populație care va juca la Campionatul Mondial din istorie. Islanda rămâne lider în acest clasament – nordicii, care au doar 332.000 de cetățeni, au jucat la turneul final din 2018.

Guvernul din Capul Verde le-a dat zi liberă cetățenilor pentru a vedea meciul cu Eswatini

Atmosfera din Praia, capitala țării, a fost una cu totul specială. Guvernul a luat o decizie extrem de interesantă înainte de meciul decisiv cu Eswatini. Toți cetățenii au primit liber la ora jocului, pentru a fi aproape de favoriții lor.

„Pe 13 octombrie, pentru meciul împotriva echipei Eswatini, guvernul acordă timp liber la Santiago începând cu ora 12:00 (14:00 în Portugalia continentală), astfel încât echipa noastră să primească cel mai mare sprijin de până acum”, a declarat Ulisses Correia e Silva, prim-ministrul statului Capul Verde.

Câți bani încasează Oțelul Galați de la FIFA

Vestea este una uriașă și pentru Oțelul Galați. Moldovenii vor primi bani serioși în urma calificării jucătorului lor, Joao Paulo, la Campionatul Mondial. FIFA răsplătește fiecare club cu 600.000 de euro pentru prezența unui fotbalist la turneul final de anul viitor.

