Sport

Primul gest al portarului implicat în accidentul fatal al lui Jesús de Miguel. Sunt ireale momentele de după impact. Video

Ciprian Păvăleanu
03.11.2026 | 13:21
Primul gest al portarului implicat in accidentul fatal al lui Jesus de Miguel Sunt ireale momentele de dupa impact Video
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Primul gest al portarului Jesus Owono după coliziunea mortală cu Jesus de Miguel. Foto: Colaj FANATIK
Jesus Owono a reacționat incredibil după impactul ce i-a adus moartea lui Jesus de Miguel! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut portarul celor de la FC Andorra
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Meciul dintre CD Tenerife și FC Andorra s-a terminat oribil. În minutele de prelungire, Jesus de Miguel, atacantul gazdelor, a fost izbit violent de portarul clubului patronat de Gerard Pique, Jesus Owono. Spaniolul a fost transportat de urgență la spital, unde câteva ore mai târziu și-a dat ultima suflare. Prima reacție a goalkeeperului de 25 de ani a lăsat de înțeles că nu a apreciat gravitatea situației pe moment.

Cum a reacționat portarul

În vria ultimelor minute din meci, la scorul de 2-2, Jesus de Miguel urmărea o minge lungă lansată spre poarta adversă. Fiind cu ochii pe balon, spaniolul nu a avut timp să reacționeze la ieșirea lui Jesus Owono, care l-a lovit precum o locomotivă. Atacantul lui CD Tenerife ar fi scăpat în situație de unu contra unu, tocmai de aceea portarul a fost conștient că intevenția sa va fi sancționată cu cartonaș roșu, nu doar prin intensitate, ci și prin faptul că a oprit o ocazie iminentă de gol.

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Jesus Owono s-a răsucit în aer, a căzut, însă s-a ridicat după doar două secunde. A văzut cum centralul se grăbește să-i arate cartonașul roșu, așa că a pornit în pas lejer spre marginea terenului. În drumul său, el chiar a bătut palma cu un coechipier, care părea că-l felicită pentru ieșirea „inspirată” și cartonașul roșu „foarte bine asumat”. Din păcate, această eliminare înseamnă doar o suspendare, ci s-a soldat cu moartea fotbalistului lovit. Abia după câteva secunde, când fotbaliștii de pe teren au început să se alarmeze, Jesus Owono și-a dat seama de gravitate și s-a întors alergând spre adversarul său, care zăcea inconștient pe gazon.

Ce s-a întâmplat imediat după coliziune

Jesus de Miguel a fost lovit puternic cu genunchiul în zona pieptului, iar imediat după impact el s-a ghemuit pe gazon din cauza durerii foarte mari. După câteva secunde, el s-a răsucit pe spate și a intrat în stop cardiorespirator. Fotbaliștii au început să se agite, iar centralul a făcut semne disperate echipei medicale să intervină. După mai multe minute petrecute pe gazon, regretatul fotbalist a fost dus cu targa la ambulanță, acolo unde a fost resuscitat, după care a fost transportat la spital, la terapie intensivă.

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Reacțiile celor prezenți

În primele secunde după impact, absolut nimeni nu s-a gândit că acea coliziune s-ar putea sfârși într-un mod tragic. Inițial, toți fotbaliștii mergeau lejer pe teren, ba chiar doi dintre ei au început să se certe pe minge, fapt ce a distras atenția arbitrului de la starea de sănătate a fotbalistului aflat la sol. În timp ce „centralul” încerca să-i despartă pe cei doi sportivi cu nervii întinși la maximum, unul dintre fotbaliștii lui FC Andorra, care a încercat să-i întindă mâna spaniolului pentru a se ridica, a observat cum acesta și-a pierdut cunoștința, așa că a început să dea din mâini disperat pentru a solicita intervenția medicilor. Stafful medical a apărut imediat pe gazon, împreună cu mai mulți fotbaliști aflați pe banca de rezerve, care au venit în cea mai mare grabă pentru a oferi o mână de ajutor. Din păcate, totul a fost în zadar.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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