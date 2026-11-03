Primul gest al portarului implicat în accidentul fatal al lui Jesús de Miguel. Sunt ireale momentele de după impact. Video

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Meciul dintre CD Tenerife și FC Andorra s-a terminat oribil. În minutele de prelungire, Jesus de Miguel, atacantul gazdelor, a fost izbit violent de portarul clubului patronat de Gerard Pique, Jesus Owono. Spaniolul a fost transportat de urgență la spital, unde Prima reacție a goalkeeperului de 25 de ani a lăsat de înțeles că nu a apreciat gravitatea situației pe moment.

Cum a reacționat portarul

În vria ultimelor minute din meci, la scorul de 2-2, Jesus de Miguel urmărea o minge lungă lansată spre poarta adversă. Fiind cu ochii pe balon, spaniolul nu a avut timp să reacționeze la ieșirea lui Jesus Owono, care l-a lovit precum o locomotivă. Atacantul lui CD Tenerife ar fi scăpat în situație de unu contra unu, tocmai de aceea portarul a fost conștient că intevenția sa va fi sancționată cu cartonaș roșu, nu doar prin intensitate, ci și prin faptul că a oprit o ocazie iminentă de gol.

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Jesus Owono s-a răsucit în aer, a căzut, însă s-a ridicat după doar două secunde. A văzut cum centralul se grăbește să-i arate cartonașul roșu, așa că a pornit în pas lejer spre marginea terenului. În drumul său, el chiar a bătut palma cu un coechipier, care părea că-l felicită pentru ieșirea „inspirată” și cartonașul roșu „foarte bine asumat”. Din păcate, această eliminare înseamnă doar o suspendare, ci s-a soldat cu moartea fotbalistului lovit. Abia după câteva secunde, când fotbaliștii de pe teren au început să se alarmeze,

Ce s-a întâmplat imediat după coliziune

Jesus de Miguel a fost lovit puternic cu genunchiul în zona pieptului, iar imediat după impact el s-a ghemuit pe gazon din cauza durerii foarte mari. După câteva secunde, el s-a răsucit pe spate și a intrat în stop cardiorespirator. Fotbaliștii au început să se agite, iar centralul a făcut semne disperate echipei medicale să intervină. După mai multe minute petrecute pe gazon, regretatul fotbalist a fost dus cu targa la ambulanță, acolo unde a fost resuscitat, după care a fost transportat la spital, la terapie intensivă.

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Reacțiile celor prezenți

În primele secunde după impact, absolut nimeni nu s-a gândit că acea coliziune s-ar putea sfârși într-un mod tragic. Inițial, toți fotbaliștii mergeau lejer pe teren, ba chiar doi dintre ei au început să se certe pe minge, fapt ce a distras atenția arbitrului de la starea de sănătate a fotbalistului aflat la sol. În timp ce „centralul” încerca să-i despartă pe cei doi sportivi cu nervii întinși la maximum, unul dintre fotbaliștii lui FC Andorra, care a încercat să-i întindă mâna spaniolului pentru a se ridica, a observat cum acesta și-a pierdut cunoștința, așa că a început să dea din mâini disperat pentru a solicita intervenția medicilor. Stafful medical a apărut imediat pe gazon, împreună cu mai mulți fotbaliști aflați pe banca de rezerve, care au venit în cea mai mare grabă pentru a oferi o mână de ajutor. Din păcate, totul a fost în zadar.

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