Primul interviu al lui Tobias Christensen în tricoul Rapidului. „Aștept cu nerăbdare să joc în fața suporterilor”

. Dan Șucu a plătit nu mai puțin de 700 de mii de euro maghiarilor de la Fehérvár pentru mijlocașul ofensiv norvegian. Acesta a acordat un prim interviu și abia așteaptă să debuteze în tricoul noii sale echipe.

Rapid are un nou mijlocaș ofensiv

Giuleștenii au dat o adevărată lovitură în ultima zi de mercato. Venirea lui Christensen la club va aduce, cu siguranță, un plus în zona ofensivă.

Norvegianul a vorbit despre transferul său la Rapid într-un interviu acordat clubului. Tobias Christensen a declarat că negocierile cu Dan Șucu au decurs foarte bine, iar atmosfera din Giulești l-a convins să semneze. Mijlocașul și-a fixat și un obiectiv.

Tobias Christensen: „Am simțit că am fost dorit la Rapid”

„(n.r. Te rog să îmi spui primele tale gânduri după acest transfer.) Sunt foarte fericit. Transferul a mers foarte repede. A durat doar câteva zile. De când am auzit de acest club, am avut câteva zile mai încărcate, însă acum sunt foarte fericit să fiu aici.

(n.r. Care crezi că este cea mai mare calitate a ta?) Sunt un mijlocaș ofensiv. Îmi place să fiu creativ pe teren, să creez șanse pentru echipa mea, să joc cu mingea și să muncesc mult.” (n.r. Ce iubești cel mai mult la fotbal?) Să câștig.

(n.r. Cum te-a conturat ca jucător viața din Norvegia?) Am jucat mult timp cu prietenii mei. Petreceam mult timp pe terenul de fotbal înainte să devin profesionist. Cred că asta m-a ajutat să devin fotbalist, să am o tehnică bună. De asemenea, am învățat să lupt, să alerg, să dau totul pe teren.

(n.r. Există vreun jucător care te inspiră?) Messi a fost mereu jucătorul meu preferat.

(n.r. Ce te-a atras la Rapid?) Ambițiile mari ale clubului și, desigur, fanii. Am văzut poze și videoclipuri cu ei și totul arăta foarte bine. Am simțit că am fost dorit la Rapid. A fost un amestec de mai multe lucruri și acum sunt bucuros să fiu aici.

(n.r. Care sunt obiectivele tale din acest sezon?) Sper să ajut să ducem Rapidul acolo unde îi este locul, în vârful clasamentului. Îmi doresc să fac tot ce pot. Aștept cu nerăbdare să joc în fața suporterilor. Abia aștept să dau tot ce am mai bun.

(n.r. Speri să ajungi la echipa națională a Norvegiei?) Cu siguranță. Este un adevărat vis pentru mine. Cred că este visul oricărui fotbalist. O să muncesc mult pentru asta”, a declarat Tobias Christensen pentru FC Rapid 1923.