Sport

Primul jucător care semnează cu FCSB. Prelungește contractul pe doi ani. Exclusiv

Lovitură de proporții pe care o dă FCSB în perioada de mercato de vară! Unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul lui Marius Baciu va semna pe 2 ani de zile
Cristian Măciucă
04.06.2026 | 14:59
Primul jucator care semneaza cu FCSB Prelungeste contractul pe doi ani Exclusiv
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Primul jucător care semnează cu FCSB. Prelungește contractul pe 2 ani de zile. FOTO: Fanatik
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Florin Tănase (31 de ani) va rămâne la FCSB! Mihai Stoica a dezvăluit că „decarul” roș-albaștrilor a negociat cu Gigi Becali (67 de ani) și va semna prelungirea contractului pe o perioadă de 2 ani de zile.

Florin Tănase semnează prelungirea contractului cu FCSB

Florin Tănase va continua, foarte probabil, la FCSB. MM Stoica a dezvăluit că „decarul” roș-albaștrilor a purtat negocieri cu Gigi Becali, iar cei doi au bătut palma pentru un contract valabil pe 2 ani de zile. Contractul lui Tănase cu FCSB era scadent până în vara acestui an.

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Cu Tănase, Gigi a avut o discuție și cred că se vor înțelege să continue. Pe doi ani. Tănase e al nostru. Nu îl văd plecând. Tănase face în decembrie 32 de ani, acum are 31”, a dezvăluit Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK. 

Florin Tănase a jucat accidentat

Deși e feblețea patronului, Gigi Becali nu a fost mulțumit de randamentul lui Florin Tănase din barajul cu Dinamo, câștigat de FCSB cu scorul de 2-1. La finalul partidei în care roș-albaștrii au obținut ultimul loc de Conference League, „Tase” a fost criticat de Becali. MM Stoica a explicat evoluția slabă a „decarului”, motivând că a jucat accidentat.

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„Tănase a avut niște probleme mari. Nu s-a antrenat, a ieșit din antrenamente, a avut gamba încărcată. E final de sezon. Nu mai poate nici el. La meciul cu Dinamo, Dinamo avusese 46 de meciuri și noi 61. E mare diferență. La noi diferența o fac meciurile din Europa unde încărcătura e foarte, foarte mare. Am discutat și l-am convins să prelungească”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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