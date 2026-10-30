Sport

Primul jucător care vrea să plece de la FCSB după eșecul rușinos din Cupă cu Gloria Bistrița. Exclusiv

Cristi Coste
30.10.2026 | 10:36
Primul jucator care vrea sa plece de la FCSB dupa esecul rusinos din Cupa cu Gloria Bistrita Exclusiv
breaking news
Un jucător care a jucat titular la FCSB în meciul cu Gloria Bistrița vrea să plece neapărat de la echipă în iarnă. foto: colaj Fanatik
Eșecul rușinos din Cupa României de la Bistrița ar putea lăsa urme adânci la FCSB. Unul dintre titularii de joi este nemulțumit cu situația sa de la echipă și ia în calcul să-și rezilieze contractul.
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FCSB a pierdut rușinos meciul de la Bistrița din etapa 2 a Cupei României în fața divizionarei secunde Gloria și este în pericol să rateze calificarea în faza următoare a competiției. Laurențiu Reghecampf a folosit mai mulți jucători de rezervă în primul „11”, însă acest lucru nu scuză cu nimic prestația jenantă a echipei sale. Prestație care ar putea aduce o despărțire de unul dintre titulari, care ia în calcul tot mai serios varianta să-și rezilieze contractul.

FCSB s-a făcut de rușine la Bistrița, Dylan Batubinsika vrea să plece de la echipă

Victoria Gloriei Bistrița în fața FCSB a fost cea mai mare bombă înregistrată în etapa 2 a grupelor Cupei României, chiar dacă Laurențiu Reghecampf a optat pentru o variantă de echipă experimentală, în care și-au găsit loc jucători care au evoluat mai puțin în campionat în acest sezon.

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Printre aceștia, s-a numărat și fundașul central congolez Dylan Batubinsika, însă prestația sa a lăsat foarte mul de dorit. A gafat uluitor la golul gazdelor, când i-a pasat greșit portarului Matei Popa, mingea fiind interceptată de Marius Lupu, iar apoi introdusă în plasă de Antonio Bradu. De multe ori în contratimp, cu o prestație nesigură, Batubinsika a fost una dintre verigele slabe ale FCSB-ului, demonstrând de ce, la ora actuală, nu prinde echipa în campionat în fața cuplului Dawa – Andre Duarte.

Din informațiile aflate în exclusivitate de FANATIK, înfrângerea de la Bistrița s-ar putea lăsa cu urmări în ceea ce-l privește pe fundașul central transferat în această vară de FCSB. Jucătorul însuși este extrem de dezamăgit de modul cum s-a prezentat la meciul de Cupă, în care a încasat și un cartonaș gașlben, și ia în calcul tot mai serios să se despartă de echipa patronată de Gigi Becali în iarnă. E conștient că i-ar fi foarte greu să mai prindă primul „11” de acum încolo și nu pare a accepta statutul de rezervă.

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La toate acestea se adaugă și faptul că nu s-a acomodat deloc cu viața din România, aceasta fiind și una dintre cauzele evoluțiilor mai slabe. FANATIK a aflat că jucătorul își dorește neapărat să plece de la FCSB, nu e mai cu gândul la echipă, obiectivul său fiind acum de a-și găsi un club la care să se transfere în iarnă. Iar din acest motiv a luat deja legătura cu impresarul său pentru a găsi o soluție să părăsească clubul „roș-albastru” în prima perioadă de mercato.

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Dylan Batubinsika nu mai acceptă criticile lui Gigi Becali

Pe lângă statutul de rezervă și neacomodarea cu Bucureștiul, o altă nemulțumire a lui Batubinsika este legată de atitudinea lui Gigi Becali. Patronul l-a criticat dur și după meciul de Cupă, lucru care nu i-a picat prea bine fundașului central. „Va fi altă echipă cu U Cluj, pentru că și fundașii centrali vor fi alții. Nu poți să-i compari pe Batubinsika și Mihai Popescu cu Dawa și Duarte. Popescu e bun fotbalist, dar a stat mult pe bancă. Apoi compară Pădurariu cu Luca Stancu. Ia-l pe Crețu cu Labonne… păi e diferență. Pare el că mai face câte o incursiune, dar n-are valoare. Patru vor fi clar schimbați”, a declarat Gigi Becali după meciul cu Gloria Bistrița la Prima Sport.

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Dylan Batubinsika a venit în această vară la FCSB din postura de jucător liber de contract, dar nu a reușit să rupă gura târgului. A evoluat în 8 partide din SuperLiga și una de Cupa României, iar prestațiile sale au lăsat de cele mai multe ori de dorit. La această oră, cuplul Dawa – Andre Duarte pare bătut în cuie în centrul apărării, iar în cazul absentei unuia dintre cei doi prima soluție de înlocuire ar fi Mihai Popescu, revenit pe gazon după o lungă accidentare. Batubinsika ar deveni astfel abia a patra variantă de fundaș central, lucru de neacceptat pentru un internațional care a fost în lotul naționalei Congo la CM 2026.

  • 600.000 de euro este cota de piață a lui Dylan Batubinsika, conform site-ului transfermarkt.com
  • 15.000 de euro este salariul lunar pe care Dylan Batubinsika îl are la FCSB
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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