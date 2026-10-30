Primul jucător care vrea să plece de la FCSB după eșecul rușinos din Cupă cu Gloria Bistrița. Exclusiv

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FCSB a pierdut rușinos meciul de la Bistrița din etapa 2 a Cupei României în fața divizionarei secunde Gloria și Laurențiu Reghecampf a folosit mai mulți jucători de rezervă în primul „11”, însă acest lucru nu scuză cu nimic prestația jenantă a echipei sale. Prestație care ar putea aduce o despărțire de unul dintre titulari, care ia în calcul tot mai serios varianta să-și rezilieze contractul.

FCSB s-a făcut de rușine la Bistrița, Dylan Batubinsika vrea să plece de la echipă

chiar dacă Laurențiu Reghecampf a optat pentru o variantă de echipă experimentală, în care și-au găsit loc jucători care au evoluat mai puțin în campionat în acest sezon.

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Printre aceștia, s-a numărat și fundașul central congolez Dylan Batubinsika, însă prestația sa a lăsat foarte mul de dorit. când i-a pasat greșit portarului Matei Popa, mingea fiind interceptată de Marius Lupu, iar apoi introdusă în plasă de Antonio Bradu. De multe ori în contratimp, cu o prestație nesigură, Batubinsika a fost una dintre verigele slabe ale FCSB-ului, demonstrând de ce, la ora actuală, nu prinde echipa în campionat în fața cuplului Dawa – Andre Duarte.

Din informațiile aflate în exclusivitate de FANATIK, înfrângerea de la Bistrița s-ar putea lăsa cu urmări în ceea ce-l privește pe fundașul central transferat în această vară de FCSB. Jucătorul însuși este extrem de dezamăgit de modul cum s-a prezentat la meciul de Cupă, în care a încasat și un cartonaș gașlben, și ia în calcul tot mai serios să se despartă de echipa patronată de Gigi Becali în iarnă. E conștient că i-ar fi foarte greu să mai prindă primul „11” de acum încolo și nu pare a accepta statutul de rezervă.

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La toate acestea se adaugă și faptul că nu s-a acomodat deloc cu viața din România, aceasta fiind și una dintre cauzele evoluțiilor mai slabe. FANATIK a aflat că jucătorul își dorește neapărat să plece de la FCSB, nu e mai cu gândul la echipă, obiectivul său fiind acum de a-și găsi un club la care să se transfere în iarnă. Iar din acest motiv a luat deja legătura cu impresarul său pentru a găsi o soluție să părăsească clubul „roș-albastru” în prima perioadă de mercato.

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Dylan Batubinsika nu mai acceptă criticile lui Gigi Becali

Pe lângă statutul de rezervă și neacomodarea cu Bucureștiul, Patronul l-a criticat dur și după meciul de Cupă, lucru care nu i-a picat prea bine fundașului central. „Va fi altă echipă cu U Cluj, pentru că și fundașii centrali vor fi alții. Nu poți să-i compari pe Batubinsika și Mihai Popescu cu Dawa și Duarte. Popescu e bun fotbalist, dar a stat mult pe bancă. Apoi compară Pădurariu cu Luca Stancu. Ia-l pe Crețu cu Labonne… păi e diferență. Pare el că mai face câte o incursiune, dar n-are valoare. Patru vor fi clar schimbați”, a declarat Gigi Becali după meciul cu Gloria Bistrița la

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Dylan Batubinsika a venit în această vară la FCSB din postura de jucător liber de contract, dar nu a reușit să rupă gura târgului. A evoluat în 8 partide din SuperLiga și una de Cupa României, iar prestațiile sale au lăsat de cele mai multe ori de dorit. La această oră, cuplul Dawa – Andre Duarte pare bătut în cuie în centrul apărării, iar în cazul absentei unuia dintre cei doi prima soluție de înlocuire ar fi Mihai Popescu, revenit pe gazon după o lungă accidentare. Batubinsika ar deveni astfel abia a patra variantă de fundaș central, lucru de neacceptat pentru un internațional care a fost în lotul naționalei Congo la CM 2026.