Sport

Primul jucător dat afară de la Rapid după 0-1 cu Dinamo. „Să-și caute echipă!”

Rapidul a pierdut primul meci din acest sezon, 0-1 cu Dinamo pe Giuleşti. Daniel Pancu vrea să cureţe lotul, iar primul pe lista neagră este atacantul pe care s-au plătit un milion de euro.
Marian Popovici
17.08.2026 | 13:00
Primul jucator dat afara de la Rapid dupa 01 cu Dinamo Sasi caute echipa
EXCLUSIV FANATIK
Primul jucător dat afară de la Rapid după 0-1 cu Dinamo. „Să-și caute echipă!”. Sursa: colaj Fanatik
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Rapid a avut un început bun de sezon, umbrit însă de înfrângerea din Giuleşti cu Dinamo, scor 0-1. Unicul gol al meciului a fost marcat de Karamoko, după reuşita din minutul 72. După acest eşec, giuleştenii rămân cu 8 puncte şi sunt pe locul 6.

Timotej Jambor, out de la Rapid: „I-au transmis să îşi caute echipă”

După eşecul cu Dinamo, Daniel Pancu este hotărât să cureţe lotul giuleştenilor. Din informaţiile FANATIK, primul nume de pe lista plecărilor este Timotej Jambor, atacantul pe care Rapid a plătit 1 milion de euro în urmă cu doi ani:

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Rapid a luat decizia să scape de Jambor. I-au transmis să îşi caute echipă la care să îl împrumute cu opţiune de cumpărare. S-a săturat şi Pancu şi Dan Şucu. Este un băiat super ok, dar nu are nicio treabă cu fotbalul”, a spus dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Jambor, dezamăgire uriaşă! Împrumutat la două echipe, tot nu şi-a revenit

Timotej Jambor a fost transferat de Rapid în urmă cu doi ani de la Zilina. Giuleştenii au plătit o sumă importantă, 1 milion de euro, pentru atacantul slovac, fost căpitan la echipa naţională de tineret.

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Fotbalistul nu s-a adaptat în Giuleşti şi după primele şase luni a fost împrumutat la Zilina până la finalul sezonului 2025. Revenit la Rapid, Jambor nu a reuşit să se impună şi în ultimele şase luni a fost împrumutat la Slask Wroclaw. Pentru al treilea sezon la rând a făcut pregătirea cu Rapid, iar giuleştenii vor să scape de el.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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