Primul jucător dat afară de la Rapid după 0-1 cu Dinamo. „Să-și caute echipă!”

ADVERTISEMENT

Rapid a avut un început bun de sezon, umbrit însă de . Unicul gol al meciului a fost marcat de Karamoko, după reuşita din minutul 72. După acest eşec, giuleştenii rămân cu 8 puncte şi sunt pe locul 6.

Timotej Jambor, out de la Rapid: „I-au transmis să îşi caute echipă”

După eşecul cu Dinamo, Daniel Pancu este hotărât să cureţe lotul giuleştenilor. Din informaţiile FANATIK, primul nume de pe lista plecărilor este a plătit 1 milion de euro în urmă cu doi ani:

ADVERTISEMENT

„Rapid a luat decizia să scape de Jambor. I-au transmis să îşi caute echipă la care să îl împrumute cu opţiune de cumpărare. S-a săturat şi Pancu şi Dan Şucu. Este un băiat super ok, dar nu are nicio treabă cu fotbalul”, a spus dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Jambor, dezamăgire uriaşă! Împrumutat la două echipe, tot nu şi-a revenit

Timotej Jambor a fost transferat de Rapid în urmă cu doi ani de la Zilina. Giuleştenii au plătit o sumă importantă, 1 milion de euro, pentru atacantul slovac, fost căpitan la echipa naţională de tineret.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul nu s-a adaptat în Giuleşti şi după primele şase luni a fost împrumutat la Zilina până la finalul sezonului 2025. Revenit la Rapid, Jambor nu a reuşit să se impună şi în ultimele şase luni a fost împrumutat la Slask Wroclaw. Pentru al treilea sezon la rând a făcut pregătirea cu Rapid, iar giuleştenii vor să scape de el.

ADVERTISEMENT