Primul jucător de la Universitatea Craiova care a reacționat public după demisia lui Mirel Rădoi: „O plăcere”

Mirel Rădoi a demisionat după înfrângerea Universității Craiova cu UTA, scor 1-2. În locul tehnicianului român a fost instalat Filipe Coelho, antrenor ce a fost mai mult secundul lui Paulo Bento de-a lungul carierei. La scurt timp după momentul în care „Știința” și-a prezentat noul „principal”, un fotbalist al echipei i-a oferit un mesaj impresionant lui Rădoi.

Mihnea Rădulescu, mesaj impresionant după plecarea lui Mirel Rădoi

Mihnea Rădulescu a ajuns în vara acestui an la Universitatea Craiova, oltenii plătind celor de la Petrolul nu mai puțin de 400.000 de euro în schimbul talentatului atacant.

Mirel Rădoi a fost cel care l-a dorit insistent pe Mihnea Rădulescu, iar fotbalistul nu a dezamăgit. Deși este accidentat în momentul de față, jucătorul venit în această vară în Bănie i-a oferit un mesaj impresionant lui Rădoi după ce acesta a demisionat.

Mai exact, Mihnea Rădulescu a postat pe rețelele de socializare un mesaj de mulțumire lui Mirel Rădoi. Până la accidentare, atacantul marcase 2 goluri în 12 apariții pentru Universitatea Craiova.

„It was a pleasure! Thank you for everything (n.r. – A fost o plăcere! Mulțumesc pentru tot)”, s-a arătat în postarea oferită de Mihnea Rădulescu pe contul oficial de Instagram.

Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova

Universitatea Craiova a reacționat prompt după plecarea lui Mirel Rădoi și, așa cum Mihai Rotaru explica pe parcursul zilei de luni, noul antrenor. , cel care a fost preț de multă vreme secundul lui Paulo Bento.

Înainte să semneze cu Universitatea Craiova, F , moment în care s-a încheiat colaborarea sa cu Federația de Fotbal din Emiratele Arabe Unite. Împreună cu Paulo Bento, Coelho a activat și la nivel de club, în China, la echipa Chongqing Liangjiang Athletic, între decembrie 2017 și iulie 2018.

Filipe Coelho a antrenat de-a lungul carierei mai multe echipe, începând cu U.D. Vilafranquense, pe care a condus-o între 2013 și 2015, revenind apoi la acest club între noiembrie 2016 și decembrie 2017. De asemenea, a mai pregătit Casa Pia AC în sezonul 2015–2016, dar și Leixões S.C.