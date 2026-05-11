Primul jucător din SuperLiga care merge la Mondiale! Fosta adversară a României a anunțat lotul

Atacantul celor de la Universitatea Cluj, Jovo Lukic, a primit o veste extraordinară, fiind inclus în lotul lărgit al Bosniei pentru Cupa Mondială din această vară.
Mihai Alecu
11.05.2026 | 17:27
Jovo Lukic, ales pe lista lărgită pentru lotul Bosniei înainte de Cupa Mondială. Foto: Sport Pictures
Reprezentativa Bosniei, pregătită de Sergej Barbarez, a anunțat lotul lărgit pentru Cupa Mondială ce se urmează să se dispute în această vară în Statele Unite, Canada și Mexic. Fotbalistul care a impresionat în acest sezon de SuperLiga, Jovo Lukic, este unul jucătorii aleși de selecționer.

Jovo Lukic, aproape de Cupa Mondială

Jovo Lukic și Universitatea Cluj au primit o veste excelentă înante de finalul sezonului. Atacantul formației ardelene a fost inclus pe lista fotbaliștilor care pot merge la Cupa Mondială de către selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez. De altfel, fotbalistul din SuperLiga a mai fost și în trecut parte din convocările făcute de antrenorul Bosniei.

Acum rămâne de văzut dacă atacantul va reuși să fie între fotbaliștii care prind lista finală, dar forma bună a acestuia din sezonul curent pare să fie un argument foarte solid pentru un deznodământ fericit pentru Lukic. Reamintim faptul că fiecare echipă națională are dreptul la un lot care este format din 26 de jucători.

  • 20 de goluri în 37 de meciuri are Jovo Lukic pentru U Cluj.

Bosnia a trecut și de România în drumul către CM 2026

Bosnia a fost una dintre adversarele pe care România le-a avut în preliminariile Cupei Mondiale, iar formația lui Jovo Lukic a obținut 2 victorii din 2 cu tricolorii. Mai întâi a fost succesul de la București, 1-0, după care a urmat victoria de acasă, cu 3-1, care a spulberat de tot șansele pentru România de a se clasa între primele 2 în grupă.

Bosnia a terminat pe 2 și a avut de disptutat două baraje pentru a-și asigura tichetele pentru Cupa Mondială. A fost mai întâi o victorie cu Țara Galilor, la loviturile de departajare, 1-1 (4-2), după care a venit victoria cu Italia, tot la loviturile de departajare, 1-1 (4-1).

  • Canada, Qatar și Elveția sunt adversarele Bosniei în grupa de la Cupa Mondială.

Lotul preliminar al Bosniei pentru Cupa Mondială

  • Portari: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić
  • Fundași: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Dennis Hadžikadunić, Sead Kolašinac
  • Mijlocași: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević,
  • Atacanți: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko
  • Lista suplimentară: Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak, Haris Hajradinović.
